6 вещей, которые итальянские хозяйки делают по старинке, и дом от этого только уютнее
Итальянские бабушки и мамы отлично знают: дом становится по-настоящему уютным не тогда, когда выглядит как с картинки в журнале о дизайне интерьера. Чувство дома — это когда переступаешь порог и понимаешь, что здесь все так, как было в детстве: звуки, ароматы с кухни и даже тарелочки на стенах. И именно поэтому итальянские хозяйки ценят традиции и то, что сделано своими руками — зачастую даже тогда, когда весь мир уже выбирает жить иначе.
Белье сушат на улице, а не в машине
Романтический образ старых кварталов Италии сложно представить без натянутых между домами бельевых веревок. Простыни и рубашки сохнут под ярким солнцем: и удобно, и бесплатно — сушильная машинка не нужна. В Неаполе вообще придумали систему блоков-роликов (carrucole), вроде тех, что ставят на жалюзи для регулировки: стоит потянуть за веревку, и уже развешенное белье отъезжает от окна. А как просохло — тянем за другую, и готово. Представляете, как приятно белье хрустит после такой сушки?
У такого способа сушки, конечно, есть свои нюансы. Главное правило хорошего тона: белье надо тщательно отжать, чтобы вода не капала на прохожих. А если вдруг начинается дождь, в переулках раздается «Аква! Аква!» («Вода!»), окна распахиваются одно за другим, и белье за минуту исчезает с веревок.
Вы тоже сразу подумали: «Что, реально все вещи на улице вывешивают?» Так вот, на этот счет у неаполитанских хозяек есть своя хитрость: носки и другие личные предметы одежды никогда не вывесят на растянутую поперек улицы веревку. Их сушат у балкона или окна, а перед ними еще обязательно повесят что-то большое, вроде простыни.
Кроме того, щепетильные синьоры никогда не вывесят одежду, перекинув ее через веревку (останутся некрасивые следы) или вывернув наизнанку (это все равно что показать соседям неприличный жест). И даже цвет прищепок по этикету должен соответствовать цвету белья! А если это не так, то, скорее всего, хозяйка доверила развешивание белья своему мужу.
Гладят все, вплоть до полотенец
Скажите честно: гладите постельное? Или только рубашки и прочие мнущиеся вещи? Я лично эту часть быта терпеть не могу, домашний текстиль не глажу никогда, а «верхи» сушу на плечиках — так они и без глажки выглядят вполне прилично. А вот итальянские хозяйки заботливо гладят не только рубашки и платья, но и постельное белье, полотенца и даже нижнее белье. Это все из-за сушки на солнце: от нее ткань становится жестковатой, а утюг снова делает ее мягкой. Как приятно, наверное, упасть в такую постель, которая все еще пахнет солнцем и свежестью...
Гейзерную кофеварку никогда не моют с мылом
Утро в девяти из десяти итальянских домов начинается с ароматного кофе. А точнее, с шипения гейзерной кофеварки на плите. Классическую восьмигранную модель придумал Альфонсо Биалетти в 1933 году, и подсказала ему идею стирка. Он смотрел, как жена кипятит белье в lessiveuse, французской предшественнице стиральной машины. Вода в ней нагревалась, поднималась вверх через трубу в центре и стекала сквозь белье по бокам. Гейзерная кофеварка работает примерно так же, только вместо белья в ней — молотый кофе.
Гейзерная кофеварка — это вам не растворимый кофе залить кипятком! Воду наливают ровно до клапана, не выше, иначе напиток получится водянистым. Молотый кофе насыпают в воронку щедро, но не утрамбовывают. Огонь держат небольшим и никуда не торопятся. Как говорится, dolce far niente — надо уметь замедляться и наслаждаться моментом. Ну и заодно приглядывать, чтобы мока не выплеснулась на плиту...
Обращаются с кофеваркой как с семейной реликвией. Алюминиевую моку не моют средством и не ставят в посудомоечную машину, а только споласкивают водой: моющее средство, по словам производителя, оставляет неприятный привкус. С новой кофеваркой поступают так, как советовали бабушки: первые три порции кофе варят и выливают, чтобы внутри образовался тонкий защитный слой. А накипь время от времени убирают, прогнав через кофеварку воду с лимонной кислотой или уксусом.
Знают, что самая вкусная паста — та, что сделана своими руками
Купить пасту в магазине? Ни за что! Для раскатки домашней пасты итальянские хозяйки достают большую деревянную доску, спьянатойю (spianatoia). Обычно ее делают из бука: дерево слегка держит тесто, чтобы оно не скользило, и остается комнатной температуры, в отличие от камня или металла.
Тесто замешивают прямо на доске. Муку насыпают горкой, делают в центре углубление (фонтан) — и разбивают туда яйца. Классическое правило: одно яйцо на 100 граммов муки. Тесто от души вымешивают руками 15–20 минут, пока оно не станет гладким, а потом дают ему полчаса отдохнуть под полотенцем.
Раскатывать тесто принято длинной деревянной скалкой, маттарелло. В проекте Pasta Grannies, где итальянские бабушки показывают, как делают пасту, встречаются скалки длиной больше метра: их передают по наследству и никогда не моют с мылом.
И еще один забавный факт: для тальятелле (длинной плоской лапши) в Болонье есть даже эталон. В 1972 году в местной торговой палате зарегистрировали, что готовая лента должна быть шириной 8 мм, а сырой ее нарезают на 6,5–7 мм. Образец из золота до сих пор хранится там под стеклом.
- Вышла за итальянца. На свадьбу его мама торжественно вручила нам огромную старую доску. Гости заохали, давай хлопать. Я ничего не поняла, а у мужа спросить забыла. На следующий день разбираю дома подарки. Перевернула доску, вгляделась и ахнула: на обороте было вырезано «Роза, 1958», ниже «Лючия, 1984», а под ними оставалось пустое место. Лючия — это моя свекровь, а Роза — бабушка мужа. Тут до меня дошло, что мне доверили семейную реликвию — доску для раскатки пасты. Пришлось идти к свекрови за мастер-классом, меня-то пасту катать не учили. А она только этого ждала и была очень рада, что я оценила подарок. Говорит, еще пара уроков — и можно добавлять мое имя на оборот доски.
Варят домашний томатный соус на зиму
Никогда не произносите «макароны с кетчупом» в присутствии итальянской нонны! Только домашний томатный соус! В конце августа на юге Италии наступает день соуса (giornata della passata). Обычно вся семья собирается у бабушки и за один день перерабатывает 150–200 кг помидоров. Все при деле: бабушка следит за кастрюлями, дедушка крутит пресс для томатов, дети моют помидоры, а взрослые разливают соус по банкам.
Плотные помидоры-сливки (например, Сан-Марцано) протирают, отделяют кожицу и семечки, и остается густое пюре. Его разливают по бутылкам, кладут соль и приправы, а потом бутылки кипятят в огромных кастрюлях.
А вот на Сицилии из части урожая еще делают астратту (astrattu) — томатную пасту, высушенную на солнце. Протертые помидоры раскладывают тонким слоем на широких деревянных досках с бортиками и до недели сушат на террасах и во дворах, постоянно перемешивая, а на ночь накрывают от сырости. Из 20 кг помидоров получается всего около килограмма густой темно-красной пасты, которую хранят в глиняных горшках, смазанных оливковым маслом. Настоящий вкус дома!
Старую мебель берегут и передают по наследству
В итальянских домах старая мебель редко отправляется на свалку. Бабулин комод или стулья из родительского дома реставрируют: перетягивают обивку, заново полируют и передают детям, а иногда дарят молодоженам на свадьбу.
Так, во многих домах до сих пор стоит мадия (madia) — деревянный сундук на ножках с откидной крышкой. Раньше в нем месили тесто и хранили муку и хлеб, а сейчас его держат как красивый комод на кухне или в гостиной.
Семейной реликвией бывает и сундук для приданого. В богатых семьях эпохи Возрождения невесте заказывали расписные свадебные сундуки (cassoni), в которых она перевозила в дом мужа белье и одежду. Даже когда они выходили из моды, их не выбрасывали, а убирали на чердак как память о семье, поэтому многие дожили до наших дней. Если к такому сундуку приделать высокую спинку, получается скамья-ларь, кассапанка.
Чего нет в семье, ищут на рынках. Самая известная антикварная ярмарка страны проходит в Ареццо с 1968 года: в первое воскресенье каждого месяца и в субботу перед ним площади в центре города занимают сотни продавцов старинной мебели, посуды и безделушек.
А что вы думаете об этих итальянских традициях и бытовых привычках? Поделитесь в комментариях!
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Комментарии
Делюсь: я люблю, когда у людей есть традиции, и они их чтят. Хотя они не все выглядят удобными, рациональными, логичными и прочее, прочее.