14 комиксов о том, что между 31 декабря и 1 января пропасть побольше Марианской впадины

Новый год — чудесный праздник, который наполнен предчувствием волшебства, светлыми надеждами и радостью от встреч с друзьями и родными. К долгожданному 31 декабря и подготовка идет серьезная и масштабная. От этого-то следующий день выглядит и ощущается, мягко говоря, иначе. И мы решили нарисовать об этом комиксы.

Все изображения в статье созданы при помощи искусственного интеллекта.

Подготовка порой бывает такой утомительной, что на празднование сил уже не хватает

Драконятина 27 минут назад Если собирается большая компания, просто озвучивать надо, что каждый приносит с собой готовую еду к столу и алкоголь. Хозяин может приготовить горячее, например , т.е. что-то одно. Таким образом, общими усилиями накрывается хороший стол на всех и никто особо не задолбался при этом. - - Ответить

Подготовка к празднику — дело хлопотное и нервное. Но стоит сесть за стол, как проблемы оказываются позади

Салюты и фейерверки хороши примерно первые 2-3 часа

Enn Meow 39 минут назад У нас вчера вот салютов было очень мало( - - Ответить

В Новый год многие дают себе обещания. Но мало кто торопится осуществить их сразу же

Момент, когда наконец-то можно сесть за стол, приходится ждать долго. Вот только блюда не всегда оправдывают ожидание

Хильдур 2 дня назад Фирменная курица с шестью ногами - - Ответить

Новогоднее настроение запросто может появиться в самый последний момент

Если что-то нужно купить в день праздника, мы обычно даже на цены не смотрим, лишь бы все успеть. А уже на следующий день наблюдательность возвращается

Ольга Курпякова 2 дня назад Соль прямо 1 января подорожала? А остальные продукты? Помню, в 1992 году, после распада СССР и начала экономических реформ в России, правительство отпустило цены на свободу только 2 января. - - Ответить

31 декабря мы крутимся как белка в колесе. А вот на следующий день больше похожи на ленивца

Во время празднования мы с радостью принимаем даже неожиданных гостей. А вот на следующий день обычно уже хочется побыть в тишине и одиночестве

Новые знакомства не всегда радуют нас на следующий день

Во время праздника мы часто строим планы, как посетим в выходные множество мест. Но на следующий день обычно даже двигаться лень

Комната, в которой проходит празднование, обычно очень по-разному выглядит 31 декабря и 1 января

Хильдур 2 дня назад Гости не разобрали подарки, зато принесли с собой битых шаров. Хозяйке надо бы тапочки надеть - - Ответить

Да и привычные приемы пищи выглядят после праздника совсем иначе

Enn Meow 36 минут назад О, классика!! У меня сегодня тоже оливье на завтра и обед))) - - Ответить

Ну и как же без классики! Сначала весь день сидишь голодный, а потом пытаешься не потонуть под завалами еды