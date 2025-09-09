19 работников, которые подошли к задаче творчески, и теперь на это без смеха не взглянешь

только что

Творческий подход к рабочему процессу, конечно, ценное качество. Но существует особая категория мастеров, для которых «И так сойдет» — главный девиз по жизни. Глянешь на плоды их трудов и не знаешь: то ли плакать, то ли смеяться.

«У меня просто нет слов»

«Как мой сосед по комнате починил нашу входную дверь. Кстати, он механик»

«Просто... за что?»

«Управляющая компания сделала косметический ремонт здания. На прошлой неделе они покрасили дверь моим соседям, и я надеялся, что это была ошибка. Но сегодня утром я увидел, что и моя дверь выглядит вот так»

«Мой арендодатель „решил“ проблему с протечкой в ванной»

«Худший туалет в моей жизни»

Это гениально с точки зрения инженера. И я не шучу. Чем меньше расход воды, тем сложнее обеспечить герметичность мембраны. Именно поэтому мембраны выходят из строя. В новых моделях это происходит гораздо быстрее, несмотря на то, что физическая конструкция смывомера не менялась, а мембраны взаимозаменяемы с 1960-х годов и по сей день. Разделив поток воды на две части, с инженерной точки зрения, можно вдвое сократить расход воды за один смыв. Такая конструкция будет значительно эффективнее и экологичнее при интенсивном использовании. © HaloDeckJizzMopper / Reddit

«Мне было интересно, почему я постоянно оказываюсь на четвертом этаже после нажатия кнопки 2»

«Чтобы попасть на этажи:

0-1 — нажмите 0

2-3 — нажмите 1...»

«На этой вывеске просто нарисовали вывеску такой же формы»

«По вечерам отражение в окне показывает, что происходит в соседней кабинке»

«Прямо посередине велодорожки расставили бетонные вазоны с цветами»

«Выглядит небезопасно»

«Мой рост — 182 сантиметра»

«Собирала конструктор Лего из 6000 деталей, потратила более 20 часов»

«Заказала клининг после ремонта. Полка, где стоял конструктор, была обмотана пленкой. Уборщики решили, что обязательно нужно вымыть эту полку. Разобрали его и сложили детали в мусорные пакеты»

«Хозяин квартиры обновил ржавые петли»

«Вот так мой арендодатель починил стену»

Лучше бы просто скотчем обмотал! © Affectionate_Most_64 / Reddit

«Вот так хозяин моей квартиры починил разбитую плитку на кухне»

«Заказал доску, чтобы починить забор. Курьер не придумал ничего лучше, чем запихнуть ее через отверстие для писем в двери»

«Кресло нашего директора»

«Заменили нам асфальт во дворе. Как известно, при пересадке урны, чтобы она прижилась на новом месте, главное — не повредить ее корневую систему»