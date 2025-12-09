17 легких комиксов о двух совершенно разных мирах — городе и деревне
Город и деревня — это, пожалуй, действительно две разные вселенные. В одном мире — кофе навынос и надоедливые пробки, а в другом — банька на дровах и новогодняя елочка прямо во дворе. В этих шуточных комиксах мы не утверждаем, что где-то живется лучше. Мы просто предлагаем улыбнуться и найти здесь знакомые сюжеты про вас и ваших сельских или городских друзей и родственников.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
В городе цены на елки могут кусаться, зато в деревне вряд ли кто-то считает поиск новогоднего дерева особой проблемой
Модные елочные украшения из супермаркета или старые, но такие любимые игрушки, где знакома каждая трещинка? Каждый выбирает для себя сам
Городской кассир точно не обрадуется, если у покупателя не хватит денег. Зато в деревне, где все друг друга знают, это вряд ли будет проблемой
В деревне зимой — красота и тишина. Главное, добраться туда без происшествий
Главное, выбраться из леса, пока к красоте не добавились зеленые огоньки по обочинам)
Городские жители, кажется, уже не представляют свою жизнь без доставки. В деревне с этим сложнее. Если только не считать доставку пирожков от заботливой мамы
Вот кстати что я ещё хотела сказать на счёт доставки: город как раз тем и хорош, что есть свобода выбора, хочешь сам ходи, хочешь заказывай. А в деревне как у родителей моего мужа хоть расстояния и небольшие, но никакой тебе доставки. И если человек скажем заболел и сходить некому, то или сам топай в магазин, или сиди дома голодным. И что хорошего?
Дворники в городе частенько выходят ранним утром, чтобы от души поскрипеть лопатой по асфальту. Зато в деревне приходится чистить снег самостоятельно
А если не будет "этого скрежета с утра пораньше" то будут стонать, что по сугробам продираться приходится
Хорошие помидоры и огурцы в городе еще надо поискать. Зато в деревне за витаминами далеко ходить не надо
У нас кстати говоря недалеко от дома летом сидят бабульки и продают выращенные на собственных огородах овощи. Так что вполне можно поесть домашних овощей и при этом не торчать всё лето пятой точкой кверху. Да и в овощных лавках фрукты- овощи вкусные продают на любой вкус и кошелёк.
Городские модники и гурманы в деревне могут быть, мягко говоря, обескуражены
Ага, конечно. Если человек из города, то он не знает, откуда берутся молоко, мясо и яйца. 🤡
Карманный песик, у которого мерзнут зимой лапки, и кот, который открывает на мороз дверь одной левой... Спорим, что их обоих любят одинаково
Кстати говоря стильно одетые собачки зимой и осенью знатно поднимают настроение своим внешним видом. И при этом им самим тепло и вполне комфортно.
В деревне вряд ли найдется магазин, который работает допоздна. Но если вы хорошо знаете хозяев, можете просто постучать — скорее всего, вам откроют
Видели городских снеговиков? Да они чаще всего в подметки сельским не годятся!
Ха-ха-ха, наши мурманские городские снеговики любых сельских за пояс заткнут! (В ноябре несколько дней продолжался снежный буран - так намело столько снега, что во многих дворах не только дети, но и взрослые слепили нескольких огромных снеговиков).
Кто платит за еду? Вопрос, конечно, интересный. Но нам кажется, что в городе и деревне дело может обстоять по-разному
А мне Катюха больше нравится.
Она готовить умеет. И любит.
Да и КПД от нее отличен от 0.
Да и нет сейчас почти таких.
Все мы можем поспорить со второй половинкой. Вот только в деревне повод может быть весьма неожиданным
Ой, ну шустрого кота по всему подъезду можно и в городе прекрасно отлавливать)))
Заботливые мамы и папы всегда будут горой за своих малышей. И в городе, и в деревне
Как же много развлечений в мегаполисе! А вот в деревне — поменьше
Деревенское реалити-шоу)
Похожее еще в старом фильме "Дело было в Пенькове" показали 🤔
Дорогущий букет в городе и ромашки с бабушкиной клумбы в деревне. А результат один и тот же — сияющие глаза любимой женщины
В селе тоже есть свой спа-салон. Называется «баня»
А у вас есть опыт деревенской жизни с общительными соседями и с помидорами со своего огорода? Или вы ни на что не променяете уютную городскую квартиру, куда легко может добраться курьер и где не надо зимой чистить снег у подъезда? Поделитесь своим мнением в комментариях к этой статье.
