17 легких комиксов о двух совершенно разных мирах — городе и деревне

2 часа назад
Город и деревня — это, пожалуй, действительно две разные вселенные. В одном мире — кофе навынос и надоедливые пробки, а в другом — банька на дровах и новогодняя елочка прямо во дворе. В этих шуточных комиксах мы не утверждаем, что где-то живется лучше. Мы просто предлагаем улыбнуться и найти здесь знакомые сюжеты про вас и ваших сельских или городских друзей и родственников.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

В городе цены на елки могут кусаться, зато в деревне вряд ли кто-то считает поиск новогоднего дерева особой проблемой

Модные елочные украшения из супермаркета или старые, но такие любимые игрушки, где знакома каждая трещинка? Каждый выбирает для себя сам

Городской кассир точно не обрадуется, если у покупателя не хватит денег. Зато в деревне, где все друг друга знают, это вряд ли будет проблемой

В деревне зимой — красота и тишина. Главное, добраться туда без происшествий

Городские жители, кажется, уже не представляют свою жизнь без доставки. В деревне с этим сложнее. Если только не считать доставку пирожков от заботливой мамы

Анастасия
36 минут назад

Вот кстати что я ещё хотела сказать на счёт доставки: город как раз тем и хорош, что есть свобода выбора, хочешь сам ходи, хочешь заказывай. А в деревне как у родителей моего мужа хоть расстояния и небольшие, но никакой тебе доставки. И если человек скажем заболел и сходить некому, то или сам топай в магазин, или сиди дома голодным. И что хорошего?

-
-
Ответить

Дворники в городе частенько выходят ранним утром, чтобы от души поскрипеть лопатой по асфальту. Зато в деревне приходится чистить снег самостоятельно

лысый череп
2 часа назад

А если не будет "этого скрежета с утра пораньше" то будут стонать, что по сугробам продираться приходится

-
-
Ответить

Хорошие помидоры и огурцы в городе еще надо поискать. Зато в деревне за витаминами далеко ходить не надо

Анастасия
32 минуты назад

У нас кстати говоря недалеко от дома летом сидят бабульки и продают выращенные на собственных огородах овощи. Так что вполне можно поесть домашних овощей и при этом не торчать всё лето пятой точкой кверху. Да и в овощных лавках фрукты- овощи вкусные продают на любой вкус и кошелёк.

-
-
Ответить

Городские модники и гурманы в деревне могут быть, мягко говоря, обескуражены

Анастасия
2 часа назад

Ага, конечно. Если человек из города, то он не знает, откуда берутся молоко, мясо и яйца. 🤡

-
-
Ответить

Карманный песик, у которого мерзнут зимой лапки, и кот, который открывает на мороз дверь одной левой... Спорим, что их обоих любят одинаково

Анастасия
14 минут назад

Кстати говоря стильно одетые собачки зимой и осенью знатно поднимают настроение своим внешним видом. И при этом им самим тепло и вполне комфортно.

-
-
Ответить

В деревне вряд ли найдется магазин, который работает допоздна. Но если вы хорошо знаете хозяев, можете просто постучать — скорее всего, вам откроют

Видели городских снеговиков? Да они чаще всего в подметки сельским не годятся!

Ольга Курпякова
2 часа назад

Ха-ха-ха, наши мурманские городские снеговики любых сельских за пояс заткнут! (В ноябре несколько дней продолжался снежный буран - так намело столько снега, что во многих дворах не только дети, но и взрослые слепили нескольких огромных снеговиков).

-
-
Ответить

Кто платит за еду? Вопрос, конечно, интересный. Но нам кажется, что в городе и деревне дело может обстоять по-разному

Все мы можем поспорить со второй половинкой. Вот только в деревне повод может быть весьма неожиданным

Чадо Брюн
2 часа назад

Ой, ну шустрого кота по всему подъезду можно и в городе прекрасно отлавливать)))

-
-
Ответить

Заботливые мамы и папы всегда будут горой за своих малышей. И в городе, и в деревне

Как же много развлечений в мегаполисе! А вот в деревне — поменьше

Дорогущий букет в городе и ромашки с бабушкиной клумбы в деревне. А результат один и тот же — сияющие глаза любимой женщины

В селе тоже есть свой спа-салон. Называется «баня»

А у вас есть опыт деревенской жизни с общительными соседями и с помидорами со своего огорода? Или вы ни на что не променяете уютную городскую квартиру, куда легко может добраться курьер и где не надо зимой чистить снег у подъезда? Поделитесь своим мнением в комментариях к этой статье.

