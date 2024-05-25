17 человек, чья жадность раздулась до масштабов Мирового океана
Разумное потребление — тренд современного общества. Но некоторые люди ушли от вдумчивой экономии в сторону банальной жадности. И теперь истории про них вызывают лишь недоумение.
- Однажды забыла у знакомой в гостях свитер. Долго искала, но смирилась. И вот вчера приезжаю на дачу к общей подруге, а хозяйка в моем свитере на пороге встречает. И давай хвастаться новеньким свитером, который ей якобы связала та самая знакомая. Было одновременно и смешно, и горько слушать ее рассказ про подарок, ведь этот свитер мне связала моя бабушка. Подруге ничего не сказала, но желание продолжать общение отпало мигом. © Подслушано / Ideer
- Знакомая устроилась работать в магазинчик, где продавали корм для животных. Убеждала, что корм для кошек можно есть, и сгрызала за смену довольно много. Таким образом экономила на обеде. Причем она небедная тетенька. © Ольга Мариуц / ADME
- Отдыхала в турецком отеле. Про то, как некоторые туристы набирают полные тарелки еды, слышали многие. Но как-то я пришла на завтрак и увидела следующий уровень: семья сидела за столом, заставленным тарелками с бесплатными апельсинами. Они притащили ручную соковыжималку, давили сок и сливали добычу в пластиковые бутылки.
- История времен моего студенчества, когда я работала и училась. Начальник был очень жадный, на 8 марта подарил 3 мелких корявеньких гвоздички. И вот еду я в метро с этим веником, женщины с хорошими букетами на меня косятся. Приезжаю в институт, мои однокурсницы увидели эту роскошь и давай ржать. Мне было стыдно. Я просто не догадалась, что вообще не надо было такой подарок в руки брать и позориться. Если мне сейчас мужчина дарит что-то подобное, например, пакетик леденцов, дешевую бижутерию, свечку-дракона в блестках, я просто вежливо отказываюсь. © Ладышева Карина / ADME
- Подружку парень позвал в кино, но идти одна она не захотела. Позвала меня. А я ей: «Какое кино, у меня только сотка в кармане». А она: «Ой, он заплатит». Идем покупать билеты, она ускакала по телефону говорить. Парень стоит, мнется: «Мне не хватает на билеты». Отдаю ему сотку. На следующий день подруженция заявляет: «Он мне твои деньги вернул, но я их себе оставила. Ведь он же меня приглашал». Я ей: «В смысле?» А она что-то такое: «А? Да? Ха-ха!». И убежала. © Lialin / Pikabu
- Подруга развелась с мужем, осталась с двумя детьми детсадовского возраста. Муж от алиментов отнекивается всеми способами, с карты матери переводит по 4 тысячи в месяц. Когда она попыталась по-хорошему поговорить с мужем и объяснить, что это траты на детей, он ничего слушать не стал. После ей перезвонила свекровь и обвинила, что подруга, прикрываясь детьми, высасывает из их семьи деньги. Мне не понять, это же родные дети и внуки, вы не невестку наказываете, а детей! А муж с матерью на серьезных щах заявляют, что на детей этого достаточно, и больше не дадут, потому что подруга все прогуляет и на себя потратит. Мне интересно, люди такие тупые или просто жадные? © CatKate / ADME
Знакомую бывшая свекровь уговаривала отказаться от алиментов, обосновывая "он же работал у вас на даче". Мытьём полов или посуды в квартире обосновать не получилось, поскольку вот чего не делал, того не делал.
- Недавно меняла в часах батарейку. Мастер озвучил цену, а потом еще три раза переспросил, согласна ли я со стоимостью работы. Я говорю: «Ну, конечно, согласна, меняйте, чего переспрашивать». А мастер мне: «Ну знаете, сейчас не поймешь, от кого что ожидать. Например, приходит старенькая бабушка и, не торгуясь, покупает самый дорогой замок, а приходит молодежь в люксе и не только выбирает самое дешевое, так еще и требует скидку». Тут зашел здоровый мужик, руки в золотых перстнях, цепь на шее. Перегибаясь через меня, протянул что-то мастеру. Мастер удивленно спросил: «Что это?» А мужик ответил: «Я вчера брал у вас пять ключей, теперь планы поменялись, два мне не нужны, верни 3 сотни». Мастер недоуменно: «Ну чек давайте тогда». Мужик раздраженно: «Нет у меня чека, мы тут на рынке все соседи, должны по-соседски поступать, забери свое, отдай мое». Мастер возразил: «Нет, это так не работает». Мужик начал возмущаться, орать, произошло маленькое павильонотрясение. Через минуту посетитель выскочил на улицу, хлопнув дверью так, что зазвенел весь павильон. А когда все стихло, мастер мне сказал: «Ну вот видите». © forest.river / Pikabu
- Живу в небольшом северном городе, здесь многие хорошо зарабатывают. И как же бесит алчность людей! Им всегда всего мало! Чего в городе ни коснись, на все завышаются цены в 3-4 раза, и это не из-за проблем с доставкой, это просто накрутка! Я понимаю, что человек всегда ищет, как лучше себе жизнь обустроить, но должны же быть пределы! © Подслушано / Ideer
- Моя сестра покупала только одну лампочку, выкручивала ее и носила с собой в каждую комнату. © tox_shadowz / Reddit
- Оставил свою сеть Wi-Fi в квартире открытой. Я не возражал, если люди пользовались интернетом. Но потом какой-то умник переименовал ее и заблокировал. Я позвонил своему провайдеру, восстановил доступ, переименовал и закрыл. © RulerOfNyaNyaLand / Reddit
Бедные мастера... Зонтик недавно в ремонт носила, мастер озвучил цену – более чем умеренную, я думала, обойдëтся как новый зонтик – так тоже переспрашивал с сомнением в голосе. Мастерская в приличном месте, народ вокруг не бедный ходит – а всë равно, похоже, считают, что ремонт им должны делать «по-соседски».
- Во время отдыха наблюдала, как один европейский мужчина набрал много тарелок с едой, а потом втихаря сваливал их содержимое в сумку. Я такого за шведским столом еще не видала. Чтобы прямо тарелками. В сумку. © Маркони / ADME
- У нас есть знакомый, чудо какой экономный товарищ. Если идем куда-то, где есть детские билеты со скидкой, он не поленится потратить полчаса, чтоб уговорить кассира пустить его по детскому. Как-то он заказал себе маленькую порцию орешков. А когда они закончились, оказалось что он с собой принес огромный мешок таких же орешков, и весь вечер подсыпал их к себе в пиалу, чтоб в кафешке втридорога не брать. © Тревожное Пирожное / ADME
- Я лох официально. Отец сказал, что нужно 150 тысяч на операцию. У него 50 было, 100 не хватало. Отдала ему все украшения, телик, еще с кредитки сняла. Ни документов, ни чеков не попросила. Пришла к нему домой через месяц — телик стоит. Папа говорит, деньги нашел, мол, спасибо, дочка, что не бросила. Украшения отдал, телик, сказал, друг подарил, чтобы не скучно было. Поняла, что бесплатно ему все сделали. © Подслушано / Ideer
- У меня один родственник зарабатывает нормально, но покупает только самые дешевые продукты, даже просроченные — так еще дешевле. Ходит в обносках. Но недавно его пробило на щедрость. Приехала к нему в гости с ребенком, а он мне торжественно вручил куртку для моего сына, в которой его сын ходил 30 лет назад. Кое-где ее поела моль, но это его не беспокоило. Насильно запихнул ее к нам в машину и очень просил вернуть, когда сын вырастет из нее. © Мама Дорогая / ADME
- У меня был парень жмот. Когда я приходила пить чай, я приносила к чаю все сама. Один раз не принесла. Попросила у него что-нибудь к чаю. Он сказал, что у него есть только сахар. Я подумала — не беда. Когда он доставал сахар, я увидела у него на полке шоколад, печенье , конфеты и еще много чего. Больше мы не встречались! © Анастасия Букаева / ADME
- Муж сказал ни копейки не давать свекрови, как бы она ни просила. Как-то он пришел в гости к матери, она еле ходит, бледная, за стенку держится. Говорит, срочно деньги нужны на операцию. Он в шоке. Мать никогда на проблемы со здоровьем не жаловалась. Спросил, что за операция, она увиливает, говорит: «По женской части». Врачей нашла, клинику, только денег нет. А операция нужна до лета срочно. Тянуть нельзя. Он в домашних тапках побежал к банкомату. Все ей отдал. Она сказала, чтобы он в больницу не приезжал, женщины в палате, не надо смущать. Да и сил не будет на общение. Прошло время, свекровь выздоровела. Но когда он приехал к ней в гости домой, у него глаза стали квадратными — у мамы грудь выросла. Она хоть и в широкой кофте, но такое скрыть нельзя. Он молчал, конечно, мать же. А она говорит: «Ой, от гормональных препаратов поправилась, хорошо хоть у меня в одном месте жир откладывается», — и начала ржать. Муж стал волноваться. Позвонил родственницам, спросил, нормально ли это, вдруг не долечили. Выяснилось, что мать накачала себе грудь. И еще подтяжку лица планирует. © Подслушано / Ideer
- У нас на работе есть своеобразная дама. Однажды она принесла два кусочка пахлавы и с видом королевы-матери принялась их резать на крошечные кусочки. Приговаривала: «Сейчас попьем чайку, девочки!» А девочек в комнате шесть человек. © Masik / ADME
Некоторые кадры умудряются даже подарить вещь, которую сами и одолжили. Например, так сделали знакомые одной девушки, вручив ей на день рождения ее же миксер.
Комментарии
Ну, свекровь технически не обманула, операция была, женская часть тоже, болезнь тоже есть (по психике правда)...
Был у меня опыт общения с жадными и экономными до абсурда людьми. Моя несостоявшаяся (слава Богу!!!) свекровь делала весьма странные вещи:
-постирала мою беленькую, красивую ночную сорочку с грязными вещами после дачи(а что её отдельно, что ли, стирать, сразу всё пусть стирается). Жили мы, кстати, отдельно от неё, но она с маниакальным упорством приходила к сыну домой, когда я на работе была, чтобы какую-нибудь пакость вытворить.
-пакеты из-под рыбы она сворачивала и клала в пакет с пакетами, чтобы потом в этот пакетик положить что-нибудь.
-сидит как-то, обложилась таблетками и глотает их по очереди. Я спросила: что, вам лекарства назначили? Так много? Она: нет, у них срок годности заканчивается, не выбрасывать же. Знаю, сейчас многие напишут: ой, это же бородатый анекдот. Согласна. Но этот анекдот я увидела в реале.
-никогда не выбрасывала просрочку, кстати, и сынуля её тоже в этом плане поехавший на всю голову. Смотрю в холодильнике красная икра стоит и срок годности истёк уже давно, хотела выбросить, но меня чуть не убили за это. "Съедим!"
-на дачу приехали как-то, смотрю, на столе яблоки (на даче куча яблонь!) и на одном яблоке гниль, да такая, что почти всё яблоко уже сгнившее, я выбросила в мусорное ведро. Потом вижу, маманя это яблоко вытащила и говорит: зачем выбросила, вот тут только обрезать немного и всё, я съем. К слову, яблок на даче хоть жопой ешь, но нет, надо именно сгнившее🤦
-попросила она меня покрасить ей волосы, хотя родная дочурка тут рядом, под боком, но нет, почему-то надо просить чужого человека. Ладно. Начала красить, волосы грязные, дошла до шеи, мать моя женщина!!! она аж чёрная, фу!!!
А проработала моя несостоявшаяся свекровь всю жизнь бухгалтером, с очень хорошей зарплатой и даже на пенсии подрабатывала, но грязнуля несусветная и экономила непонятно на чём и, главное, зачем. Долго я потом с содроганием вспоминала эту семейку. На самом деле, трэшака ещё много было там, можно книгу сесть написать)) А, ещё бонус в конце: несостоявшийся свёкор носил паспорт, военник, СНИЛС, права в пакете..... из-под молока. У меня всё.