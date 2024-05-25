17 человек, чья жадность раздулась до масштабов Мирового океана

Был у меня опыт общения с жадными и экономными до абсурда людьми. Моя несостоявшаяся (слава Богу!!!) свекровь делала весьма странные вещи:

-постирала мою беленькую, красивую ночную сорочку с грязными вещами после дачи(а что её отдельно, что ли, стирать, сразу всё пусть стирается). Жили мы, кстати, отдельно от неё, но она с маниакальным упорством приходила к сыну домой, когда я на работе была, чтобы какую-нибудь пакость вытворить.

-пакеты из-под рыбы она сворачивала и клала в пакет с пакетами, чтобы потом в этот пакетик положить что-нибудь.

-сидит как-то, обложилась таблетками и глотает их по очереди. Я спросила: что, вам лекарства назначили? Так много? Она: нет, у них срок годности заканчивается, не выбрасывать же. Знаю, сейчас многие напишут: ой, это же бородатый анекдот. Согласна. Но этот анекдот я увидела в реале.

-никогда не выбрасывала просрочку, кстати, и сынуля её тоже в этом плане поехавший на всю голову. Смотрю в холодильнике красная икра стоит и срок годности истёк уже давно, хотела выбросить, но меня чуть не убили за это. "Съедим!"

-на дачу приехали как-то, смотрю, на столе яблоки (на даче куча яблонь!) и на одном яблоке гниль, да такая, что почти всё яблоко уже сгнившее, я выбросила в мусорное ведро. Потом вижу, маманя это яблоко вытащила и говорит: зачем выбросила, вот тут только обрезать немного и всё, я съем. К слову, яблок на даче хоть жопой ешь, но нет, надо именно сгнившее🤦

-попросила она меня покрасить ей волосы, хотя родная дочурка тут рядом, под боком, но нет, почему-то надо просить чужого человека. Ладно. Начала красить, волосы грязные, дошла до шеи, мать моя женщина!!! она аж чёрная, фу!!!

А проработала моя несостоявшаяся свекровь всю жизнь бухгалтером, с очень хорошей зарплатой и даже на пенсии подрабатывала, но грязнуля несусветная и экономила непонятно на чём и, главное, зачем. Долго я потом с содроганием вспоминала эту семейку. На самом деле, трэшака ещё много было там, можно книгу сесть написать)) А, ещё бонус в конце: несостоявшийся свёкор носил паспорт, военник, СНИЛС, права в пакете..... из-под молока. У меня всё.