17 человек, чья жадность раздулась до масштабов Мирового океана

Истории
3 часа назад

Разумное потребление — тренд современного общества. Но некоторые люди ушли от вдумчивой экономии в сторону банальной жадности. И теперь истории про них вызывают лишь недоумение.

  • Однажды забыла у знакомой в гостях свитер. Долго искала, но смирилась. И вот вчера приезжаю на дачу к общей подруге, а хозяйка в моем свитере на пороге встречает. И давай хвастаться новеньким свитером, который ей якобы связала та самая знакомая. Было одновременно и смешно, и горько слушать ее рассказ про подарок, ведь этот свитер мне связала моя бабушка. Подруге ничего не сказала, но желание продолжать общение отпало мигом. © Подслушано / Ideer
  • Знакомая устроилась работать в магазинчик, где продавали корм для животных. Убеждала, что корм для кошек можно есть, и сгрызала за смену довольно много. Таким образом экономила на обеде. Причем она небедная тетенька. © Ольга Мариуц / ADME
  • Отдыхала в турецком отеле. Про то, как некоторые туристы набирают полные тарелки еды, слышали многие. Но как-то я пришла на завтрак и увидела следующий уровень: семья сидела за столом, заставленным тарелками с бесплатными апельсинами. Они притащили ручную соковыжималку, давили сок и сливали добычу в пластиковые бутылки.
Jane
1 час назад

Корм кошачий можно есть, только он невкусный)

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  • История времен моего студенчества, когда я работала и училась. Начальник был очень жадный, на 8 марта подарил 3 мелких корявеньких гвоздички. И вот еду я в метро с этим веником, женщины с хорошими букетами на меня косятся. Приезжаю в институт, мои однокурсницы увидели эту роскошь и давай ржать. Мне было стыдно. Я просто не догадалась, что вообще не надо было такой подарок в руки брать и позориться. Если мне сейчас мужчина дарит что-то подобное, например, пакетик леденцов, дешевую бижутерию, свечку-дракона в блестках, я просто вежливо отказываюсь. © Ладышева Карина / ADME
  • Подружку парень позвал в кино, но идти одна она не захотела. Позвала меня. А я ей: «Какое кино, у меня только сотка в кармане». А она: «Ой, он заплатит». Идем покупать билеты, она ускакала по телефону говорить. Парень стоит, мнется: «Мне не хватает на билеты». Отдаю ему сотку. На следующий день подруженция заявляет: «Он мне твои деньги вернул, но я их себе оставила. Ведь он же меня приглашал». Я ей: «В смысле?» А она что-то такое: «А? Да? Ха-ха!». И убежала. © Lialin / Pikabu
  • Подруга развелась с мужем, осталась с двумя детьми детсадовского возраста. Муж от алиментов отнекивается всеми способами, с карты матери переводит по 4 тысячи в месяц. Когда она попыталась по-хорошему поговорить с мужем и объяснить, что это траты на детей, он ничего слушать не стал. После ей перезвонила свекровь и обвинила, что подруга, прикрываясь детьми, высасывает из их семьи деньги. Мне не понять, это же родные дети и внуки, вы не невестку наказываете, а детей! А муж с матерью на серьезных щах заявляют, что на детей этого достаточно, и больше не дадут, потому что подруга все прогуляет и на себя потратит. Мне интересно, люди такие тупые или просто жадные? © CatKate / ADME
Elena Marchuk
1 час назад

Знакомую бывшая свекровь уговаривала отказаться от алиментов, обосновывая "он же работал у вас на даче". Мытьём полов или посуды в квартире обосновать не получилось, поскольку вот чего не делал, того не делал.

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  • Недавно меняла в часах батарейку. Мастер озвучил цену, а потом еще три раза переспросил, согласна ли я со стоимостью работы. Я говорю: «Ну, конечно, согласна, меняйте, чего переспрашивать». А мастер мне: «Ну знаете, сейчас не поймешь, от кого что ожидать. Например, приходит старенькая бабушка и, не торгуясь, покупает самый дорогой замок, а приходит молодежь в люксе и не только выбирает самое дешевое, так еще и требует скидку». Тут зашел здоровый мужик, руки в золотых перстнях, цепь на шее. Перегибаясь через меня, протянул что-то мастеру. Мастер удивленно спросил: «Что это?» А мужик ответил: «Я вчера брал у вас пять ключей, теперь планы поменялись, два мне не нужны, верни 3 сотни». Мастер недоуменно: «Ну чек давайте тогда». Мужик раздраженно: «Нет у меня чека, мы тут на рынке все соседи, должны по-соседски поступать, забери свое, отдай мое». Мастер возразил: «Нет, это так не работает». Мужик начал возмущаться, орать, произошло маленькое павильонотрясение. Через минуту посетитель выскочил на улицу, хлопнув дверью так, что зазвенел весь павильон. А когда все стихло, мастер мне сказал: «Ну вот видите». © forest.river / Pikabu
  • Живу в небольшом северном городе, здесь многие хорошо зарабатывают. И как же бесит алчность людей! Им всегда всего мало! Чего в городе ни коснись, на все завышаются цены в 3-4 раза, и это не из-за проблем с доставкой, это просто накрутка! Я понимаю, что человек всегда ищет, как лучше себе жизнь обустроить, но должны же быть пределы! © Подслушано / Ideer
  • Моя сестра покупала только одну лампочку, выкручивала ее и носила с собой в каждую комнату. © tox_shadowz / Reddit
  • Оставил свою сеть Wi-Fi в квартире открытой. Я не возражал, если люди пользовались интернетом. Но потом какой-то умник переименовал ее и заблокировал. Я позвонил своему провайдеру, восстановил доступ, переименовал и закрыл. © RulerOfNyaNyaLand / Reddit
Ясная
1 час назад

Бедные мастера... Зонтик недавно в ремонт носила, мастер озвучил цену – более чем умеренную, я думала, обойдëтся как новый зонтик – так тоже переспрашивал с сомнением в голосе. Мастерская в приличном месте, народ вокруг не бедный ходит – а всë равно, похоже, считают, что ремонт им должны делать «по-соседски».

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  • Во время отдыха наблюдала, как один европейский мужчина набрал много тарелок с едой, а потом втихаря сваливал их содержимое в сумку. Я такого за шведским столом еще не видала. Чтобы прямо тарелками. В сумку. © Маркони / ADME
  • У нас есть знакомый, чудо какой экономный товарищ. Если идем куда-то, где есть детские билеты со скидкой, он не поленится потратить полчаса, чтоб уговорить кассира пустить его по детскому. Как-то он заказал себе маленькую порцию орешков. А когда они закончились, оказалось что он с собой принес огромный мешок таких же орешков, и весь вечер подсыпал их к себе в пиалу, чтоб в кафешке втридорога не брать. © Тревожное Пирожное / ADME
  • Я лох официально. Отец сказал, что нужно 150 тысяч на операцию. У него 50 было, 100 не хватало. Отдала ему все украшения, телик, еще с кредитки сняла. Ни документов, ни чеков не попросила. Пришла к нему домой через месяц — телик стоит. Папа говорит, деньги нашел, мол, спасибо, дочка, что не бросила. Украшения отдал, телик, сказал, друг подарил, чтобы не скучно было. Поняла, что бесплатно ему все сделали. © Подслушано / Ideer
  • У меня один родственник зарабатывает нормально, но покупает только самые дешевые продукты, даже просроченные — так еще дешевле. Ходит в обносках. Но недавно его пробило на щедрость. Приехала к нему в гости с ребенком, а он мне торжественно вручил куртку для моего сына, в которой его сын ходил 30 лет назад. Кое-где ее поела моль, но это его не беспокоило. Насильно запихнул ее к нам в машину и очень просил вернуть, когда сын вырастет из нее. © Мама Дорогая / ADME
  • У меня был парень жмот. Когда я приходила пить чай, я приносила к чаю все сама. Один раз не принесла. Попросила у него что-нибудь к чаю. Он сказал, что у него есть только сахар. Я подумала — не беда. Когда он доставал сахар, я увидела у него на полке шоколад, печенье , конфеты и еще много чего. Больше мы не встречались! © Анастасия Букаева / ADME
  • Муж сказал ни копейки не давать свекрови, как бы она ни просила. Как-то он пришел в гости к матери, она еле ходит, бледная, за стенку держится. Говорит, срочно деньги нужны на операцию. Он в шоке. Мать никогда на проблемы со здоровьем не жаловалась. Спросил, что за операция, она увиливает, говорит: «По женской части». Врачей нашла, клинику, только денег нет. А операция нужна до лета срочно. Тянуть нельзя. Он в домашних тапках побежал к банкомату. Все ей отдал. Она сказала, чтобы он в больницу не приезжал, женщины в палате, не надо смущать. Да и сил не будет на общение. Прошло время, свекровь выздоровела. Но когда он приехал к ней в гости домой, у него глаза стали квадратными — у мамы грудь выросла. Она хоть и в широкой кофте, но такое скрыть нельзя. Он молчал, конечно, мать же. А она говорит: «Ой, от гормональных препаратов поправилась, хорошо хоть у меня в одном месте жир откладывается», — и начала ржать. Муж стал волноваться. Позвонил родственницам, спросил, нормально ли это, вдруг не долечили. Выяснилось, что мать накачала себе грудь. И еще подтяжку лица планирует. © Подслушано / Ideer
  • У нас на работе есть своеобразная дама. Однажды она принесла два кусочка пахлавы и с видом королевы-матери принялась их резать на крошечные кусочки. Приговаривала: «Сейчас попьем чайку, девочки!» А девочек в комнате шесть человек. © Masik / ADME

Некоторые кадры умудряются даже подарить вещь, которую сами и одолжили. Например, так сделали знакомые одной девушки, вручив ей на день рождения ее же миксер.

Комментарии

Уведомления
Рамбацамба
2 часа назад

Ну, свекровь технически не обманула, операция была, женская часть тоже, болезнь тоже есть (по психике правда)...

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Любовь
1 час назад

Был у меня опыт общения с жадными и экономными до абсурда людьми. Моя несостоявшаяся (слава Богу!!!) свекровь делала весьма странные вещи:
-постирала мою беленькую, красивую ночную сорочку с грязными вещами после дачи(а что её отдельно, что ли, стирать, сразу всё пусть стирается). Жили мы, кстати, отдельно от неё, но она с маниакальным упорством приходила к сыну домой, когда я на работе была, чтобы какую-нибудь пакость вытворить.
-пакеты из-под рыбы она сворачивала и клала в пакет с пакетами, чтобы потом в этот пакетик положить что-нибудь.
-сидит как-то, обложилась таблетками и глотает их по очереди. Я спросила: что, вам лекарства назначили? Так много? Она: нет, у них срок годности заканчивается, не выбрасывать же. Знаю, сейчас многие напишут: ой, это же бородатый анекдот. Согласна. Но этот анекдот я увидела в реале.
-никогда не выбрасывала просрочку, кстати, и сынуля её тоже в этом плане поехавший на всю голову. Смотрю в холодильнике красная икра стоит и срок годности истёк уже давно, хотела выбросить, но меня чуть не убили за это. "Съедим!"
-на дачу приехали как-то, смотрю, на столе яблоки (на даче куча яблонь!) и на одном яблоке гниль, да такая, что почти всё яблоко уже сгнившее, я выбросила в мусорное ведро. Потом вижу, маманя это яблоко вытащила и говорит: зачем выбросила, вот тут только обрезать немного и всё, я съем. К слову, яблок на даче хоть жопой ешь, но нет, надо именно сгнившее🤦
-попросила она меня покрасить ей волосы, хотя родная дочурка тут рядом, под боком, но нет, почему-то надо просить чужого человека. Ладно. Начала красить, волосы грязные, дошла до шеи, мать моя женщина!!! она аж чёрная, фу!!!
А проработала моя несостоявшаяся свекровь всю жизнь бухгалтером, с очень хорошей зарплатой и даже на пенсии подрабатывала, но грязнуля несусветная и экономила непонятно на чём и, главное, зачем. Долго я потом с содроганием вспоминала эту семейку. На самом деле, трэшака ещё много было там, можно книгу сесть написать)) А, ещё бонус в конце: несостоявшийся свёкор носил паспорт, военник, СНИЛС, права в пакете..... из-под молока. У меня всё.

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