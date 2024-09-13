19 ярких историй о дачной жизни, которая порой похожа на трагикомедию

Дача — это не только место, где можно отдохнуть от городской суеты, но и неиссякаемый источник курьезных историй. Ведь кроме зеленого газона и мангала здесь обычно есть еще и соседи, которым палец в рот не клади, и родственники, с которыми надо держать ухо востро, и знакомые со своими тараканами в голове. Да тут даже питомцы иногда чудят так, что только диву даешься, а уж о людях и говорить нечего.