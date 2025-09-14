Собственно, почему двое мужчин должны срывать спину из-за того, что одна дама решила не тратиться наа доставку-грузчиков?
17 историй о женщинах, которые доказывают, что из любой ситуации можно выйти королевой
Жизнь регулярно подкидывает сюрпризы: пролитый кофе, сломанный каблук или внезапный экзистенциальный кризис. Эти истории о том, как обычные женщины с самых юных лет и до глубокой старости с помощью смекалки, поддержки подруг и железного самообладания превращают жизненные трудности в настоящие анекдоты.
- Мне 28 лет. Как-то уже все подруги либо вышли замуж, либо имеют парней, с которыми что-то планируют, а я все время одна. Уже немного это поднадоело, да и интрижки на несколько месяцев тоже больше не интересуют, хочется серьезных отношений. Недавно разговаривала на эту тему с тетей, мы с ней очень близки. Тогда она напомнила мне, что она вышла замуж в 21, через 2 года они развелись. Потом вышла замуж за другого уже в 26 и опять все закончилось разводом. После неудачных браков она успокоилась, дала себе время, пообещала больше не зацикливаться на отношениях и жить в кайф. В результате свою настоящую любовь она нашла в 43. Уже 10 лет они вместе, и она наконец-то счастлива. И ей абсолютно пофиг, кто что о ней думает. Это дает мне огромную надежду, что и у меня все будет хорошо! © Карамель / VK
- Сегодня возвращаюсь домой, тащу коробку с разобранным стеллажом. Уже проклинаю все на свете, потому что руки отваливаются. И тут прямо в подъезде сталкиваюсь с маленькой худенькой женщиной, которая в одиночку тянет настоящую чугунную ванну. Я даже замерла на секунду, не веря своим глазам. А она просто перла ее вверх по лестнице. В этот момент мимо проходят двое мужиков, видят ее, переглядываются и просто уходят дальше. Ну а я что? Поставила свою коробку, закатала рукава и пошла помогать. Так мы с ней вдвоем, пыхтя и ругаясь, дотащили эту ванну наверх. Она поблагодарила меня, я ей пожелала удачи с установкой. А потом вспомнила что мне еще свою коробку тащить. © Карамель / VK
Собственно, почему двое мужчин должны срывать спину из-за того, что одна дама решила не тратиться наа доставку-грузчиков?
- Готовлю ужин. Понадобилось открыть банку с огурцами. Обычно это делает муж. Всегда с важным видом берет банку и героически ее открывает. Но в этот раз почему-то решила сама. Берусь за крышку, и открываю с одного движения. Поворачиваюсь к мужу, чтобы похвастаться, а он уже смотрит на меня со страхом в глазах. Будто я вдруг стала слишком самостоятельной, слишком сильной и теперь точно могу уйти от него, раз уж даже банки открывать умею. Мне стало так жалко его в этот момент. И знаете, что я сделала? Сказала: «Она уже была приоткрыта, просто крышка плохо сидела». Он сразу расслабился и вернулся к своему телефону, довольный. © Мамдаринка / VK
- Моей дочери нравятся машинки, а не куклы. Бабушка наша из-за этого бьет тревогу, а я не переживаю, потому что знаю, что ничего в этом такого нет. Сейчас абсолютно нормально, что женщина водит машину или разбирается в марках. Недавно дочь спросила, будет ли у нее настоящая машина, когда она вырастет. Ответила ей: «Конечно, надо только заработать на нее». Дочка завела себе копилку в форме машинки — собирает на красный кабриолет. © Мамдаринка / VK
Прикрутил одной тетке такую приспособу с али. Вставляещь крышку, крутишь банку - вообще без проблем...🤣🤣🤣
- Дочке пять лет. Сидим вчера с семьей за обедом. Вдруг доченька облокачивается на стул, летит на пол с кувырком и сразу вскакивает. У меня сердце в пятки, а это чудо выдает: «Представление окончено! Жду ваших аплодисментов!» Из любой ситуации выйдет победительницей! © Мамдаринка / VK
- Отмечала день рождения. В прошлом году была уверена, что по традиции получу от дочки подарок, сделанный своими руками. Но она удивила и протянула мне праздничный пакет. Внутри были разные заколочки, крем, гель для душа. Я удивилась, как это она все сама купила. Оказалось, зашла после школы в магазин косметики и долго выбирала. Мне было так приятно, восьмилетний ребенок заморочился и сделал настоящий взрослый подарок. А потом у мужа возник вопрос, откуда у нее деньги — неужели карманных хватило на это все? Но дочь, не моргнув глазом, ответила: «Так это я, папочка, у тебя из кошелька взяла немного, чтобы маму порадовать». Муж только посмеялся. © Мамдаринка / VK
От этой истории прямо нехорошо стало, над чем здесь смеяться - над девочкой, которая в восемь лет лезет за деньгами в кошелёк отца? Эта девочка ещё себя покажет, если родители не изменят взгляды на её воспитание.
- У моей свекрови есть одна любимая игра, которую она приносит на каждый семейный праздник. Каким бы не был повод, а у нее всегда в сумке лежит твистер! Женщине уже за 50, а она кажется такой молодой, такой веселой и жизнерадостной. На днях отмечали ее юбилей, так она всех заставила с ней в твистер играть! Причем были и молодые, и юные, и мы, среднего возраста люди, но она взяла и всех обыграла. Считаю, что мне невероятно сильно повезло с этой женщиной. Смотришь на нее и хочется брать от жизни все! © Мамдаринка / VK
- Воспитываю дочь самостоятельно, ей восемь лет, прекрасная девочка! Два года встречалась с мужчиной, дочка к нему сильно привязалась. Недавно расстались — ушел к другой. Много плакала. Боялась говорить с дочкой — не знала с чего начать и как объяснить, что ее «папа» больше не придет. Но оказалось, что моя дочь умная не по своим годам. Она увидела меня плачущей на кухне, подошла и сказала: «Мам, он нам не нужен. Мы с тобой шикарно справляемся и без него!» © Мамдаринка / VK
- Стою в почтовом отделении в очереди за посылкой. Как и всегда, работает там только одна женщина: на ней и посылки, и переводы. А рядом сидит ее ребенок и спокойно делает свои уроки. Видимо, не на кого оставить, поэтому взяла с собой на работу. В детстве моя мама тоже так делала. Удивительно, но эта женщина успевает делать все и сразу, и еще и сыну помогает, периодически решая несложные задачки. Круче Юлия Цезаря! © Мамдаринка / VK
- Дочки — это счастье для отцов. Прихожу с работы. День был отвратительный. Устал, помыл руки, переоделся и первым делом плюхнулся на диван. Бежит свет моих очей ко мне, начинает тянуть меня за руку и кричит, что хочет поиграть со мной. Пытаюсь объяснить, что день сегодня был на работе очень тяжелый, устал сильно. Просил дать хоть немного отдохнуть. Дочка послушала и такая: «Пап, я вот не пойму, тебе что важнее — отдых на диване или счастливая дочь?» Встал, пошел с ней играть. И каждый раз я думаю: как она это делает? Уговаривает буквально за минуту! Причем так ехидно, что подвоха и не замечаешь. © Рабочие истории / VK
Дочка,конечно,умеет уговаривать.и мнение и самочувствие остальных ее не интересует.папа и дальше будет восторгаться и подчиняться?
- Хожу постоянно в одну и ту же аптеку возле дома. Две фармацевтки лет пятидесяти уже знают о моей жизни все. Я лечу акне четвертый месяц, поэтому они видят мои результаты прямо поэтапно. Каждый поход в эту аптеку заменяет мне сеанс психолога. От этих двух женщин я получаю колоссальную дозу хорошего настроения и поддержки. Встречают всегда с улыбкой, спрашивают, как мои дела. Сегодня сказали, что очень сильно заметен результат. Похвалили, что так ответственно отношусь к терапии. Наговорили кучу комплиментов: и красавица, и глаза у меня невероятные, и куда мне еще быть красивее — но я все равно становлюсь лучше с каждым днем. И они относятся так заботливо ко всем, кто к ним заходит. © Не все поймут / VK
- Вчера была у зубного, он очень переживал, что испортит мне макияж. Говорит: «К стоматологу надо приходить без косметики!» Ну а я взяла и сморозила: «Нет такой болезни, которая заставила бы меня выйти из дома без макияжа». © turbourolog
Когда вижу женщину с тонной макияжа, думаю, что она без него капец какая страшная.
- У меня есть жена и сынишка, 4 с половиной лет. Начался кризис — не хочу, не буду. В садике делает, а дома наотрез. И тут жена нашла решение. Она не ругалась, не угрожала забрать игрушки, а просто очень хорошо играла. Каждый раз, когда ребенок не хотел что-то делать, жена в свою очередь делала безумно растерянный вид и говорила: «А я не помню, как это делать...» Сын был в шоке и сначала не верил, но моя актриса начинала что-то делать настолько неумело, нескладно, что сын не выдерживал и шел показывать, как правильно. И это работало. Из раза в раз! Вскоре этот период у него прошел. Ну а я в который раз понял, что женат на удивительной женщине. © Мамдаринка / VK
- Свекровь для меня как вторая мама. Больше всего мне нравится в ней ее стойкий характер. Не женщина — скала. Когда ее первый муж ушел к соседке, она не стала устраивать скандалы. Просто сказала ему: «Уходи, но взамен все твои вещи останутся у меня. Все, без исключения!» После этого она каждую неделю мыла его рубашками, футболками, штанами полы дома. А потом оставляла их у входа в подъезд, как тряпку-коврик, об которую каждый прохожий вытирал ноги. Его ремни пошли в огород на дачу, где она подвязывала ими огурцы и помидоры. А остальное барахло свекровь раздала нуждающимся. Говорит, что довольна тем разводом, потому что он принес всем много пользы. © Мамдаринка / VK
Какая странная мелочная месть.. Ну, может она так проработала обиду, вместо психолога)
- Резко поменяла жизнь: развелась и уволилась. И вот смотрю я сейчас и думаю, а как же я со всем справлялась? На работе на мое место взяли сразу два человека — один не вывозит. И даже мой бывший муж съехался с новой дамой и еще любовницу завел. Сильная я женщина, оказывается. © Рабочие истории / VK
- Четыре года встречаюсь с парнем. Собирались съехаться, оба живем с родителями. Я сменила работу, накопила денег, нашла жилье. Устроила ему сюрприз — привела в квартиру, роллы заказала — романтика! И тут он заявляет: «Крутая квартира! Но, блин, я не готов пока. Хочу еще с мамой пожить! Давай покушаем, и я поеду домой». В общем, расстались. Живу теперь сама в этой квартире и радуюсь жизни. © Рабочие истории / VK
- Сильно вывихнула палец на руке. Наложили гипс. Пошла покупать платье. Выхожу из примерочной в коридор — там зеркало больше. Рядом стоит дамочка. Смерила меня взглядом с ног до головы и внезапно комментирует: «Женщину от покупки платья ничего не остановит. Даже гипс!» © Не все поймут / VK
