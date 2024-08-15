16 эпичных историй про незабываемые подарки, о которых захочется рассказать даже спустя годы

История про диадему, конечно, фантазия. Ну а так: заказать копию из недорогих но добротных материалов (такое можно и по наследству передать, но уже обузой это не будет), оригинал продать, тихо купить квартиру и в ус не дуть. Ну и да, лучше хранить такие дорогие штуки (или их «тайные» копии) в банковской ячейке и всем посвященным об этом рассказать. А то кто знает, по чьей наводке придут грабители.