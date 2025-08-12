19 ярких комиксов о счастье, которое есть у тех, кто умеет радоваться мелочам

Иногда кажется, что счастье — это что-то большое: переезд в Париж, наследство в миллион долларов или хотя бы отпуск на Мальдивах. Но стоит покататься на качелях, как в детстве, или обнять любимого человека, которого давно не видел — и вот оно, настоящее счастье, которое укладывается в самый обычный день. Эти комиксы — как напоминание о том, что радость прячется в самых простых вещах. Главное — не пробежать мимо.

Вам когда-нибудь дарили цветы без повода? Мне — да. И это чертовски приятно! А один мой друг каждый раз везет из деревни букетик и осчастливливает первую встречную

Sofia Reschetnikowa 19 минут назад Я рассталась с парнем, который отказался мне дарить цветы, потому что его матери их не дарили. - - Ответить

Иногда мы так много времени посвящаем карьере, что забываем о себе и о семье. Но жизнь дает нам шанс расслабиться и почувствовать вкус счастья

Маруся 14 минут назад Ненавижу аквапарки, воду и мокрость. Но я видела там стоооолько счастливых взрослых! - - Ответить

Временами моменты, которые так и хочется сложить в копилку памяти как самые запоминающиеся, вообще происходят незапланированно. Но от этого только лучше!

Евга 1 час назад Картинка конечно дурацкая, зато напомнила мне одну из любимых книг " сказки старого Вильнюса" - - Ответить

Порой мы тратим немало времени на то, что нам совсем неинтересно. Но зато, когда находим свое дело, понимаем, какое это наслаждение — заниматься тем, что любишь

Руконожка Ай-Ай 4 часа назад Кисонька, авторские украшения из камней сейчас делают все, кому не лень купить расходники на Али.

А инженерная профессия лично меня кормит уже 25 лет) - - Ответить

Иногда каждому из нас надо побаловать своего внутреннего ребенка. Потому что кто, если не мы?

Маруся 11 минут назад хоть и ИИ рисовал, но очень точное выражение лица у мужика)) Я себя балую книгами, например. - - Ответить

Еда сама по себе — это не роскошь и не радость, но если речь идет о спелом арбузе в летнюю жару, то дайте два, пожалуйста!

Genoveva Kolomyceva 1 час назад Всё-таки надо учиться для ИИ промпты писать. А то слишком много вопросов к картинке: что за свинство на столе, почему сыну не дали тарелку, на чём сидит папа, есть ли у мамы руки?.. - - Ответить

Крутая должность не делает человека счастливым. Но можно прислушаться к себе, перестать терпеть хамство и начать все с чистого листа. И в этом нет ничего страшного

Бруннера 1 час назад Н- курьера тоже могут орать, так что он заблуждается. Пешеходы, автомобилисты, получатели... - - Ответить

Для родителей, бабушек и дедушек мы навсегда остаемся малышами, которых хочется радовать. А у вас есть зайчик, который передает вам сладости? У меня есть!

Для молодых родителей каждый этап во взрослении малыша — это повод для радости. А уж сколько умиления у мамы и папы вызывает первый детский лепет!

Маруся 8 минут назад похоже на кадр из фильма "Однажды 20 лет спустя". Помните, как они там так же спорили у кроватки? - - Ответить

Годам к 40, пожалуй, у каждого из нас был повод потрястись от страха в кабинете врача. И какое же наступает облегчение, когда все идет лучше, чем казалось!

Ales Draco 2 часа назад Мы все рано или поздно умрём. Вопрос: лучше трястись над своим здоровьем в надежде прожить год-другой или жить полноценной жизнью, не в чем себе не отказывая и умерев в пятьдесят лет? - - Ответить

Лучший комплимент — тот, которого ты не ожидаешь. Что ни говори, приятно знать, что ты выглядишь молодо и свежо

Ирина Бекетова 1 час назад Это ж какой дурой надо быть, чтоб кокетничать с дошколятами! - - Ответить

Впасть в детство иногда бывает полезно каждому из нас. Ведь это именно то время, когда мы умели находить счастье в самых простых вещах

Жабка в шляпке 38 минут назад Споткнуться о палку и начать лупить ей траву - выглядит, как нервный срыв.😅 - - Ответить

Наблюдать за тем, как кабачок с глазками становится все более похож на человека и осваивает новые навыки — просто именины сердца. Родители меня поймут

O_о 5 минут назад Я фигела, когда моя чуда ещё не ощущалась в животе, а на узи уже прыгала как на батуте. Фигела, когда позже на том же УЗИ палец сосала. Никто ж не объяснял, как!

Фигела, когда она родилась уже с умением есть и, мм, наоборот) И так с каждым новым умением. Скучно не было вообще.

Я вам больше скажу, "ой, доктор, смотрите, из блестящей оболочки выбирается!" тоже имело место быть.

Очень, очень ограниченным надо быть, чтобы не замечать этих чудес (в хорошем смысле)

Да они шутить начинают раньше, чем ходить) - - Ответить

Особый вид удовольствия — это переделать кучу дел, а потом сесть в уютном местечке и наслаждаться плодами своего труда под лучами закатного солнца

ИньЯна 1 час назад Хехе, ну да, прямо так дача и выглядит 😁 - - Ответить

Иногда для ощущения счастья достаточно простого человеческого «спасибо». И если одни люди не умеют ценить то, что для них делается, то стоит поискать других

ИньЯна 1 час назад Ну конечно, на правом пироге хотя бы черешки из вишни убрали! И может даже и косточки выковыряли 🤣 - - Ответить

Порой достаточно обнять близкого человека — и сердце замирает от радости! А уж сколько тепла дарят нам наши бабушки!..

Быть взрослым — это не только море ответственности, но и возможность делать то, что хочется. Кто из нас в детстве не мечтал о куче питомцев в доме? И мечты сбываются!

А еще здорово, когда кто-то заботится о вас, учитывая ваши вкусы и предпочтения. Например, свекровь печет для меня шоколадные торты, потому что я их обожаю

Genoveva Kolomyceva 1 час назад А почему они трапезу сразу с торта начинают? Хотя, кроме торта, тут есть особо нечего, птица крошечная, травы полные миски, но ею сыт не будешь...☹ - - Ответить

И даже получение статуса мамы не запрещает нам быть в душе детьми. И пока малыши заняты в своей песочнице, есть шанс покорить крылатые качели — как в юности!

Евга 1 час назад Хех, став мамой я стала без зазрения совести творить то, что было как-то не по возрасту. Всегда можно списать nа то, что я с ребёнком играю) например можно петь в голос na улице)) - - Ответить