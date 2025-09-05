19 историй о школьных каникулах, которые запомнились на всю жизнь
Ностальгия
3 часа назад
Сентябрь навевает не только запах прелой листвы, но и яркие воспоминания о том самом времени, когда нам приходилось расставаться с летней свободой и возвращаться в школьные будни. Трехмесячные каникулы теперь нам только снятся, но так приятно бывает вспомнить, как в них умещалась целая отдельная жизнь.
- В школьные каникулы с подругой нашли развлечение. У родителей бесхозно лежала пара долларов. Один мы прикрепили на нитку и бросали с балкона второго этажа. Потом смотрели, как прохожие шли подбирать деньги, и тут мы дергали нитку вверх. Подглядывали в щель и хихикали. Эти выражения лиц были бесценны. Жаль, что тогда у нас не было телефонов с хорошей камерой. Я бы на такое еще раз посмотрела! © Подслушано / Ideer
- Как-то раз заметил, что мимо меня проехала группа детей с лопатами в рюкзаках. А потом я обнаружил, что примерно в 500 метрах от дороги они выкопали себе мини-трассу для BMX: с трамплинами, поворотами и всем остальным. Просто огонь! © jumpercableninja / Reddit
- Во время учебы в университете подрабатывала репетитором по физике. Как-то позвонила женщина и попросила позаниматься с племянником-восьмиклассником, который приехал на каникулы. Мальчик отставал из-за смены учителя и был «очень умный, но особенный». Спрашивать про «особенность» было как-то неловко. Дети разные бывают. Согласилась, хоть и переживала, справлюсь ли — у меня попросили аж четырехчасовые уроки!
Пришла. Меня встретила очень милая, вежливая семья. Представили мне ученика. Парень оказался улыбчивым. Поздоровался. Предложил пройти за стол, на котором аккуратно лежали учебник, задачник и тетради. Но через 15 минут я заметила, что он пристально смотрит мне в рот. Оказалось, он не слышит и читает по губам! Родственники не сказали заранее, боялись, что откажусь.
Новый учитель в школе не привык работать с такими ребятами. Он, как и все учителя, объясняет тему и одновременно пишет на доске. Вот так материал и не улавливается, ведь лица-то не видно. Занятие прошло блестяще: парень схватывал все на лету, задачи решал быстро. Прошли все темы за один день. На прощание он сказал, что жалеет, что я не его школьный учитель. До сих пор помню эти слова. © Evidence89 / Pikabu
- Мой муж с детства ненавидел школу. К восьмому классу он не хотел ни учиться, ни работать — мечтал только о японском магнитофоне. Его отец предложил: «Заработаешь половину — вторую добавлю». Муж устроился на каникулах в бригаду, разбирать старые свинарники. Работа была адской: грязь, навоз, тучи гнуса. На втором свинарнике он осознал всю ценность высшего образования. Перспектива делать это всю жизнь ужаснула.
Он доработал до конца, купил магнитофон. Вернулся домой и засел за учебники. Поступил в физмат школу, затем в вуз, аспирантуру, стал ученым с наградами.
Эту историю он частенько рассказывает сыну, но тот, как когда-то отец, забивает на учебу. Вот буквально вчера сказал, что «не счел нужным выучить правило» и получил закономерную двойку. Вот думаю, может есть куда его пристроить свинарники разбирать? © MelissaFlorova / Pikabu
- 20 лет назад мы с друзьями летом в маленьком городке искали, куда направить энергию. Зарабатывали сдачей стеклотары и макулатуры, но решили шагнуть в «большой бизнес». Ходили по рынку и предлагали помочь разгрузить, убрать — торговцы платили продуктами. Мы не ели их, а продавали. Взяли из дома безмен и сначала торговали во дворе. Но летом люди разъехались, и никто не покупал.
Тогда придумали новую схему: утром работали на рынке, вечером ходили по квартирам и продавали продукты дешевле, чем в магазинах. Появилась база постоянных клиентов. Даже учителя из нашей школы покупали у нас. Охват был небольшой, несколько дворов, но нам хватало. Сейчас понимаю, что бизнес был организован плохо, но нам нравилось. Энергия уходила в полезное русло, а после каникул учителя даже ставили нас в пример одноклассникам. © golopogoss / Pikabu
- Было это классе в 5. Задали на каникулы написать о самых интересных океанских обитателях. Было время, и откуда-то пришло вдохновение. Я взяла множество листов А4, оформила каждый под тематику какого-то океанского обитателя. Рамочки, красивые заглавные буквы, рисунки, картинки, куча интересных фактов. Вся эта красота была сшита в папку в морской стилистике и торжественно отдана учительнице.
Не долистав даже до пятой страницы, учительница закрыла папочку и поставила 4. Пятерку получила девочка, которая распечатала пару статей на принтере, что в 90-е было достаточно редким зрелищем у нас в школе, и сшила одной скрепкой в уголке. Тогда я и поняла, что в школе всем безразлично, сколько души ты вложила в то или иное дело. Можно и не напрягаться. А зачем? © ench.sol / Pikabu
- В 9 лет я подружился с маминым знакомым, дядей Колей — сантехником, который обслуживал наш район. Он катал меня на своем грузовичке и показал слесарную мастерскую в подвале девятиэтажки. Для меня, пацана, это была настоящая сокровищница: инструменты, тиски, запах металла.
Я стал приходить каждый день. Дядя Коля и его напарник дядя Толя учили меня нарезать резьбу, работать с ключами, устранять протечки. Они брали меня с собой на вызовы — чинить краны, прочищать засоры. Я полюбил ходить по подвалам, смотреть на трубы и манометры.
Один из слесарей увлекался склейкой моделей из оргстекла. Под его руководством я сделал указку из оргстекла для своей учительницы: научился резать, шлифовать, полировать газовой горелкой. Это заняло недели, но я так гордился результатом!
К августу я стал своим в бригаде. Мне показывали даже газовую сварку и как резать трубы. На 10-летие дядя Коля и дядя Толя подарили мне электронные часы Монтана с 16 мелодиями и подсветкой — это был восторг! Усвоенные тогда навыки до сих пор помогают в жизни, и я благодарен и за доброту, и за науку. © rusmizus / Pikabu
- Нашли с подружкой брошенных щенков в дачном поселке. Соорудили им домик в лесу и тайком носили еду. Выяснили, что щенки были от помеси кавказской с немецкой овчаркой. Четверых быстро пристроили, а последнего никто не брал. Перед отъездом в город умоляли одну женщину взять его. Она спрашивала: «Он не вырастет большим?» Мы врали: «Нет, он от маленькой собачки!» Она сжалилась.
Через три года мы снова приехали на дачу и увидели ту женщину — рядом с ней шел огромный лохматый пес. Мы пулей убежали, петляя по переулкам. Боялись, что она нам устроит сцену за обман. Но главное, что она его не бросила. © My Story / VK
- Бегаем мы в школьном дворе пацанами. Лето, каникулы, жара! Турник, велосипеды, просто носимся друг за дружкой. Подходит мужик, выглядит прилично: «Ребята, а хотите карате заниматься?» Год на дворе 1984-й, такое предложение звучит как письмо из Хогвартса.
— Конечно, хотим!
— Приходите к четырем к спортзалу, в спортивной форме. И ребят позовите, кто поспортивней.
И ушел. К четырем часам собрались. У всех сердце колотится: ну не бывает же так в жизни! Пришел. С ключами от спортзала. И мы реально гоняли по залу босиком, кричали: «Кия!». И корявыми ручками повторяли за ним блоки и удары.
Оказался мужик сыном наших учителей — и муж, и жена в школе преподавали. Приехал в гости, на третий день заскучал совсем. Вот и пришла ему в голову идея детишек погонять в спортзале. Уж не знаю, насколько опытным тренером он был, но восторг тот забыть невозможно. © adzareiko / Pikabu
- У нас в детстве было поверье: нужно было насчитать 100 машин того цвета, который соответствует времени года, в которое ты родился. После этого нужно было спросить время у четырех беременных женщин. Мы были скромными детьми, и эта часть была самой сложной. За одни летние каникулы у меня и моих друзей все-таки получилось пройти этот цикл по разочку. Желания были загаданы и все сбылись. © medianaranja / Pikabu
- У бабушки с дедушкой было свое хозяйство: козочки, курочки, огород. Огород и живность выручали хорошо, ведь работы почти не было. Мое любимое блюдо — это бабушкины пышки в прикуску с абрикосовым вареньем и парным молоком. Бабушка и мама — замечательные хозяйки и очень вкусно готовят, но было одно «но» — я не ела лук. Из-за одной меня готовить отдельно не стали бы. Передо мной ставили тарелку с ароматным супом, я очень хотела есть. Но там лук, плавает и смотрит на меня. Так я этот лук вылавливала ложкой, и только потом ела суп. А еще я любила жареную картошку, но спасибо бабушке, она мне ее жарила отдельно без лука.
А потом папа меня впервые взял на каникулы и купил билет в детский лагерь. Так вот, кормили там вкусно, но очень мало. Я девочка-худышка, ем немного, но этого даже мне не хватало. Пробыла я там 18 дней (путевка на 21 день была) и разревелась: хочу к маме. Меня забрали, папа отвез меня к маме. Когда приехала домой, то бабушка поставила передо мной суп с ненавистным луком. Я съела этот суп за пару минут. Это был самый вкусный суп в моей жизни. С тех пор я начала есть лук. Голод не тëтка! © Anakondatoi / Pikabu
- Для меня одно из ярких ощущений от летних каникул у бабушек с дедушками — это диссонанс. Родители брали отпуск всегда на вторую половину лета, но меня старались отправить пораньше, со знакомыми или друзьями на самолете. Помню то чувство, когда меня встретили и уже привезли в дом дедули и бабули на юге, а я там как будто чужеродный элемент. У нас на улицах мог еще снег таять и только листики березок появлялись. А тут жара и лето в самом расцвете. При этом на мне странная и слишком чистая одежда, какие-то штанишки, кофта, туфли. Но через день я вливалась в этот мир, где можно все лето носить только шорты, юбку и две майки со шлепками, до ночи не беспокоиться о грязных ногах, есть с куста и полностью погрузиться в сельскую жизнь. © europethecat / Pikabu
- В детстве я каждое лето гостил у бабушки в деревне. Как-то вечером мы с другом скучали на улице. Мимо ехала машина и мужик оттуда предложил: «Ребята, дыни не хотите?» Мы, не раздумывая, согласились. Нас отвезли в частный дом, где во дворе стояли два грузовика, забитых дынями. Мужик был тот еще шутник и дал каждому по огромной дыне, почти с нас ростом. Сказал: «Бензина мало, домой несите сами». Мы два часа тащили их до дома.
Отец, увидев нас, смеялся 10 минут и назвал меня «кормильцем семьи». Через неделю я снова пришел к мужику с дынями без стука. Увидел, что они с семьей чай пьют. Меня пригласили за стол, но я внаглую ответил, что не за чаем пришел, а за дыней! Они посмеялись, допили чай, дали дыню еще больше и отвезли домой. Только через несколько лет я узнал, что это был папин знакомый — решил угостить своим урожаем. © twinkie77 / Pikabu
- Когда у школьников были летние каникулы, в наш подъезд каждый день приходил мальчик лет 12-ти. Воспитан, хорошо одет. Он сидел на табурете в углу с утра до вечера. Когда я узнала, почему он там сидит — была в легком шоке. Оказалось, что это сын от первого брака нашего соседа. Его отправляли в гости к папе. А у того новая семья. Мальчишке в такой компании тусить не хотелось, вот он и нашел выход: ловил в подъезде домашний Wi-Fi, играл на телефоне и вел стримы. В общем, отлично проводил каникулы!
- Летом я, маленькая девочка, тащила домой бидон кваса для окрошки. Шла по краю дороги, высматривая в колеях «сокровища» — я коллекционировала пуговицы, монеты и прочие находки после дождей. И вдруг в траве увидела кошелек. Он лежал давно: на нем были слизни и улитка. Открыла. Внутри огромная сумма: втрое больше зарплаты родителей за месяц. Документов не было.
Я прибежала домой, отдала кошелек маме. Родители были в шоке. Месяц я развешивала объявления о находке, но хозяин так и не откликнулся. В итоге на эти деньги меня собрали в школу: купили пальто, сапоги и все остальное. © Numida / Pikabu
- Знакомые отправили детей в школьную поездку и взяли неделю отпуска. Три дня спали до обеда, валялись, ели и смотрели кино. На четвертый день звонок. На пороге полиция. Коллега в панике: что-то случилось с детьми! Но оказалось, что их «пасла» соседская бабушка. Она пропустила отъезд детей, не видела соседей несколько дней, а машины при этом стояли в гараже. Решила, что с семьей случилась какая-то беда.
Полицейские извинились и получили по стакану малины из сада. Бабушку поблагодарили за бдительность и вручили график отъездов семьи, чтобы она больше не волновалась. А коллега с женой продолжили отдых. Всем хороших соседей, которые помогут сэкономить на сигнализации. © d0nate110 / Pikabu
- Сыну 9 лет, собирается на каникулы к бабушке. Даю ему денежку на карманные расходы, он в восторге, запихивает деньги в карман. Тут вмешивается жена: «Ты сперва спроси, как он закончил четверть!» Спрашиваю. И тут ребенок удивил: обреченно расстегивает карман и молча отдает деньги обратнo. © My Story / VK
- Наказали меня в каникулы: сидеть дома, учиться. Родители ушли на работу. Друг Мишка забежал, позвал гулять. В итоге сидим, играем в приставку. Внезапно возвращается папа, я запихиваю Мишку в шкаф. Папа заходит и с порога:
— Ты чем занимаешься?
— Уроки делаю.
— Ага, и приставка включена.
Тут в шкафу что-то чихнуло.
— Кто у тебя?
— Никого.
Отец открывает шкаф, Мишка не придумал ничего умнее, чем спросить:
— Здрасьте. А Денис дома?
— Да, но гулять он не пойдет, — сказал отец и закрыл дверь шкафа. © denvman / Pikabu
- В детстве, на каникулах в деревне, я наблюдала гениальный детский бизнес. Одна девочка из нашей компании брала плату шоколадкой или барбарисками, заводила тебя в шалаш и там, один на один, рассказывала жуткие байки собственного сочинения. Условия были жесткие: оплата вперед, сеансы только вечером и только индивидуально.
Ее страшилки были невероятно пугающими, всегда новыми, а актерское мастерство — шепот, переходящий в вопль — заставляло слушателей обливаться холодным потом. У шалаша каждый вечер выстраивалась очередь из желающих испытать ужас. Заработки превосходили запасы всей местной кондитерской. Она выросла и стала бухгалтером на заводе. Не на кирпичном. © Deliria00 / Pikabu
Хочется еще? Вот несколько наших статей — смешных, ностальгических и знакомых до боли:
