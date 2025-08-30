20+ остроумных комиксов о семейной жизни, в которых так просто узнать себя и родных

Семейная жизнь — бесконечный источник абсурдных и трогательных ситуаций. В этих коротких комиксах с доброй иронией и нежностью мы смеемся над самими собой, своими близкими и любимыми сюжетами семейных анекдотов — про пап, мам, детей, бабушек и даже питомцев.

К сборам в отпуск все относятся с разной степенью ответственности

У всякого поколения свой неповторимый взгляд на стиль

Иногда кажется, что мама знает какой-то секрет. Иначе как это у нее выходит?

Ёжик в авокадо 21 час назад Давайте расскажу как: мама приходит, и не просто открывает шкаф, и тупо пялится пару секунд в пространство-закрывает шкаф, а перебирает вещи. Что остальным делать лень. - - Ответить

Самый суровый противник животных в доме становится для них самым лучшим другом

Иногда вещи из разряда «не трогай, это на праздник!» лежат даже слишком долго

И как в стирку вечно попадает этот предательский носок?

Светлана БМВ 21 час назад За то, что мужик подкинул свой носок в стиралку, его лишили обеда. - - Ответить

Мальчики в доме — законный повод для папы покупать игрушки для себя

Светлана БМВ 21 час назад Это точно. Когда зять подарил своему сыну геликоптер, кто больше всего играл с ним? Правильно, папа и дедушка. - - Ответить

Ответить машинально и забыть об этом — папы любят, умеют, практикуют

Шопингу все сердца покорны — особенно когда по акции

Ёжик в авокадо 21 час назад Ha что н a "неё"? Это похоже н а шуруповерт вроде.

И что такого, полезная вещь. - - Ответить

Когда лучший шеф-повар принимается за работу, лучше не стоять у него на пути

Светлана БМВ 21 час назад Нет. На свою кухню я допускала мужа только жарить картошку с колбасой и яйцами. Это то что он умел готовить на стопроц. - - Ответить

Семейный выезд на шашлыки может обернуться драмой, если забыть самое главное

Приглашение от мамы или бабушки «просто попить чайку» — это засада!

Какой бы взрослой и самостоятельной ты ни была, совет от мамы всегда пригодится

Обида в наше время длится до первого скинутого мема

Понастроить планы на отпуск и благополучно провести все время у бассейна и в ресторане — почему бы и нет!

Влад 22 часа назад Ну и правильно. Смысл поездки - море. Загорать и купаться. - - Ответить

Тайные покупки в семье всегда становятся явными

«Не воспитывайте детей — все равно они будут похожи на вас»

Даже простая сборка шкафа по инструкции может обернуться критической неудачей

Светлана БМВ 21 час назад Моя дочь обожает собирать мебель по инструкции. А для меня это как высшая мера наказания. - - Ответить

Свеженькие канцтовары в начале учебного года очень быстро превращаются «в тыкву»

Светлана БМВ 21 час назад Растили ребёнка щедрым? Говорили что лучше дарить, чем получать? Учили делиться всем что есть? Не жадничать? Ребёнок хорошо усвоил уроки, надо похвалить. 😇 - - Ответить

Ночной кошмар всех родителей младшеклассников

Irina 21 час назад Я считаю, что если ребенок вовремя не сказал, то пойдёт в школу без поделки. В следующий раз вспомнит пораньше, чтобы мог успеть сделать. - - Ответить