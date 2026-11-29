Вы тоже сразу подумали: «Что, реально все вещи на улице вывешивают?» Так вот, на этот счет у неаполитанских хозяек есть своя хитрость: носки и другие личные предметы одежды никогда не вывесят на растянутую поперек улицы веревку. Их сушат у балкона или окна, а перед ними еще обязательно повесят что-то большое, вроде простыни.

Кроме того, щепетильные синьоры никогда не вывесят одежду, перекинув ее через веревку (останутся некрасивые следы) или вывернув наизнанку (это все равно что показать соседям неприличный жест). И даже цвет прищепок по этикету должен соответствовать цвету белья! А если это не так, то, скорее всего, хозяйка доверила развешивание белья своему мужу.