15 забавных комиксов, в которых ожидание и реальность пошли разными дорогами
Порой в нашей жизни не все идет по сценарию. Мы уверенно движемся к цели с четким планом в голове, но реальность говорит: «Подержите мое кофе». В итоге то романтический вечер идет насмарку, то гантели для домашних тренировок пылятся в углу. В этой подборке — несколько честных и до боли знакомых комиксов про «ожидание vs. реальность».
Много занимаешься в спортзале, чтобы покрасоваться формами, но...
А в итоге после спортзала так устаешь, что даже в автобусе встать не можешь. Что тут о прогулках говорить?
Мечтаешь сделать офигенную фотку на фоне красивой достопримечательности, но...
Оказывается, что еще у пары тысяч человек такие же планы.
Решаешь, что после работы обязательно позанимаешься спортом, даже мысленно выбираешь саундтрек для этого спортивного подвига...
А на самом деле...Еще не начав хватаешься за бок... И думаешь: «Хватит! Пойду уже домой»
Решаешь, что быстро закончишь все задания, успеешь отправить новый отчет...
А на самом деле пытаешься разобраться, что там в голосовых рабочего чата... На фоне включен телевизор, а кот довольно разлегся на клавиатуре.
Решаешь навести идеальный порядок и успеть все за 2-3 часа...
А в итоге находишь за диваном пропавшие носки, прошлогоднюю конфету и осознаешь, что хаос — главный домохозяин. Нужен кофе и новая стратегия.
Составляешь список необходимых продуктов перед походом в магазин...
А план «купить только самое необходимое» приводит к загадочному и необъяснимому результату — полной тележке абсолютно ненужных вещей.
Каждый день планируешь встретиться с подругами у того самого памятника и начать утреннюю пробежку...
Но просыпаясь видишь 20 пропущенных, и 10:30 на часах...
Сердце замирает от предвкушения: вот-вот придет посылка с тем самым платьем, в котором ты мечтаешь блистать на свадьбе лучшей подруги
Но судьба оказывается злой шутницей. Заветная коробка приходит ровно через месяц — когда отзвучали свадебные марши, разобрали торт и уехали в свадебное путешествие новобрачные. В руках ты держишь не платье мечты, а горький символ опоздания.
Каждый вечер говоришь себе, что с завтрашнего дня поменяешь свои привычки, встанешь в шесть утра, будешь питаться правильно и собираться на работу не спеша...
Но это, как правило, остается в желаниях и не становится реальностью...
Мечтаешь о кулинарном шедевре с идеально нарезанными ингредиентами...
А в итоге: порезанный палец, пригоревшее мясо, задымленная плита и единственное существенное достижение — довольная собака.
Знаешь, что именно тебе нужно из магазина и с этой целью идешь туда...
Но вот поход за одной конкретной вещью превращается в испытание на прочность: нет ни размера, ни цвета, бесконечные очереди и кульминация — забытый дома кошелек.
Покупаешь билет в рай, мечтаешь о грандиозном отдыхе, где солнце и шум прибоя...
Но на деле получаешь пыточный цех с песком, ожогами и кричащим аккомпанементом.
Перед выходом ставишь телефон на зарядку, чтобы не думать об этом весь день...
А вот получается: «Поставил на зарядку», которая оборачивается паникой из-за того, что кабель не был воткнут в розетку, и телефон остался почти разряженным.
Тебе кажется, что вы уже все подготовили, и у твоего ребенка будет незабываемый праздник: первый учебный день!
А в реальности будильник почему-то не зазвенел, рубашка, которую ты вчера погладила, куда-то исчезла, и в конце, как назло, даже машина решила не заводиться...
Регулярно тренируешься, правильно питаешься, ждешь и...
В итоге все оказывается вовсе не так быстро.
