20+ остроумных комиксов о семейной жизни, в которых так просто узнать себя и родных
Семейная жизнь — бесконечный источник абсурдных и трогательных ситуаций. В этих коротких комиксах с доброй иронией и нежностью мы смеемся над самими собой, своими близкими и любимыми сюжетами семейных анекдотов — про пап, мам, детей, бабушек и даже питомцев.
К сборам в отпуск все относятся с разной степенью ответственности
У всякого поколения свой неповторимый взгляд на стиль
Иногда кажется, что мама знает какой-то секрет. Иначе как это у нее выходит?
Давайте расскажу как: мама приходит, и не просто открывает шкаф, и тупо пялится пару секунд в пространство-закрывает шкаф, а перебирает вещи. Что остальным делать лень.
Самый суровый противник животных в доме становится для них самым лучшим другом
Иногда вещи из разряда «не трогай, это на праздник!» лежат даже слишком долго
И как в стирку вечно попадает этот предательский носок?
За то, что мужик подкинул свой носок в стиралку, его лишили обеда.
Мальчики в доме — законный повод для папы покупать игрушки для себя
Это точно. Когда зять подарил своему сыну геликоптер, кто больше всего играл с ним? Правильно, папа и дедушка.
Ответить машинально и забыть об этом — папы любят, умеют, практикуют
Шопингу все сердца покорны — особенно когда по акции
Ha что н a "неё"? Это похоже н а шуруповерт вроде.
И что такого, полезная вещь.
Когда лучший шеф-повар принимается за работу, лучше не стоять у него на пути
Нет. На свою кухню я допускала мужа только жарить картошку с колбасой и яйцами. Это то что он умел готовить на стопроц.
Семейный выезд на шашлыки может обернуться драмой, если забыть самое главное
Приглашение от мамы или бабушки «просто попить чайку» — это засада!
Какой бы взрослой и самостоятельной ты ни была, совет от мамы всегда пригодится
Обида в наше время длится до первого скинутого мема
Понастроить планы на отпуск и благополучно провести все время у бассейна и в ресторане — почему бы и нет!
Тайные покупки в семье всегда становятся явными
«Не воспитывайте детей — все равно они будут похожи на вас»
Даже простая сборка шкафа по инструкции может обернуться критической неудачей
Моя дочь обожает собирать мебель по инструкции. А для меня это как высшая мера наказания.
Свеженькие канцтовары в начале учебного года очень быстро превращаются «в тыкву»
Растили ребёнка щедрым? Говорили что лучше дарить, чем получать? Учили делиться всем что есть? Не жадничать? Ребёнок хорошо усвоил уроки, надо похвалить. 😇
Ночной кошмар всех родителей младшеклассников
Я считаю, что если ребенок вовремя не сказал, то пойдёт в школу без поделки. В следующий раз вспомнит пораньше, чтобы мог успеть сделать.
У любимых родственников всегда есть собственное мнение на ваш образ жизни
