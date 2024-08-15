16 эпичных историй про незабываемые подарки, о которых захочется рассказать даже спустя годы
Выбрать подарок даже близкому человеку бывает ой как не просто. И если некоторые отлично справляются с этим квестом, то другие дарят такое, что хочется смеяться и плакать одновременно. В любом случае герои нашей статьи не смогли не поделиться своими историями о всяких-разных презентах.
- У меня на мое 30-летие был прикол. Намекала мужу, что хочу золотую цепочку. Говорила несколько раз. Просыпаюсь утром, а в коридоре стоит огромная коробка. Ну и я понимаю, что это массажер. Я подумала: «Ну все, я толстая». Недавно родила. Села и рыдаю, звоню ему. А он говорит: «Ну ты же весь месяц говорила, что у тебя спина болит! Вот я тебе массажер и купил». © redisan.j
- Муж на день рождения подарил кольцо золотое с большим синим камнем. Кольца не ношу, да еще и с камнем таким. И цвет мой нелюбимый. Я его спрашиваю: «Почему ты решил подарить кольцо и что означит этот камень?» А он ответил, что этот камень подходит Скорпионам. А я вообще Телец. 11 лет вместе, между прочим. © anasteisha_ch
- Мне на день рождения бывший муж подарил горшок с цветами. А я цветы в доме не люблю и он это прекрасно знал. Когда при виде подарка я не смогла показать восторга и радости, он обиделся. И сказал, что я могла бы притвориться и сказать, что мне понравился подарок. Вспоминаю сейчас и мне смешно, а тогда было обидно до слез. © anastasia_razum
- Я своему намекала на кольцо. Типа небольшое и блестит. А он мне потом проболтался, что ему в голову тогда пришла идея подарить часы настенные, которые включаешь в розетку, они светятся, а внутри рыбки плавают. Больше я не намекаю! © ylia_kaz2020
- После того как я попросила подарить эмоции, мой парень накануне со мной поругался. А в мой день рождения пошел на свидание с девушкой с сайта знакомств. Хотя я ждала, что в этот день точно придет мириться, еще и с подарком. Больше я не прошу в подарок эмоции. Урок усвоен. © ninel_vi
- Мне как-то бывший на день рождения подарил мыло-розочки. Вот эти вот, самые дешманские, в пластиковой коробочке, где их 3 штуки. И еще сказал: «Не знал что подарить, но ты же любишь принимать ванну, вот, будешь купаться в розах». © alishandreeva
- Мне бывший муж на 30 лет подарил мне «два дня тишины и покоя» в кемпинге в часе езды от города, куда мы поехали с ним и двумя моими собаками. В ноябре. Два дня сырости и дождей — гулять негде. В итоге мы там только ночевали, а днем ему там было скучно и мы ехали обратно в город решать его дела. © yulia_ne_iuliia
- Когда мне было 19, мой парень подарил мне на Новый год чайник в шапке с помпоном. И все бы ничего, если бы за неделю до этого мы с мамой не ходили в тот же магазин. Еще поржали, мол, ну как такое можно подарить, вот не повезет тому, кому это чудо достанется. Каково было мое удивление, когда этот чайник подарили мне. Он еще обиделся, что я не оценила его стараний: он же так долго и тщательно его выбирал. А мне было так смешно, аж до слез. © mrslinss
- Утром, как бывает в кино, нашла у парня в пиджаке подарочную коробочку с золотым обручальным кольцом. Мы встречаемся ровно семь лет и сегодня вечером собирались идти в ресторан, чтобы отметить эту дату. Я надела свое самое красивое платье, накрасилась, и даже отпросилась с работы. И вот мы сидим в ресторане. Парень очень нервничает, но все-таки произносит эти слова: «Милая Алина. Мы встречаемся семь лет, и я думаю, что нам пора расстаться». Этот черт влюбился в коллегу по работе, с которой познакомился два месяца назад. Кольцо для нее. Ненавижу его и ненавижу себя за то, что потратила на него семь лет своей жизни! © Палата № 6 / VK
- Однажды моя тетя прислала нам с сестрой подарки. Она не так часто бывала у нас и не знала, сколько нам лет. В то время мне было 13, а моей сестре — 17. На наш день рождения она прислала нам совместные подарки, и это были детские книги про Покахонтас и Аладдина. Мы хохотали несколько дней. © Shaneaynay / Reddit
- Приехали с женой и маленькой дочерью к моим родителям на дачу. Как раз перед Пасхой решили встретиться, а мама с папой сюрприз приготовили ребенку. На дачном участке попрятали много подарков: шоколадные яйца, конфеты, печенье, игрушки. Все для того, чтобы дочь искала это и радовалась каждой находке. Главным сюрпризом была кукла, которая пряталась за густым кустом малины. Помню, как в моем детстве родители мне на праздники дарили рукопожатие и поцелуй. Видимо, решили исправиться. Если не получилось стать хорошими родителями, то они станут замечательными бабушкой и дедушкой. И я им за это безумно благодарен! © Палата № 6 / VK
- Когда мне было шесть лет, мои дедушка и бабушка подарили мне картошку. Они сказали: «Она похожа на кошку или собачку! Ты можешь с ней играть и гордиться — мы сами ее вырастили!» А еще они подарили мне самый дешевый набор мелков. За неделю до этого другой их внук получил очень крутое и довольно дорогое игрушечное пианино. Да, моя бабушка по отцовской линии никогда не любила мою маму, а мать второго внука была ее дочерью. © Teriin / Reddit
- Это даже не смешно, но мой родной брат подарил на первый день рождения моей дочери золотую диадему с настоящими бриллиантами. Брат хочет, чтобы эта диадема стала семейной реликвией и передавалась по наследству. А мы с мужем в шоке! Ведь я работаю поваром в детском саду, муж токарь. А за стоимость диадемы можно купить дочери однокомнатную квартиру, а за 17 лет аренды накопить ей на машину и учебу в хорошем вузе. Брат бизнесмен. Денег много, у него шесть квартир и три машины. Но он не в восторге от моей идеи продать диадему и купить квартиру. И я не хочу его обижать, но и хранить такую дорогую вещь в доме не хочу. © Палата № 6 / VK
- Мне подарили на день рождения сумочку. Она была уродливой, а мне было 12, и меня не интересовали сумки. Это был единственный подарок, который я получила. В тот день мне было так грустно. © HargorTheHairy / Reddit
- Однажды на мой день рождения мама подарила мне билет на «Призрака оперы». Я никогда не проявляла интереса к подобным представлениям, и мне показалось странным, что мне подарили один билет. Оказалось, что дата начала спектакля — только в конце декабря, так что, судя по всему, это еще и мой рождественский подарок. Ближе к дате я узнала, что эти билеты бесплатно раздавали на работе мужа моей мамы. Так что в итоге я пошла на это шоу с кучей его коллег. © Fluid-Bet6223 / Reddit
- Моя подруга часто занимала у меня деньги. У моей семьи есть деньги, а я знала, что у подруги нет родителей, с 16 лет она работает и содержит себя сама. Давая деньги, я прощалась с ними, никогда не ждала назад, не напоминала о долге. Так длилось около двух лет. Потом подруга встретила парня, они расписались. Мы стали видеться реже, я не очень много знала о нем, но была рада за подругу, так как она выглядела очень счастливой.
И вот на мои 25 лет подруга подарила мне щенка. Самоеда. Мою белоснежную пушистую мечту. Цена на такого щенка в нашем регионе от 50 тысяч. Я была в шоке и радости, а подруга просто сказала: «Я помню ту доброту, с которой ты всегда ко мне относилась. В сумочке документы на собаку и весь долг, что я была тебе должна. Я люблю тебя, спасибо, что ты у меня есть». И это самые трогательные слова, которые мне когда-либо говорили. © Карамель / VK
А вот вам еще подборочка подарков, которые смогли вызвать у их владельцев кучу эмоций.
Комментарии
История про диадему, конечно, фантазия. Ну а так: заказать копию из недорогих но добротных материалов (такое можно и по наследству передать, но уже обузой это не будет), оригинал продать, тихо купить квартиру и в ус не дуть. Ну и да, лучше хранить такие дорогие штуки (или их «тайные» копии) в банковской ячейке и всем посвященным об этом рассказать. А то кто знает, по чьей наводке придут грабители.
Крайне сомнительно, чтобы бизнесмен дарил бесполезную белиберду и считал абсолютно рациональное предложение о покупке квартиры и сдачи ее в аренду обидным. Либо дикие фантазии, либо бизнесмен там по блату прилепился и понты дороже денег.