15 комиксов «Ожидание vs. Реальность», от которых может быть смешно до слез

Жизнь — мастер неожиданных сюжетных поворотов. Мы строим грандиозные планы, а она подкидывает нам «сюрпризы» — как тот момент, когда ты представляешь себя грациозной ланью на утренней пробежке, а на деле пыхтишь, спотыкаясь о собственные шнурки.

В этой подборке — 15 комиксов «Ожидание vs. Реальность», которые как зеркало отражают наш прекрасный, хоть и слегка несуразный мир.

1. Каждый вечер говоришь себе, что с завтрашнего дня поменяешь свои привычки, встанешь в шесть утра, будешь питаться правильно и собираться на работу не спеша...

Muereske 1 час назад ну если в 9 часов и еще 5 минуточек, то раньше ложиться надо) выстроить плюс-минус режим и будет проще - - Ответить

Но это, как правило, остается в желаниях и не становится реальностью...

2. Решаешь, что после работы обязательно позанимаешься спортом, даже мысленно выбираешь саундтрек для этого спортивного подвига...

Muereske 1 час назад так спортом надо заниматься не спонтанно, а регулярно. тогда 5 минут в 50 превратятся. но на это нужно время - - Ответить

А на самом деле...Еще не начав хватаешься за бок... И думаешь: «Хватит! Пойду уже домой»

3. Мечтаешь о кулинарном шедевре с идеально нарезанными ингредиентами...

А в итоге: порезанный палец, пригоревшее мясо, задымленная плита и единственное существенное достижение — довольная собака.

4. Решаешь, что быстро закончишь все задания, успеешь отправить новый отчет...

А на самом деле пытаешься разобраться, что там в голосовых рабочего чата... На фоне включен телевизор, а кот довольно разлегся на клавиатуре.

5. В ожиданиях приблизительно эта картина: мой образ сегодня — это искусство, я — шедевр!



Влад 1 час назад Тут уж определитесь: вы хотите, чтобы все видели грудь и ноги или нет? Коль одела такое платье, то уж дай всем насмотреться)) - - Ответить

А вот в реальности думаешь, как же попробовать сесть в этой юбке, не издав предсмертный хрип. И что все же нужно перестать теребить платье...

6. Знаешь, что именно тебе нужно из магазина и с этой целью идешь туда...

Кот Салатный 28 минут назад Я так в бытовую химию захожу. Думаю, пришла за 1 флаконом, корзинку брать не буду. В итоге к кассе подхожу с охапкой того-этого. - - Ответить

Но вот поход за одной конкретной вещью превращается в испытание на прочность: нет ни размера, ни цвета, бесконечные очереди и кульминация — забытый дома кошелек.

7. Решаешь навести идеальный порядок и успеть все за 2-3 часа...

Lisenok21 23 часа назад Я из тех, кто реже делает генеральную уборку, предпочитая поддерживать чистоту. Но ловлю себя на мысли, что когда начинаю делать одно, как вдруг "А можно ведь заодно..." И всё, туман. 🤭 - - Ответить

А в итоге находишь за диваном пропавшие носки, прошлогоднюю конфету и осознаешь, что хаос — главный домохозяин. Нужен кофе и новая стратегия.

8. Мечтаешь о романтическом ужине с комплиментами, чизкейками и танго...

Lisenok21 23 часа назад Как чизкейк связан с романтикой? Ладно, придираюсь. Ну, не понравились друг другу. Естественно, перед первым свиданием надеются, что оно пройдёт хорошо. - - Ответить

А на деле даже не понимаешь зачем ты пришла...

9. Покупаешь билет в рай, мечтаешь о грандиозном отдыхе, где солнце и шум прибоя...



Яна 23 часа назад места надо знать. отдыхали на Шри Ланка . все как в рекламном буклете-пляж, пальмы и солнце садящееся в океан. никаких детей, никаких насекомых (их жрут вараны и кобры), только милые симпатичные бурундучки. а дельфинов... штук 50 как минимум, я такое только в кино раньше видела, и киты размером больше чем твоя яхта. вот где рай действительно. самое смешное там встретила молодого человека из своего города, фотографом работает - - Ответить

Но на деле получаешь пыточный цех с песком, ожогами и кричащим аккомпанементом.

10. Составляешь список необходимых продуктов перед походом в магазин...

А план «купить только самое необходимое» приводит к загадочному и необъяснимому результату — полной тележке абсолютно ненужных вещей.

11. Перед выходом ставишь телефон на зарядку, чтобы не думать об этом весь день...

А вот получается: «Поставил на зарядку», которая оборачивается паникой из-за того, что кабель не был воткнут в розетку, и телефон остался почти разряженным.

12. Видишь лучи солнца, которые красиво проникли в твою комнату. Планируешь красивые селфи, ведь нет фильтра лучше, чем солнечный свет...

А получаешь десятки кадров, где в каждом «что-то не то»

13. Каждый день планируешь встретиться с подругами у того самого памятника и начать утреннюю пробежку...

Влад 1 час назад Это ж как надо спать, что звонки не будят? - - Ответить

Но просыпаясь видишь 20 пропущенных, и 10:30 на часах...

14. Тебе кажется, что вы уже все подготовили, и у твоего ребенка будет незабываемый праздник: первый учебный день!

Влад 1 час назад У ответственных людей такого не бывает. Ну почти никогда - - Ответить

А в реальности будильник почему-то не зазвенел, рубашка, которую ты вчера погладила, куда-то исчезла, и в конце, как назло, даже машина решила не заводиться...

15. Сердце замирает от предвкушения: вот-вот придет посылка с тем самым платьем, в котором ты мечтаешь блистать на свадьбе лучшей подруги

Мохнопопая егоза 4 часа назад Даааа, поэтому не люблю 1 маркетплейс, очень часто посылки задерживаются (спасибо, что хоть доезжают вообще). - - Ответить

Но судьба оказывается злой шутницей. Заветная коробка приходит ровно через месяц — когда отзвучали свадебные марши, разобрали торт и уехали в свадебное путешествие новобрачные. В руках ты держишь не платье мечты, а горький символ опоздания.