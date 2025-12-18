17 комиксов про неловкие моменты, которые бывали с каждым, но мало кто в этом признается

Зазвонивший в неподходящий момент телефон, непослушный дозатор с мылом или живот, который решил забурчать именно тогда, когда вы строили глазки симпатичному коллеге... Ох, иногда в таких случаях от неловкости хочется провалиться сквозь землю. Хорошая новость: во-первых, подобное происходило не только с вами, а во-вторых, у вас появился еще один повод от души посмеяться.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Перепутать обычного покупателя с консультантом магазина? Да проще простого

OsenOsen 18 часов назад Меня так бабки иногда в супермаркетах спрашиваю об акциях или конкретном товаре, помогаю по возможности. Правда ещё претензии бывают, какой плохой у нас магазин😂 - - Ответить

Представьте, что к вашему месту в автобусе одновременно подошли две пожилые дамы. И теперь непонятно, кому из них предложить садиться

OsenOsen 18 часов назад Просто встать и пусть сами между собой разбираются - - Ответить

Бурчание в животе никогда не бывает вовремя. Хорошо, если окружающие тактично не заметят этого или просто переведут все в шутку

Неловкая ситуация может настигнуть даже дома. Особенно если кое-кто из родственников любит заходить в гости без предупреждения

Пожалуй, каждый из нас хотя бы однажды вступал в неравное сражение с дверью. А табличку на ней прочитать как-то забывал

OsenOsen 18 часов назад Давно в павильоне работала, в двери было небольшое окно на уровне лица среднего человека, на все окно табличка: ручку не дергать! Это форточка! Дверь справа!→ и что вы думаете?))) - - Ответить

А еще мы запросто можем искать нужную вещь и потом обнаружить ее буквально под носом

Ох уж этот неловкий момент, когда вас просят подсказать время, а вы смотрите на часы и уже через секунду забываете, сколько там было

Владельцам жизнерадостных и общительных питомцев тоже порой приходится краснеть перед окружающими

Представьте, что мама позвонила, чтобы поздравить вас с Новым годом, а кот прервал ее на самом торжественном месте. Сначала вроде неловко, зато потом — обхохочешься

Вам тоже не по себе, когда вы проходите на выход в супермаркете с пустыми руками? Еще и охранник смотрит...

Иногда кажется, что всякие сенсорные штуки в санузлах устанавливают специально, чтобы мы смущенно в сотый раз пытались понять, как они работают

Представьте, что вы буквально на ходу поймали автобус. А потом выяснилось, что он идет не туда

OsenOsen 18 часов назад А это да, бывает. Недавно хотела сесть на 8 автобусс, на выходе из метро увидела приближающийся к остановке №8, только когда повернули "не туда" дошло, что села не в 8 автобус а в 8 троллейбус 😆 ещё сегодня шла до остановки, которая возле метро и по инерции зарубила в само метро, дошло ровно в тот момент, когда расплатилась на турникете. Пришлось ехать на метро и пройти пару кварталов, уплОчено ведь - - Ответить

Иногда причиной неловкой ситуации может стать даже бутылка с кетчупом

Порой лучше не постесняться и уточнить, что имел в виду собеседник

Впрочем, неловкие ситуации могут возникнуть и между самыми близкими

Тот самый момент, когда вы думали, что отключили телефон. А он взял и предательски зазвенел

Иногда к концу дня так устанешь, что уже неважно, где чья тележка в супермаркете

Спорим, что вы или ваши знакомые хотя бы раз в жизни попадали в подобные ситуации и от души краснели. Готовы рассказать, как это было? Тогда добро пожаловать в комментарии к нашей статье.