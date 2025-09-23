Вот и раскрыт секрет, откуда мужчины - семилетки берутся. Их развитие бережно купируется властными мамами, а потом саботируется такими же властными жёнами. Вам самим не противно бытовых инвалидов с лапками растить ?
18 историй, которые поймут только те, кто хоть раз стоял в очереди в поликлинике
Никто не любит ходить к врачам. И причиной тому зачастую не сами приемы, а бесконечные очереди в коридорах поликлиник и словесные баталии за заветное место у двери. Спор из-за того, кто кого должен пропустить вперед, по накалу страстей порой не уступает сериальной драме, а его развязка может быть как торжеством справедливости, так и победой того, кто всех переупрямил.
- Пошла в поликлинику. За время в очереди и наслушалась про цены, и все свежие новости узнала. Бабушки не затыкались ни на секунду. И вот уже захожу в кабинет, а одна бабуля мне вдогонку: «А вы вообще знаете, что НЛО на Землю прилетело?» Так вот где строятся все теории заговоров — в очередях к врачу в местной поликлинике! © Не все поймут / VK
- У нас в поликлинике очень узкие коридоры, а поток людей огромный, соответственно очередь на сдачу крови дикая. Пробираюсь я через толпу со своей баночкой и слышу, как мать отчитывает сына лет 13: «Да куда ты сам без меня пойдешь? Ты даже не знаешь за кем очередь занять».
Дошла до конца коридора через всех этих людей. А там медсестра лет 45 выговаривает своему мужу: «Ты что, не видишь, что это направление на ПЦР? Ты его отдаешь вместе с другим анализом! Как это нет нужной бумажки? Я тебе все принесла, дай сюда. Да вот же оно, ты что, читать не умеешь?» Что-то мне подсказывает, что за этого мужчину, который перепутал направления, тоже мама все делала. © Мамдаринка / VK
- Я в Риге живу. У нас к терапевту запись по времени. Можно в интернете записаться, можно по телефону. Но на первый час приемного времени врача никого не записывают. Этот час для тех, кому надо срочно, и они идут в порядке живой очереди. Все это знают, и, если надо срочно — приходят в первый час приема врача. Обычно эти срочные в час вписываются, так что никаких разборок между ними и теми, кто по записи на определенное время, они позже записаны. Такая система во всех поликлиниках, очень удобно. © EIis / Pikabu
- Пришел на прием к врачу. Спрашиваю у очереди — кто на какое время? И тут одна дамочка: «Я не по записи, но сейчас зайду. Надеюсь, никто не против?» Я против. Сейчас я иду — я записывался. За мной бабуля. Мадам не успокоилась. И понеслось: «Никакого уважения к женщинам! От вас что, убудет, если вы меня пропустите? Вы что, не мужчина?»
Да, говорю, убудет. Думайте, что хотите. Мне до лампочки. Выходит от врача пациент. Вскакивает эта мадам и залетает в кабинет. Через пару минут выбегает оттуда и выдает: «Ни у кого уважения к красивой женщине нет!» В общем, врач ее не принял без записи.
Я так и не понял ее аргументов — в очереди сидели не только мужики, но и женщины и две бабушки, которые терпеливо ждали свое время. Королевна, блин... © 1881ru / Pikabu
- Сижу на ЭКГ. Очередь большая, много срочных. По времени где-то на час задержка. Подходит мужик метра 2 роста, лет 60 на вид, крупный. На вид вообще пышет здоровьем — в отличие от остальных в очереди. Заявляет, что сейчас 18:00, и у него на талоне написано 18.00. А по очереди сейчас еще только заходят те, кто на 17... Так он все равно встал возле двери и зашел! Самый больной, называется. © VegaStar / Pikabu
- Давно это было. Я студентка, денег ноль, а надо удалять зуб. Выбор очевиден — стоматология в поликлинике. Нас перед кабинетом 8 человек. Сначала по одному вызывают на анестезию. Захожу первая. В кабинете опытный врач и молодая девчушка чуть старше меня — студентка или ординатор. Врач ей и говорит: «Делай укол, вот так и так». Получаю укол и выхожу в коридор. Семь пар глаз на меня: «Ну, чего там?» Я и говорю: «Студентка вместо врача». И так не особо веселые выражения лиц стали совсем скорбными.
Всем анестезию по очереди сделали, начинают запускать на удаление. Захожу опять первая. Открываю рот, деваться некуда, готовлюсь к худшему. Несколько секунд, и студентка говорит: «Закрывайте рот». Я закрываю и сижу. Она: «А чего вы сидите? Идите, зовите следующего». А я и не почувствовала даже ничего. Щупаю языком — зуба нет. Чудеса! Выхожу — опять семь пар глаз с вопросом и сочувствием на меня. А я отвечаю: «Лучший стоматолог, что у меня был». И до сих пор такой легкой руки я даже в дорогих платных клиниках не встречала. © Smolder / Pikabu
- Пришла в поликлинику, к терапевту, надо подписать профосмотр. Талон на 14 часов. Время 13:40. До меня 3 человека. Спрашиваю: «Кто последний?» Двое молчат, третья: «За мной будете». Я спрашиваю: «У вас на какое время талон?» Женщина: «Вам какая разница? Я ж сказала, за мной будете» Я, конечно, впечатлилась, но не стала ругаться.
Проходит минут 10, из кабинета никто не выходит. А у нас обычно по профосмотрам быстро все, только заключение подписать.
Спрашиваю у нее:
— Давно человек зашел?
— Так они с 14 часов сегодня работают, там нет никого.
— А почему это я за вами, если прием с 14, а у меня талон на 14?
— Потому что я раньше пришла. Мы все раньше пришли, а вы уже после нас.
— На какое у вас время талон?
— На 15:40.
— А у остальных?
— Они вообще без талона, но они пришли раньше, они до меня.
Пришли врач с медсестрой. Зашла в кабинет, а на выходе услышала ворчание в свой адрес. Пусть ворчат! Я горьким опытом научена, и всегда спрашиваю: «Кто последний? У вас на какое время?» А то спросишь: «У меня на 14, я за кем буду?» — и будешь за всеми хитрюгами. © Alja / Pikabu
- Сегодня отпросился с работы, дабы повести ребенка к одному из врачей для справки в школу. Талон брал за 10 дней до приема, на 8:00. Приходим. Несколько человек сидят уже, ждут. Врач принимает с 8.
Бабка рядом:
— А у вас на сколько талон?
Я:
— На 8:00
— А у меня до восьми!
Я в ступоре — врач с восьми и принимает.
Бабка:
— Да нет талона у меня! У меня анализ крови потом, я хотела заранее к врачу попасть.
Потом еще две дамочки влезли с аргументом «мне срочно надо». Встал в позу — получил от них характеристику «скандальный мужчина». И все равно мы к врачу зашли только третьими — бабка проскочила, а одну из женщин врач сама провела. © stillwhite / Pikabu
- Записался к терапевту. Прихожу — там уже трое. Спрашиваю: «У вас на сколько талон?» Бабуля: «9:30» Стоп. У меня тоже на 9:30. Может ошибка какая? Смотрю у себя — все сходится. Бабуля нервничает, ругается. Смотрю ее талон — и правда 9:30, но вот записаться бабушка умудрилась не к терапевту, а к урологу. © Unknown author / Pikabu
- Сижу в женской консультации. Очереди неимоверные. Концентрация женщин зашкаливает. Рядом со мной сидят два мужчины: папа и сынок лет трех, ждут маму. С ребенком все женщины пытаются поговорить, сюсюкаются. А ему это явно не нравится, он стесняется. Лицо руками закрывал, а после и вовсе плакать начал. Отец ему: «Мне эти тетки тоже не нравятся, но маму бросать нельзя. Держись, скоро вырвемся». Сказал он это ничуть не шепотом. Эти взгляды, устремленные на него, надо было видеть! © Lispischan / Pikabu
- Шли с шашлыков с другом, он с гитарой. Жалуется, что голова болит. Я говорю, вон аптека через дорогу, пошли. А там на вывеске большой красный крест, а в кресте мелкими буквами «женская консультация». Я дверь ему открываю, пропускаю. А сам на крыльце стою, угораю. Товарищ через 3 секунды оттуда пулей вылетает, ржет, морда аж багровая. Он как только зашел, решил гитару в другую руку перехватить и случайно по струнам грянул: «Бррыннь!!!»
В холле человек 30 беременных женщин. Все затихли, на него смотрят. И тишина. Как на сцене себя почувствовал, вся жизнь промелькнула. Дверь начал дергать, чтобы сбежать, а надо было толкать.
Короче, яркий был концерт, хоть и недолгий. © comcom / Pikabu
- Прихожу к гастроэнтерологу с номерком на 11. Около кабинета трется дядька — говорит, на 10:30. Дождался, захожу: «Что-то сегодня у вас долго, Жанна Владимировна». Она, с удивлением: «Да нет же! Народу вообще никого нет! Вот сейчас пациент с номерком аж на 12 был. Я: «А мне сказал, что у него номерок на 10:30». И тут мы хором: «Вот зараза!» © login380 / Pikabu
- Сидим в женской консультации. Все сильно беременные, с пузиками. Прием, как обычно, задерживается. Приходит еще одна. Видит очередь и объявляет, что ждать не может. Заявила, что мы обязаны ее пропустить, ведь она беременна! Тут-то мы все посмотрели на свои животы — убедиться, что они не растворились и не рассосались. © Lu4inka / Pikabu
- Пришла пациентка. Была у нее запись к врачу, та заболела. Отправили к другому, в очередь «через одного». Дама бунтует: «Почему мне не позвонили?» Говорим: «Давайте проверим? Может вы отклонили звонок?» И тут она возмущенно выдает: «Где я буду смотреть? У меня вообще телефон сломан». Мы в шоке: «Тогда как же вас надо было предупредить, что доктор заболела?» © DoctorrHamster / Pikabu
- Однажды зверски заболело ухо. Талон к ЛОРу — только через месяц. Из регистратуры отправили к врачу по живой очереди. Прихожу. Спрашиваю: «Кто последний?». Тишина. Все меня игнорируют. Так в итоге оказалось, что врач в этот день вел плановый прием глухих и глухонемых. В общем, когда они разобрались, что мне нужно и почему я тут нахожусь, по доброте душевной пропустили без очереди. © lbnmdfgz / Pikabu
Ну вот он, без талончика по времени, прошёл без очереди. Ещё вперёд инвалидов. Где лучи ненависти?
- Сегодня прихожу к врачу по записи. У кабинета сидят 5 человек. Говорю: «Я на 13:20. За кем буду?» Все молчат. Тут мужик показывает на тетку — мол, за ней. Из кабинета выходит пациент, тетка подрывается. И вдруг врач кричит — называет время следующего пациента. И это мое время! Я недоуменно смотрю на тетку, и она неохотно: «Ааа, у меня же на 13:32». То есть, если бы врач не назвал время, она бы проскочила вперед. Что за люди! © Trustinka / Pikabu
- Пришла на прием по записи. Успела поцапаться с тетушками в коридоре — они по живой очереди. Спорим до хрипоты! И тут выходит медсестра: «Иванова, заходите!». Ивановой нет. Захожу я. Разбираемся. Выхожу с пылающим лицом: оказалось, я записывалась в 10 кабинет. А это 9. Женщины смотрят на меня искоса. Пришла, смуту навела и ушла. Подхожу к соседнему кабинету, спрашиваю, кто передо мной. Девушка, которая все это время наблюдала за нашим спором, отвечает, улыбаясь: «Вы сейчас пойдете». © 7ellyss / Pikabu
- Обслуживаю технику в женской консультации. Попросили подпаять электрокоагулятор. Управился за пару минут, но надо бы проверить... Решили мне папиллому на шее убрать. И вот из коридора заглядывает тетка, а тут картина маслом: чтобы дотянуться до папилломы, меня уложили меня на гинекологическое кресло в обратную сторону — головой вниз, ногами держусь за подголовник.
Тетка ойкает и вылетает. Слышу разговор в очереди:
— Ну что, будут они сегодня принимать?
— У них, похоже, сегодня мужской день
— В смысле?
— Там мужик в кресле... © A.Descent / Pikabu
