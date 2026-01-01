Если собирается большая компания, просто озвучивать надо, что каждый приносит с собой готовую еду к столу и алкоголь. Хозяин может приготовить горячее, например , т.е. что-то одно. Таким образом, общими усилиями накрывается хороший стол на всех и никто особо не задолбался при этом.
14 комиксов о том, что между 31 декабря и 1 января пропасть побольше Марианской впадины
Новый год — чудесный праздник, который наполнен предчувствием волшебства, светлыми надеждами и радостью от встреч с друзьями и родными. К долгожданному 31 декабря и подготовка идет серьезная и масштабная. От этого-то следующий день выглядит и ощущается, мягко говоря, иначе. И мы решили нарисовать об этом комиксы.
Все изображения в статье созданы при помощи искусственного интеллекта.
Подготовка порой бывает такой утомительной, что на празднование сил уже не хватает
Подготовка к празднику — дело хлопотное и нервное. Но стоит сесть за стол, как проблемы оказываются позади
Салюты и фейерверки хороши примерно первые 2-3 часа
В Новый год многие дают себе обещания. Но мало кто торопится осуществить их сразу же
Момент, когда наконец-то можно сесть за стол, приходится ждать долго. Вот только блюда не всегда оправдывают ожидание
Новогоднее настроение запросто может появиться в самый последний момент
Если что-то нужно купить в день праздника, мы обычно даже на цены не смотрим, лишь бы все успеть. А уже на следующий день наблюдательность возвращается
Соль прямо 1 января подорожала? А остальные продукты? Помню, в 1992 году, после распада СССР и начала экономических реформ в России, правительство отпустило цены на свободу только 2 января.
31 декабря мы крутимся как белка в колесе. А вот на следующий день больше похожи на ленивца
Во время празднования мы с радостью принимаем даже неожиданных гостей. А вот на следующий день обычно уже хочется побыть в тишине и одиночестве
Новые знакомства не всегда радуют нас на следующий день
Во время праздника мы часто строим планы, как посетим в выходные множество мест. Но на следующий день обычно даже двигаться лень
Комната, в которой проходит празднование, обычно очень по-разному выглядит 31 декабря и 1 января
Гости не разобрали подарки, зато принесли с собой битых шаров. Хозяйке надо бы тапочки надеть
Да и привычные приемы пищи выглядят после праздника совсем иначе
Ну и как же без классики! Сначала весь день сидишь голодный, а потом пытаешься не потонуть под завалами еды
Не знаю, у нас весь вчерашний день был новый год, потихоньку ещё днём начали подъедать салатики и тд,чего им стоять лишнее время в холодильнике)так что на сегодня осталось уже чуток, а завтра можно свежее что-то сделать уже)