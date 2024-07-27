15+ человек, которым сначала хамства мешок выдали, а уже потом имя придумали

"Но перед каждой встречей со мной она поливает духами даже верхнюю одежду." - если она так делает уже 10 лет,то купи самые вонючие и перед уходом вылей ей на пальто и сапоги. Пусть наслаждается.
-
-
Ответить
Каждый из нас хоть раз сталкивался с людьми, которые свято верят, что весь мир крутится вокруг них. Такие личности с легкостью могут даже нахамить, а потом искренне не понимать, почему на них все так косо смотрят. Даже простая поездка на общественном транспорте порой превращается в место встречи с наглецами. Но куда хуже и обиднее, когда близкие люди ведут себя бестактно.
Бывает так, что человек может обидеть случайно, без какого-либо дурного умысла. Однако некоторые люди с вежливостью и чувством такта поссорились еще где-то в раннем детстве.
"Но перед каждой встречей со мной она поливает духами даже верхнюю одежду." - если она так делает уже 10 лет,то купи самые вонючие и перед уходом вылей ей на пальто и сапоги. Пусть наслаждается.