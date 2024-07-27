15+ человек, которым сначала хамства мешок выдали, а уже потом имя придумали

Истории
2 часа назад

Каждый из нас хоть раз сталкивался с людьми, которые свято верят, что весь мир крутится вокруг них. Такие личности с легкостью могут даже нахамить, а потом искренне не понимать, почему на них все так косо смотрят. Даже простая поездка на общественном транспорте порой превращается в место встречи с наглецами. Но куда хуже и обиднее, когда близкие люди ведут себя бестактно.

  • Взяли с мужем 2-комнатную квартиру в ипотеку. Работаю удаленно, поэтому маленькую комнату оставила себе под кабинет. Недавно приехала в гости свекровь. Муж с ней ходит и квартиру показывает, а я на кухне чай делаю. Через минуту она заходит с моим ноутбуком в руках и выдает: «Там у меня в комнате компьютер чей-то. Давайте вы не будете туда ничего складывать. Надо же со мной сначала посоветоваться». Я даже замерла и рот открыла от удивления. Елена Викторовна, конечно, женщина без комплексов, но такой наглости я от нее не ожидала. Видите ли, она решила, что одна комната по праву принадлежит ей, чтобы она в гости приезжала с ночевкой. Сказала мужу, но он не верит, что она именно так все сказала.
  • Поехали семьей в отпуск на море. Заранее забронировали жилье с кухней. И вот лежим в комнате в трусах и в майках, вдруг слышим, как кто-то открыл нашу дверь и пошел на кухню. Мы обалдели. Заходим, а там мужик. Говорим: «Вы что тут забыли?» А он как выдаст: «В моем номере нет кухни, поэтому буду готовить у нас». Мы сказали, что проходного двора у нас не будет, а он начал орать. © Подслушано / Ideer
  • У меня гиперчувствительность к женским духам: дико начинает болеть голова. Полдня я буду как овощ, если пройду мимо парфюмерного магазина, забыв закрыть нос шарфом. Или если нахожусь рядом с женщиной, которая не знает меры. Свекровь этим активно пользуется. Внешне вся из себя заботливая, предлагает мне помощь с детьми, дарит деньги на праздники. Но перед каждой встречей со мной она поливает духами даже верхнюю одежду. Когда я напоминаю о своей особенности, она мило улыбается и говорит: «Ой, ну я забыла, извини. В следующий раз не буду душиться». И так 10 лет. А муж все эти годы свято верит, что его мама — абсолютно простой и бесхитростный человек. © Подслушано / Ideer
  • Стоим в длинной очереди в магазине. Одна женщина начинает кричать: «Нужен еще один кассир!» После этого сотрудник, который занимался расстановкой товаров в зале, открывает вторую кассу. Часть людей переместилась к нему. Та самая требовательная женщина не успела сразу занять новую очередь, поэтому просто встала впереди всех и громко заявила: «Фух, а вот и я!» По ее мнению, это было ее законным местом в первых рядах. © Monterino Bonjevalien / Quora
  • Я беременная, 28 недель. Решили с мужем сгонять на море, пока есть возможность. Свекровь тут же напросилась с нами: «Как здорово! Я давно хотела». Говорим: «Вообще-то вдвоем хотели поехать, перед родами вместе побыть». А она ехидно улыбнулась и выдала: «Так вы же меня скоро будете просить посидеть с ребенком. Поэтому мне надо подготовиться, отдохнуть». Тонко ей намекнули, что отдохнуть хотим именно вдвоем, а просить ее посидеть с ребенком в ближайшие пару лет не планировали. Обиделась.
  • Друг занял у меня небольшую сумму и не отдал, пропал. Спустя несколько лет встречаемся случайно, и он предлагает мне возобновить общение, обменяться номерами телефонов. Вспоминаю про долг, а он выдает: «Ты же знаешь, кто старое помянет...» Попрощался с этим персонажем. © Za****nV** / Pikabu
  • Моя сестра замужем. Уже 6 месяцев ее муж не работает. У них есть дочь, она сама беременна. Они не смогли заплатить за квартиру и переехали жить к нам. Сегодня она попросила меня посмотреть за ребенком, потому что она собирается выйти на работу. Но почему я должна после работы смотреть за ребенком, когда есть отец, к тому же свободный как птица?! После отказа меня назвали бессовестной, ведь я не родила и не познала жизнь. © Палата № 6 / VK
  • Подруга забеременела. Парень был далеко на заработках, родители в другом городе. Я помогала во всем, вплоть до того, что в роддом со схватками я с ней ехала. Потом она выдала мне такую фразу: «Я бы тебя в крестные позвала, но ты нам по статусу не подходишь...» © zajka.mozajka / Pikabu
  • Друг (мне тогда так казалось) не пригласил на свою свадьбу, хотя отношения были отличными. Позднее он при встрече постоянно спрашивал, когда я женюсь, а то он очень хочет погулять на моей свадьбе. Я от такой наглости терялся и не знал, что ответить. Это продолжалось годами, пока в нужный момент слова не нашлись. Он в очередной раз спросил о моих планах на свадьбу, а я ему и ответил: «Не переживай, ты же меня пригласил на свою свадьбу, значит, и я тебя обязательно приглашу». Выражение его лица греет меня до сих пор. © deonnix / Pikabu
  • У меня 6 детей (2 своих и 4 приемных). Мы живем в селе. Я владею небольшой фермой. Недавно всем многодетным вручали 3D-телевизоры. Мы отказались, так как у нас есть телевидение, нам его вполне хватает, дети с утра до вечера заняты, учеба, секции, кружки. И есть у нас соседка, у нее один ребенок. B мы с ней больше не общаемся из-за того, что я отказалась от телевизора, а надо было, по ее мнению, его взять и отдать ей. Ее дочка мечтала о таком, а я, глупая и недалекая, не подумала о подруге. © Палата № 6 / VK
  • Я в прошлом занимался фото- и видеосъемкой свадеб. Один знакомый попросил снять его свадьбу и уболтал на скидку в 50%. Дошло до застолья. Меня кормить не собирались. Спросил про еду, мне принесли тарелку, по которой нанометровым слоем была размазана картошка, зелень и еще что-то. Лучше бы вообще не давали ничего. Изначально планировал до конца снимать, но после такой кормежки ушел через час. © deonnix / Pikabu
  • Брат годами ноет, что не может найти женщину. Недавно познакомился с одной, был в восторге, встречались 2 месяца, а потом он ее бросил. Я спрашиваю: «Что случилось?» А он мне в ответ: «Прикинь, она попросила такси до дома ей вызвать! Не собираюсь прогибаться!» © Подслушано / Ideer
  • У меня на стекле машины наклеен мой номер телефона. Сижу дома, машина во дворе. Звонок от неизвестного абонента: «Вы не могли бы машину убрать?» «Уже бегу», — отвечаю я. Спускаюсь на лифте и думаю: «Так, стоп. Я ж никого не подпирал. Поставил машину на свободное место». Выхожу из подъезда. Рядом с моим авто молодой парень: «Вы стоите на моем месте. Я тут всегда ставлю». Спрашиваю: «И давно оно ваше?» А он мне говорит: «Я тут уже 3 месяца живу, постоянно ставлю здесь». Я в этом доме живу больше 30 лет, и то не имею права сказать, что у меня тут есть свое место. © fish.hleb / Pikabu
  • Сделал жене хороший дорогой подарок. Теще тоже подарил классный шарф-шаль: натуральная шерсть, очень красивый, но, конечно, этот подарок стоил меньше. Так представьте себе, она была недовольна, так как ждала чего-то более солидного. В итоге шаль носит жена. © talik123 / Pikabu
  • Муж забыл меня в маршрутке. Мы с ним поехали в кино. Оставалось только 2 места: одно возле водителя, второе в салоне. Я села к водителю, муж занял второе место. Ехать нужно было недолго, но я не знала дорогу. Когда мне надоело ехать, я позвонила мужу, и в тот момент выяснилось, что он уже смотрит кино и совершенно забыл про меня. © Палата № 6 / VK
  • Меня подруга попросила ей сделать бесплатно макияж на свадьбу, и я ей еще деньги подарила. Но на саму свадьбу меня не пригласили. Подруга потом оправдывалась, что праздник был только для родных, хотя ее коллеги и друзья мужа там были. Перестала с ней общаться. Неприятно, когда человек тебя использует. © Wildwildworld / Pikabu
  • Мы с подругой стояли в очереди в пиццерии и обсуждали, что хотим купить вон те два последних кусочка пиццы. Парень перед нами уже сделал свой заказ и оплатил его. Но когда он услышал про два кусочка, то достал кошелек и заказал именно их. А потом с ухмылкой посмотрел на нас и ушел. В итоге кассир, который все это наблюдал, дал нам 3 бесплатных куска пиццы, когда приготовилась свежая. © ***Examination / Reddit

Бывает так, что человек может обидеть случайно, без какого-либо дурного умысла. Однако некоторые люди с вежливостью и чувством такта поссорились еще где-то в раннем детстве.

Комментарии

Уведомления
Марта
2 дня назад

"Но перед каждой встречей со мной она поливает духами даже верхнюю одежду." - если она так делает уже 10 лет,то купи самые вонючие и перед уходом вылей ей на пальто и сапоги. Пусть наслаждается.

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