Как ношенная детская вещь может быть с бирками? Прям с бирками ребенок носил, что ли?...)
18 человек, которые точно знают: чтобы продать что-то в интернете надо сначала купить ведро валерьянки
Избавиться от ненужных вещей, да еще и по возможности получить за это деньги, хочется многим. Казалось бы, что может быть проще? Дал объявление, покупатель позвонил, приехал, купил. Но иногда попытка продать или отдать вещи оборачивается таким цирком, что хочется взять эти предметы и отнести их к ближайшей мусорке от греха подальше.
- Подруга выставила на продажу детские вещи по символической цене. Пишет ей женщина и требует отдать все бесплатно: «Я мать-одиночка, у меня нет денег!» Подруга отвечает, что она так-то тоже мать-одиночка. Женщина сначала впала в ступор, а потом как спросит: «А вот вы сколько лет в разводе?» Подруга ответила, мол, три. И тут эта дамочка ей с наездом: «А я десять! Я дольше мать-одиночка, чем вы. Имейте совесть, моим детям носить нечего!»
Подруга просто заблокировала эту ненормальную. © Миранда Буш / ADME
- Выставила на продажу автокресло за 8 тысяч. Девушка долго торговалась, упрашивала отдать вдвое дешевле. Я уступила. И она приехала ко мне забирать его на «Инфинити» (авто класса «люкс» — прим. ADME). У меня все. © Мамдаринка / VK
- Родственники привезли из другой страны вещи для наших детей и, понятно, кое-где с размером не угадали. В итоге имеем классный фирменный комбинезон на возраст около года, новый, с бирками. Пишет девушка, мол, хочу купить, но с ребенком ехать тяжело, можете привезти ко мне поближе? Согласился, привез. Она комбез повертела, осмотрела со всех сторон и выдала: «А чего он не завернут в упаковку, раз новый? Я такое не буду брать». А следом прилетает отзыв: «Продавец врет, комбез не новый. Видно, что носили не один сезон: на воротнике есть зацепка, молния со следами износа. Остерегайтесь этого мошенника». Я был, мягко говоря, в шоке. © izhivi / Pikabu
- Продавали двухъярусную детскую кровать по цене сильно ниже рынка, в подарок отдавали 2 матраса и шкаф-купе (надо было место освободить). Покупатели приехали, посмотрели, мы помогли им все спустить с 7 этажа. В итоге отзыв: «Ставим 1 звезду за то, что на кровати есть наклейки». Сказать, что мы обалдели всей семьей, — это ничего не сказать. © Gelastika.Decor / Pikabu
- Отец попросил продать в интернете его старый рабочий ноутбук. Он был в средненьком таком состоянии, но функционировал нормально. На мое свеженькое объявление сразу же налетели «халявщики», которые начали просить продать дешевле, отдать даром или вообще обменять на самокат, коляску или курицу... Я думал, это шутки такие, но в итоге обменял ноут на скейт. Батя сказал, что я не очень умный. © Палата № 6 / VK
- А я выставил на сайт объявление о том, что продаю батут и бассейн — каждый за косарь. Цена чисто символическая: дети подросли, стало не интересно им. Меня просто засыпали сообщениями! Всем надо оставить, именно они заберут. Более того, я поставил бронь, а народ все равно пишет и пишет. Выбрал первых попавшихся, говорю: «Приезжайте завтра». И тут началось: «Завтра не можем, давайте на выходных». В итоге по списку выбрал того, кто сейчас может приехать, и продал. Так по самое не хочу нашпиговали мне отзывов, что я такой плохой, им не продал, а они так надеялись. Мне вот интересно: как можно один товар на 300 человек разделить так, чтобы все остались довольны? © DaEtoTakoiNik / Pikabu
Я думала, что у меня проблемы, чтобы говорить Нет. У меня, когда просят снять объявление, уверяют, что точно купят, всегда говорю, не хочу никого ждать, продаю тем, кто первый приедит или деньги перечислит, и вообще нет проблем. Один писал, что завтра точно купит, чтобы я объявление сняла. Я просто написала, что мне все равно, кто купит и снимать не буду. В итоге он неделю завтраками кормил, я объявление не снимала, но и новых желающих не было. Сам не выдержал перечислил мне деньги, только после этого объявление сняла. Забрал через 2 недели.
- Отдавал даром не плоский телевизор, работающий и с пультом. Указал сразу, что тяжелый. Написала женщина, мол, живу через 2 подъезда, с дочерью дотащим. Спустил телик вниз к подъезду. Подходит одна дама лет 45-50. Говорю: «Как нести будете? Где дочь?» А она мне: «Да я сама дотяну». Ладно, решил помочь. Поднимаю телевизор ей в квартиру. Она смотрит на него и говорит: «А чего это он грязный сверху? Тут жирные пятна». Объясняю, что телик стоял на кухне, и спрашиваю: «Мне его домой забрать?» Говорит: «Да нет, оставляйте». Я развернулся и ушел, больше никому ничего не отдавал. Нагадить в душу могут в самый последний момент. © nikygezanyt / Pikabu
- Отдавали мы старый, но хороший матрас. Позвонила одна мадам, которая натурально плакала и умоляла отдать ей, потому что живет их семья бедно, диван продали, спать не на чем. Рыдала в трубку: «Пожалуйста, отложите нам, не отдавайте никому, просто вопрос жизни и смерти!» Ладно, обещала ей. Спрашиваю: «Вам есть на чем его везти? Матрас здоровый, 180 на 200». Да, говорит, на крошечной легковушке. Мы ей: «Вы его не увезете, он не влезет». Она такая: «Придумаем что-нибудь...». На следующий день приехал ее муж на крошечной легковушке. Мы говорим: «Вы его не увезете, он не влезет». Он: «Да я впихну! Вы только отдайте. Ой, а дайте еще веревочку, чтобы матрас связать». Нашли веревку. Мой муж помог скатать матрас, помог вниз его спустить (в лифт, естественно, матрас не влез). Ну и все. Мужик попыхтел, покряхтел — не влезает. Ручками такой развел — и уехал. Спать на полу, видимо. Мой муж говорит: «У меня спина не казенная обратно этот матрас волочь. Тяжелый же». Около подъезда мы какое-то время его подержали с запиской: «Берите, кто хочет». Но там же и кошки, и блохи всякие — кому охота домой такое тащить? А тут и дождик пошел. В итоге отнесли на мусорку, машина его и забрала. © lisoid / Pikabu
- Продавали школьный уголок — стол и стенку со шкафами. Все цветное, красивое, состояние очень хорошее. Брали за 14 штук, выставили за тысячу. Самовынос, самовывоз. Тут же звонит женщина, просит поставить бронь, мол, через 3 дня с мужем приедет и заберет. Приезжают втроем: она, муж и дочка. Дочка в восторге — ей все понравилось. Жена говорит мужу: «Рассчитайся, берем». И тут мужик выдает: «Да это хлам, еще и самовынос! Я за этот мусор платить не буду!» Надо было видеть лицо женщины — она в шоке была просто. Предвидя, что сейчас будет, я попросил их покинуть квартиру, раз покупать не собираются. Когда дверь закрыл за ними, слышал, как в коридоре начался скандал. Потом эта дама позвонила с просьбой продлить бронь, но я отказал. И ровно через 2 часа эту мебель уже грузила в машину другая семья. © R440 / Pikabu
- Лет 5 назад решил обновить холодильник, старый (в отличном состоянии, рабочий) выставил бесплатно с самовывозом в интернет. И понеслось. Весь день писали и звонили: «Отложи, через час приедем!», «А поможешь спустить?», «А привезите к нам и поднимите!» Достали. В итоге на следующий день изменил объявление с «Отдам бесплатно» на «Продам за 6,5 тыс. Тому, кто заберет сегодня, скину косарь». В итоге опять целый день звонили, но никто так и не приехал. За полчаса до полуночи звонит мужик: «Могу приехать через 10 минут и забрать?» Говорю: «Да». И реально через 10 минут подъехал, осмотрел и чуть не прослезился из-за того, что поиск техники дочке в общагу наконец-то окончен. © tu4mir / Pikabu
- Отдавал бесплатно старое 2-метровое зеркало. Тяжеленное, еле вдвоем перетащили его в прихожую. Звонит дядя, мол, приду, заберу. Говорю, что оно тяжелое, и я помогать не буду, мол, приходите вдвоем. На подходе звонит и сообщает, что он уже рядом. По разговору понимаю, что мужик один. Грущу. Заходит дядя метра 2 в высоту и весом килограммов в 150, хватает зеркало одной рукой, сует подмышку и говорит: «Спасибо! Мне тут недалеко, пару остановок, так дотащу, без транспорта». © user5515713 / Pikabu
- Продаю в интернете за символическую цену ботиночки, которые от бабушки остались, надеты один раз. Сразу написала, что отправляю только по области. И тут мне летит заказ от мадам в какую-то глухую деревню за кучу километров, доставка в которую обошлась бы в 2 раза дороже ботиночек. Как мне эта дама нервы потрепала! Все возмущалась: «Вам жалко, что ли, доставку оплатить? Как это денег лишних нет? Вам покупатели совсем не нужны, что ли?» © Таракан Стасян / ADME
- Мы продавали детскую кровать-чердак. Позвонила женщина, сказала, что развелась с мужем и съехала с детьми в съемную квартиру, малышам спать негде. Мой муж с зятем разобрали мебель и довезли до ее подъезда (она очень просила), но заносить оказалось тоже некому. Занесли. Через час эта дамочка начала нам названивать с претензией, что не может сама собрать кровать. Я нашла в интернете инструкцию, скинула ей и заблокировала номер. © Svetlanka19 / Pikabu
- Продавал свой матрас размером 140 на 200 см. Звонит женщина, мол, если продаете, я приеду. Говорю адрес. Через какое-то время звонит домофон. Заходит женщина ростом метра полтора. Одна! Я спрашиваю: «Кто-то еще предполагается?» Она: «Нет. Я сама себе терминатор». Ну ок. Упаковали матрас, обмотали всякими веревками... Я помог вынести из подъезда, а дальше, вероятно, надо смотреть в интернете, так как наверняка кто-то снял эпичный ролик а-ля матрас сам двигается по двору, поскольку женщину из-за него видно не было. © Poka*** / Pikabu
- Выставила объявление о продаже детского платьица. Написала одна девушка, спросила, есть ли еще какие-то вещи на этот рост и могу ли я их отдать бесплатно. А я так подумала, что руки все равно не доходят вещички отфоткать и выложить, они только место в шкафах занимают, и решила сделать доброе дело. Разгребла шкафы, подобрала что получше, скинула ей пару фоток. Вроде все супер, она готова приехать и забрать. Но нет. Сначала у нее не получалось, мы неделю откладывали. Потом она попросила привезти вещи ей, если я могу, ведь у нее трое детей и ей тяжело куда-то выбраться. И живет она на другом конце города. Я все понимаю, но сама тоже с детьми и без машины. Короче, полгода уже прошло, так мы и не встретились, поэтому я отдала недавно эти вещи соседям по даче. © liskalis23 / Pikabu
- Продавал я иномарку. Договорились с мужиком одним (он ее для автошколы взял), что в субботу встречаемся для переоформления. В субботу приехали его жена с сыном. Оформляем, они рассчитываются, я передаю ключи. Хочу уходить, а они такие: «Ой, а вы нас не довезете?» Я немного обалдел, спрашиваю: «А вы не водите?» Оказывается, нет. Была мысль сказать, что с моей стороны все обязательства выполнены, и я им ничего не должен, но доброта взяла верх. Отвез их на уже на не моей машине к дому. © Atlantic7718 / Pikabu
- Однажды мы пианино отдавали. Бесплатно. По объявлению пришла женщина, посмотрела, прошлась по клавишам, сказала, что подумает. На следующий день она явилась с настройщиком, который все посмотрел и сказал, что инструмент можно брать. Ушли они со словами, что дама нам позвонит. Позвонила и спрашивает: «А вы можете мне его по нужному адресу доставить?» Блин, это что было? Я бесплатно отдаю вещь и должен еще платить за машину и грузчиков? Ну, я в вежливой форме ей это и сказал. И мне нет дела до того, что им пианино нужно, а денег нет. Не люблю наглых. © AlexS1980 / Pikabu
- Продавал мебель из детской комнаты буквально за копейки. Там кровать односпальная с матрасом хорошим и огромная стенка со столом встроенным. Разобрал все в дрова, фурнитуру упаковал отдельно к каждому элементу, все подписал маркером на задних стенках, в объявлении указал: «Донесу до порога — дальше сами! Грузовой лифт работает. Мебель разобрана в дрова». Начались звонки: «А в „Приору“ войдет? А как же мы без вас спустим?» В итоге приехала женщина. Одна все перетаскала в «Ларгус» и довольная умчалась в закат. Было ее немного жаль, но раз уж сказал, что только до порога помогу донести, слово нужно держать! © Ded.perdet / Pikabu
Покупатели с чудинкой — это еще что: с ними один раз в жизни встретился — и забыл. А вот когда родственники выкидывают коленца, тут приходится сложнее, ведь от них так просто не отделаешься.
Комментарии
Поделюсь, для разнообразия, хорошими историями про «отдам даром») У нас в чате ЖК есть подчаты, в т.ч «Отдам даром». Выставила сумки для переезда - пришел вежливый мужчина, поблагодарил, подарил пробник парфюма, которыми он занимается (натуральные ароматы, типа того). Также выставила даром помаду - стоит 3500 р., попалась в бьюти-боксе, цвет не мой. Забрала милая девушка, подарила коробку конфет) И ещё миски отдавала керамические для кота, подарили пироженку)
Ну продавцы тоже вовсе не джентльмены, особенно из последней истории. "Было жаль, но не помогу. А то какой из меня мужик, если слово сдержать не смог". Фу таким быть.