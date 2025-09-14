17 историй о женщинах, которые доказывают, что из любой ситуации можно выйти королевой

Я бы тоже не хотела съезжаться в съемную квартиру. Иногда вариантов нет, конечно. Родители выгоняют или сами живут в другом городе. Но если можно с ними, почему нет? Живешь не в чужом доме, с комфортным бытом, в разы быстрее копишь на свое жилье. С парнем можно и так повстречаться.