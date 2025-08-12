Я рассталась с парнем, который отказался мне дарить цветы, потому что его матери их не дарили.
19 ярких комиксов о счастье, которое есть у тех, кто умеет радоваться мелочам
Иногда кажется, что счастье — это что-то большое: переезд в Париж, наследство в миллион долларов или хотя бы отпуск на Мальдивах. Но стоит покататься на качелях, как в детстве, или обнять любимого человека, которого давно не видел — и вот оно, настоящее счастье, которое укладывается в самый обычный день. Эти комиксы — как напоминание о том, что радость прячется в самых простых вещах. Главное — не пробежать мимо.
Вам когда-нибудь дарили цветы без повода? Мне — да. И это чертовски приятно! А один мой друг каждый раз везет из деревни букетик и осчастливливает первую встречную
Иногда мы так много времени посвящаем карьере, что забываем о себе и о семье. Но жизнь дает нам шанс расслабиться и почувствовать вкус счастья
Ненавижу аквапарки, воду и мокрость. Но я видела там стоооолько счастливых взрослых!
Временами моменты, которые так и хочется сложить в копилку памяти как самые запоминающиеся, вообще происходят незапланированно. Но от этого только лучше!
Картинка конечно дурацкая, зато напомнила мне одну из любимых книг " сказки старого Вильнюса"
Порой мы тратим немало времени на то, что нам совсем неинтересно. Но зато, когда находим свое дело, понимаем, какое это наслаждение — заниматься тем, что любишь
Кисонька, авторские украшения из камней сейчас делают все, кому не лень купить расходники на Али.
А инженерная профессия лично меня кормит уже 25 лет)
Иногда каждому из нас надо побаловать своего внутреннего ребенка. Потому что кто, если не мы?
хоть и ИИ рисовал, но очень точное выражение лица у мужика)) Я себя балую книгами, например.
Еда сама по себе — это не роскошь и не радость, но если речь идет о спелом арбузе в летнюю жару, то дайте два, пожалуйста!
Всё-таки надо учиться для ИИ промпты писать. А то слишком много вопросов к картинке: что за свинство на столе, почему сыну не дали тарелку, на чём сидит папа, есть ли у мамы руки?..
Крутая должность не делает человека счастливым. Но можно прислушаться к себе, перестать терпеть хамство и начать все с чистого листа. И в этом нет ничего страшного
Н- курьера тоже могут орать, так что он заблуждается. Пешеходы, автомобилисты, получатели...
Для родителей, бабушек и дедушек мы навсегда остаемся малышами, которых хочется радовать. А у вас есть зайчик, который передает вам сладости? У меня есть!
Для молодых родителей каждый этап во взрослении малыша — это повод для радости. А уж сколько умиления у мамы и папы вызывает первый детский лепет!
похоже на кадр из фильма "Однажды 20 лет спустя". Помните, как они там так же спорили у кроватки?
Годам к 40, пожалуй, у каждого из нас был повод потрястись от страха в кабинете врача. И какое же наступает облегчение, когда все идет лучше, чем казалось!
Мы все рано или поздно умрём. Вопрос: лучше трястись над своим здоровьем в надежде прожить год-другой или жить полноценной жизнью, не в чем себе не отказывая и умерев в пятьдесят лет?
Лучший комплимент — тот, которого ты не ожидаешь. Что ни говори, приятно знать, что ты выглядишь молодо и свежо
Впасть в детство иногда бывает полезно каждому из нас. Ведь это именно то время, когда мы умели находить счастье в самых простых вещах
Споткнуться о палку и начать лупить ей траву - выглядит, как нервный срыв.😅
Наблюдать за тем, как кабачок с глазками становится все более похож на человека и осваивает новые навыки — просто именины сердца. Родители меня поймут
Я фигела, когда моя чуда ещё не ощущалась в животе, а на узи уже прыгала как на батуте. Фигела, когда позже на том же УЗИ палец сосала. Никто ж не объяснял, как!
Фигела, когда она родилась уже с умением есть и, мм, наоборот) И так с каждым новым умением. Скучно не было вообще.
Я вам больше скажу, "ой, доктор, смотрите, из блестящей оболочки выбирается!" тоже имело место быть.
Очень, очень ограниченным надо быть, чтобы не замечать этих чудес (в хорошем смысле)
Да они шутить начинают раньше, чем ходить)
Особый вид удовольствия — это переделать кучу дел, а потом сесть в уютном местечке и наслаждаться плодами своего труда под лучами закатного солнца
Иногда для ощущения счастья достаточно простого человеческого «спасибо». И если одни люди не умеют ценить то, что для них делается, то стоит поискать других
Ну конечно, на правом пироге хотя бы черешки из вишни убрали! И может даже и косточки выковыряли 🤣
Порой достаточно обнять близкого человека — и сердце замирает от радости! А уж сколько тепла дарят нам наши бабушки!..
Быть взрослым — это не только море ответственности, но и возможность делать то, что хочется. Кто из нас в детстве не мечтал о куче питомцев в доме? И мечты сбываются!
А еще здорово, когда кто-то заботится о вас, учитывая ваши вкусы и предпочтения. Например, свекровь печет для меня шоколадные торты, потому что я их обожаю
А почему они трапезу сразу с торта начинают? Хотя, кроме торта, тут есть особо нечего, птица крошечная, травы полные миски, но ею сыт не будешь...☹
И даже получение статуса мамы не запрещает нам быть в душе детьми. И пока малыши заняты в своей песочнице, есть шанс покорить крылатые качели — как в юности!
Хех, став мамой я стала без зазрения совести творить то, что было как-то не по возрасту. Всегда можно списать nа то, что я с ребёнком играю) например можно петь в голос na улице))
Мы рады за Марию Л, которой пекут шоколадные торты, дарят цветы без повода и передают подарки от зайчиков. Но статья- набор лютых штампов и банальностей в стиле "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным",
Моше, помнишь когда тебе было плохо, я сварила тебе куриный супчик !- Нет, Сарочка. Сначала ты сварила супчик, а уж потом мне стало плохо...🤣🤣🤣