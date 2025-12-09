17 легких комиксов о двух совершенно разных мирах — городе и деревне

Город и деревня — это, пожалуй, действительно две разные вселенные. В одном мире — кофе навынос и надоедливые пробки, а в другом — банька на дровах и новогодняя елочка прямо во дворе. В этих шуточных комиксах мы не утверждаем, что где-то живется лучше. Мы просто предлагаем улыбнуться и найти здесь знакомые сюжеты про вас и ваших сельских или городских друзей и родственников.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

В городе цены на елки могут кусаться, зато в деревне вряд ли кто-то считает поиск новогоднего дерева особой проблемой

Бич 22 часа назад Как давно я не видела снега..... - - Ответить

Модные елочные украшения из супермаркета или старые, но такие любимые игрушки, где знакома каждая трещинка? Каждый выбирает для себя сам

Ольга Курпякова 2 часа назад А что в городе нельзя на ёлку повесить старые игрушки? - - Ответить

Городской кассир точно не обрадуется, если у покупателя не хватит денег. Зато в деревне, где все друг друга знают, это вряд ли будет проблемой

Бич 22 часа назад Хотела бы я в деревне такого продовца - - Ответить

В деревне зимой — красота и тишина. Главное, добраться туда без происшествий

Руконожка Ай-Ай 22 часа назад Главное, выбраться из леса, пока к красоте не добавились зеленые огоньки по обочинам) - - Ответить

Городские жители, кажется, уже не представляют свою жизнь без доставки. В деревне с этим сложнее. Если только не считать доставку пирожков от заботливой мамы

Анастасия 36 минут назад Вот кстати что я ещё хотела сказать на счёт доставки: город как раз тем и хорош, что есть свобода выбора, хочешь сам ходи, хочешь заказывай. А в деревне как у родителей моего мужа хоть расстояния и небольшие, но никакой тебе доставки. И если человек скажем заболел и сходить некому, то или сам топай в магазин, или сиди дома голодным. И что хорошего? - - Ответить

Дворники в городе частенько выходят ранним утром, чтобы от души поскрипеть лопатой по асфальту. Зато в деревне приходится чистить снег самостоятельно



лысый череп 2 часа назад А если не будет "этого скрежета с утра пораньше" то будут стонать, что по сугробам продираться приходится - - Ответить

Хорошие помидоры и огурцы в городе еще надо поискать. Зато в деревне за витаминами далеко ходить не надо

Анастасия 32 минуты назад У нас кстати говоря недалеко от дома летом сидят бабульки и продают выращенные на собственных огородах овощи. Так что вполне можно поесть домашних овощей и при этом не торчать всё лето пятой точкой кверху. Да и в овощных лавках фрукты- овощи вкусные продают на любой вкус и кошелёк. - - Ответить

Городские модники и гурманы в деревне могут быть, мягко говоря, обескуражены

Анастасия 2 часа назад Ага, конечно. Если человек из города, то он не знает, откуда берутся молоко, мясо и яйца. 🤡 - - Ответить

Карманный песик, у которого мерзнут зимой лапки, и кот, который открывает на мороз дверь одной левой... Спорим, что их обоих любят одинаково

Анастасия 14 минут назад Кстати говоря стильно одетые собачки зимой и осенью знатно поднимают настроение своим внешним видом. И при этом им самим тепло и вполне комфортно. - - Ответить

В деревне вряд ли найдется магазин, который работает допоздна. Но если вы хорошо знаете хозяев, можете просто постучать — скорее всего, вам откроют

Руконожка Ай-Ай 22 часа назад А теть Галя прямо в магазине за дверью ночует? - - Ответить

Видели городских снеговиков? Да они чаще всего в подметки сельским не годятся!

Ольга Курпякова 2 часа назад Ха-ха-ха, наши мурманские городские снеговики любых сельских за пояс заткнут! (В ноябре несколько дней продолжался снежный буран - так намело столько снега, что во многих дворах не только дети, но и взрослые слепили нескольких огромных снеговиков). - - Ответить

Кто платит за еду? Вопрос, конечно, интересный. Но нам кажется, что в городе и деревне дело может обстоять по-разному

Серёжа Афанасьев-Никитин 48 минут назад А мне Катюха больше нравится.

Она готовить умеет. И любит.

Да и КПД от нее отличен от 0.

Да и нет сейчас почти таких. - - Ответить

Все мы можем поспорить со второй половинкой. Вот только в деревне повод может быть весьма неожиданным

Чадо Брюн 2 часа назад Ой, ну шустрого кота по всему подъезду можно и в городе прекрасно отлавливать))) - - Ответить

Заботливые мамы и папы всегда будут горой за своих малышей. И в городе, и в деревне

Как же много развлечений в мегаполисе! А вот в деревне — поменьше

Руконожка Ай-Ай 1 час назад Деревенское реалити-шоу)

Похожее еще в старом фильме "Дело было в Пенькове" показали 🤔 - - Ответить

Дорогущий букет в городе и ромашки с бабушкиной клумбы в деревне. А результат один и тот же — сияющие глаза любимой женщины

Pantika 38 минут назад ... и затрещина от бабушки за уничтожение клумбы - - Ответить

В селе тоже есть свой спа-салон. Называется «баня»

А у вас есть опыт деревенской жизни с общительными соседями и с помидорами со своего огорода? Или вы ни на что не променяете уютную городскую квартиру, куда легко может добраться курьер и где не надо зимой чистить снег у подъезда? Поделитесь своим мнением в комментариях к этой статье.