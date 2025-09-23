18 историй, которые поймут только те, кто хоть раз стоял в очереди в поликлинике

Никто не любит ходить к врачам. И причиной тому зачастую не сами приемы, а бесконечные очереди в коридорах поликлиник и словесные баталии за заветное место у двери. Спор из-за того, кто кого должен пропустить вперед, по накалу страстей порой не уступает сериальной драме, а его развязка может быть как торжеством справедливости, так и победой того, кто всех переупрямил.