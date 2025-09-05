19 историй о школьных каникулах, которые запомнились на всю жизнь

Сентябрь навевает не только запах прелой листвы, но и яркие воспоминания о том самом времени, когда нам приходилось расставаться с летней свободой и возвращаться в школьные будни. Трехмесячные каникулы теперь нам только снятся, но так приятно бывает вспомнить, как в них умещалась целая отдельная жизнь.