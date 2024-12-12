Мы узнали, что пользователи сети считают шикарным подарком на Новый год и Рождество

Универсального подарка не существует. Мы все разные, несмотря на то, что год за годом внушает нам реклама перед праздничными распродажами. Тем не менее, подобрать что-то подходящее, не потратить всю заначку и осчастливить всех, кого мы хотим — возможно. В этом мы убедились, почитав многочисленные комментарии пользователей в сети.

Подарки для коллег и знакомых

Тот самый ЭкСпЕрТ 12 часов назад Чай люблю,но сама никогда не дарила. Все таки не все любят черный,как и с разными вкусами... Вот и сиди думай,подойдёт ли. - - Ответить

Обычно именно этим людям нам сложнее всего выбрать хороший подарок. Ведь мало кто может себе позволить потратить на каждый сюрприз внушительную сумму и приходится покупать сувениры за весьма скромные деньги. Такие подарки чаще всего обезличенные и, честно говоря, не высокого качества. Когда мы сами получаем фигурку с символом года или баночку с чаем, точно такую же, какую уже миллион раз видели за это время на развале в магазине или на маркетплейсе, дело даже не в том нравится ли нам игрушка или пьем ли мы такой чай, а в том, что мы получаем четкий сигнал — это подарок для галочки. В нем нет ни капли того самого душевного тепла за которое мы так любим Новый год.

© sarahmaid / Reddit Тревожное Пирожное 32 минуты назад Какое душевное тепло для коллег и знакомых? Когда надо человек н.а 30 и больше подарков запасти за умеренные деньги. Вот прям сейчас возьму отпуск и отправлюсь каждому подарок с душой выбирать, ага - - Ответить

«Свечи с кристаллами, которые я сделала в этом году для рождественских подарков»

А вот какие идеи мы нашли, читая подсказки от пользователей сети: Я делаю мандариновый мармелад в мультиварке и раскладываю его в маленькие баночки. Это так просто, а вкус невероятный. Плюс всего три ингредиента: сахар, мандарины и лимонный сок. © QuiziAmelia / Reddit

Для подарков у меня есть хороший рецепт засахаренного миндаля со специями. Вы обжариваете орехи на горячей сковороде и посыпаете их коричневым сахаром, корицей, какао-порошком, имбирем и, возможно, щепоткой кайенского перца, если вам нравится. © Assika126 / Reddit

«Я приготовила для подарков джем из меда и груш. Выглядит чудесно, а на вкус еще лучше!»

Дарю баночки с ферментированным в меду чесноком, прилагая к ним рукописные рецепты. © nothankyou928 / Reddit

Я делала баночки со смесью ингредиентов для печенья, прикладывала к ним рецепт. Они имели большой успех. Я просто отмерила все сухие ингредиенты, а затем сделала заметку о том, какое количестве масла и яиц и прочего, что еще туда нужно добавить. © kintyre / Reddit

Собираюсь связать миниатюрные свитера и сделать из них чехлы для ключей. © spoonfulofshooga / Reddit

Последние два года я вяжу маленькие снежинки и семья моего парня сходит по ним с ума. Связать одну такую можно минут за десять и людям они очень нравятся. © BearForce21 / Reddit

«В качестве одного из рождественских подарков я подарил своей лучшей подруге вот эту водоросль в банке».

Я дарю растения — беру несколько обрезков с моих комнатных цветов, укореняю, а затем пересаживаю в горшки. Можно купить симпатичные кашпо в недорогом магазине или секонде, так что, включая землю, подарок обойдется менее чем в $5. © babers1987 / Reddit

Я сделала ароматическую смесь. Сушеная клюква, палочка корицы, розмарин, мускатный орех, гвоздика и мандаринка. Она произвела фурор! Вы нарезаете мандаринку, а затем бросаете все в кастрюлю с кипящей водой и это заставляет ваш дом пахнуть праздником. © wmst15 / Reddit Все эти подарки не требуют особых денежных трат или массу времени на изготовление, но не обрадоваться им может разве что Гринч, ведь по ним видно, что они не схвачены впопыхах с ближайшей полки и не куплены оптом заранее, а сделаны с душой.

Подарки для близких

Проще всего выбрать подарок друзьям и близким, у которых есть какое-то хобби. Но и тут нужно быть осторожным. Вот, например, что пишут те, кто увлекается кулинарией, о том, что им хотелось бы получить и чему они не обрадуются: Многие считают, что тем, кто любит готовить, надо дарить всякие гаджеты, но лично мне не нравится обрастать новой бытовой техникой или приспособлениями для готовки, если они не нужны. Я бы обрадовалась хорошей кулинарной книге или набору дорогих ингредиентов. Или, если бы мне подарили кулинарный мастер-класс. © sirotan88 / Reddit

У меня маленькая кухня, а это значит, что у меня и так сложности с тем, где что хранить. Хотя я очень люблю готовить, когда мне дарят какие-то приборы и гаджеты, это напрягает — приходится переставлять все и даже от чего-то избавляться, чтобы освободить место. В прошлом году мне подарили несколько дорогих ингредиентов для готовки, которые я бы не купила сама, и это было лучшее. Я получила большую банку дорогого оливкового масла, морскую соль прекрасную ваниль и так далее. © InputUniqueNameHere / Reddit

Нарядный фартук — отличный подарок для домашнего повара! Вы даже можете сделать его персонализированным. Подставка для кулинарных книг будет практичным подарком, если тот, кому вы дарите ими пользуется. Персонализированная коробка с карточками для записи рецептов, чтобы иметь их под рукой на кухне — старомодный подарок, но мне бы понравилось, плюс приятно иметь все любимые рецепты под рукой. © astudentiguess / Reddit

Если вы покупаете подарки для кого-то, кто хоть немного увлекается готовкой, я заметил, что покупка экзотических или необычных специй часто очень ценится. Я дарил сычуаньский перец, черный чеснок, можжевельник, ягоды тасманийского горного перца и это всегда было хитом. © Acceptable-Let-1921 / Reddit

© HendricksCraftsmen / Reddit Тревожное Пирожное 26 минут назад Ох уж эти наборы специй. Знакомые постоянно тащат с наших югов наборы приправ в качестве сувениров. Но там такие специфические вкусы, они подходят только для кавказской кухни. Я например не готовлю постоянно суп харчо или аджику, и все эти приправы годами в ящике валяются. - - Ответить

«Я сделал две тройные чаши для пряжи, рождественские подарки для моей мамы и сестры»

А вот еще несколько идей от тех, у кого есть увлечения: Если вы хорошо знаете хобби того, кому делаете подарок, купите расходные материалы для него. Струны для виолончели были хорошими подарками для моей девушки, так как их нужно менять время от времени, и я знаю ее предпочтения. Я — бас-гитарист и был бы рад такому же подарку. © RaggaDruida / Reddit

Я вяжу. Когда я пользуюсь круговыми спицами, всегда оказывается, что спицы-то нужного размера, но не та длина шнура, или шнур нужной длины, но размер спиц не тот. Я знаю, что существуют наборы в которых можно менять шнуры и всегда хотела такой набор! Мечтаю, чтобы кто-то из знакомых забредет в магазин для рукодельниц и скажет: «Мне нужен подарок для вязальщицы, помогите!» Пока этого не произошло. © superbetsy / Reddit

Если люди спрашивают, что бы мы хотели в подарок к праздникам, мы отвечаем: собачьи лакомства и игрушки. Одна из моих собак может разорвать «суперпрочные» жевательные игрушки менее чем за 10 минут и ей это очень нравится. © whereswilkie / Reddit

Хильдур 11 часов назад Не соглашусь насчет расходников. Надо очень хорошо разбираться в увлечении человека, чтобы угадать. Чаще всего дарят или дешевую фигню, или дорогое навороченное не слишком нужное. - - Ответить

Сложно прогадать с тем, что называют «расходными» подарками: Я прошу дарить мне «расходные материалы», на которые я бы сама не потратилась: деликатесы или роскошные средства для ванны. Они будут использованы, и мне не придется беспокоиться о пополнении запасов в течение нескольких месяцев. © evelinisantini / Reddit

Сестренка жалуется на тех, кто дарит дорогие вещи. Ей кажется, что за такими подношениями скрывается: «Мы думаем, что у нас вкус лучше, чем у тебя» или что-то в этом роде. Она предпочитает сама выбирать то, что будет постоянно в ее доме. Так что подарочные карты или расходные материалы — это то, что нужно. Недавно я нашла умельца, который делает твердые шампуни, мы с мужем их обожаем, так что они и натуральные восковые свечи пойдут в подарочную корзину для моей сестры в этом году. © SeaWeedSkis / Reddit

Мой брат подарил мне коробку-диспенсер с пакетиками чистящих салфеток для очков. За несколько месяцев до этого я упомянул, что купил несколько и они мне не понравились. Те, что он мне дал, работают. Просто, эффективно, недорого, продуманно. © xylarr / Reddit

Однажды мне подарили ланч-бокс с мягкими стенками, в котором лежали четыре высококачественных стейка рибай местного производства, приправа для стейков также от местного производителя, и великолепная разделочная доска. © Ribeye_steak_1987 / Reddit

Я понимаю, что не хочу больше беспорядка в доме. Мне очень нравится получать расходные материалы, особенно более красивые версии вещей, которые мне нравятся. Примеры: чай, кофе, шоколад, джем, сыр, редкие конфеты или действительно хороший комплект простыней. © toe-beans / Reddit

© Feahasaurus / Reddit Тревожное Пирожное 23 минуты назад Я люблю получать в подарок разные крафтовые деликатесы местных умельцев - чаи из дикоросов, песто из черемши, домашнюю карамель с жимолостью и т.д. По цене это достаточно дорого, сам себе не станешь покупать, типа что за баловство. А для подарка цена в самый раз. - - Ответить

«Рождественский подарок от моих крестных. Не могу дождаться, чтобы опробовать его в деле»

А вот идеи практичных подарков: Купил накидку для лобового стекла автомобиля и она мне так понравилась, что я подарил такие же всем членам семьи. А они, в свою очередь, заказали такие накидки в подарок другим. Я живу там, где зима обычно снежная. Накидка надевается на лобовое стекло и также закрывает дворники. Затем ее снимаешь, стряхиваешь снег, сворачиваешь и убираешь. Больше не нужно поднимать дворники или очищать стекло перед поездкой, а ведь при сильном снегопаде это настоящий кошмар. Отлично работает и при ледяном дожде. © Lucky-Guess8786 / Reddit

Полотенца для рук с монограммой. Халаты с монограммой. Канцелярские принадлежности с монограммой. Однажды я дарил всем на праздник подарки с монограммой, и это была забавная тема. 20 лет спустя многие люди до сих пор хранят эти вещи. © docforeman / Reddit

Ультразвуковой очиститель для ювелирных изделий. Это маленькая штучка, которая действительно нужна, если кто-то носит украшение постоянно. Также отлично подходит для очков и любых небольших водонепроницаемых вещей. © justasianenough / Reddit

На прошлое Рождество я получила одеяло с подогревом. Изначально я не была в восторге, но со временем полюбила его. Я не беру его в кровать, потому что предпочитаю спать в прохладе. Но я использую его в своем удобном кресле в гостиной. Оно чудесно, когда у меня ломит и болит, и я практически живу под ним, когда у меня менструальные спазмы. © kmill0202 / Reddit

«Родители подарили мне на Рождество новый чайник. Этот нагревается по температуре для каждого вида чая и может поддерживать температуру. Я так рада попробовать чай таким, каким он должен быть»

Хороший ручной пылесос! У меня есть дети и собака, пыль и просто много шерсти в целом. Хороший ручной пылесос, который я могу быстро схватить для углов или пола в ванной, это здорово. © canofbeans06 / Reddit

Я бы очень хотела, чтобы люди начали покупать моим детям абонементы в зоопарк, батутный парк, продлевали любой из тех абонементов, которыми мы пользуемся, потому что я домохозяйка, но дома усидеть не могу. Но нет, даже если я прошу об этом, мне покупают какой-то хлам, который заполоняет мой дом. © SubjectGoal3565 / Reddit

Мультитул. Получила его в подарок от своего дяди и использовала его по полной, пока не потерял при переезде. Я собирала мебель, устанавливала в компьютер детали, даже починила выключатель этой штукой. Я буду вечно скорбеть о его потере. © MotherofaPickle / Reddit

Табурет-стремянка. Я невысокого роста, и это была шутка, но я все время ей пользуюсь. © Diseased_Muffins / Reddit

Тестер для батареек. Если вы используете несколько батареек в игрушке, фонарике, часах или в чем-то еще, они настолько же сильны, насколько сильна самая слабая батарейка в этой связке. Другими словами: если у вас в часах 2 батарейки и они перестали работать, одна батарейка может быть в порядке, а другая «сдохла». До того, как я получил тестер батареек в подарок, я бы выбросил их обе... © Ok-Rock-800 / Reddit

Для тех, кого мы любим

«Я сделала картонный рождественский домик точно такой как тот, в котором прошло детство моего мужа»

Совсем другое дело выбрать подарок для тех, кого мы любим. Тут ведь важно найти именно то, что отзовется заботой и вниманием. Вот какие истории рассказали пользователи: Я заказала картину маслом с изображением первой винтажной машины моего парня. Он никогда не проявлял особого интереса к живописи или искусству в целом, но он очень любит свою тачку. © arandomarabgirl / Reddit

Я подарила своему мужу кружку с контролем температуры, и он ее обожает. Пишет мне с работы о ней как минимум раз в неделю. У нее разные настройки для разных горячих напитков — чай, кофе и т. д. И она может сохранять напиток горячим больше часа, так что он может брать ее с собой. Он никогда бы не купил ее себе сам, и мне нравится, что он ее так любит. © withawhy7 / Reddit

Я знаю, что это мелочь, но моя мама подарила мне круглую таблетницу на 7 дней, чтобы я могла носить с собой недельный запас лекарств. На ней написано: «Ты говоришь сумасшедшая кошатница, как будто это что-то плохое». © BunnySlayer64 / Reddit

«Подарок от мужа — я так люблю его. Он не увлекается куклами или девчачьими штучками, но все равно поддерживает меня. Он не понимает красоты таких кукол, но он сказал, что у этой милый наряд, так что... У меня лучшее Рождество в жизни»

Однажды мой бывший сделал мне коробку с «автомобильными аксессуарами». В ней были кабели для прикуривания, длинная щетка и скребок для льда, небольшой набор инструментов, чехол на руль, чехол на номерной знак с атрибутикой моей любимой футбольной команды, тканевый ящик для хранения продуктов или чего-то еще и один из тех ручных инструментов, чтобы разбить окно автомобиля и перерезать ремень безопасности в случае аварии. Я пользовалась только чехлами и ящиком, но была спокойна, зная, что если что-то случится, у меня есть все необходимое. © BurnItWithFire21 / Reddit

Самый любимый рождественский подарок я получила от моей двоюродной бабушки. Она удивила меня переизданием оригинальной книги Betty Crocker Cookie Book 1960-х годов, которую она всегда использовала. Бабушка отметила звездочками все классические рождественские рецепты, которые она готовила для нашей семьи каждый год, и оставила мне маленькие записки на полях. Теперь, когда ее больше нет, этот подарок бесценен для меня. Я выставляю эту книгу на кухне как украшение на Рождество, дочь и я пользуемся ей каждый год. Когда-нибудь я передам этот раритет дочке. © Writingmama2021 / Reddit

«Моя жена плакала, когда увидела этот подарок»