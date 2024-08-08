18 человек, которые точно знают: чтобы продать что-то в интернете надо сначала купить ведро валерьянки

Я думала, что у меня проблемы, чтобы говорить Нет. У меня, когда просят снять объявление, уверяют, что точно купят, всегда говорю, не хочу никого ждать, продаю тем, кто первый приедит или деньги перечислит, и вообще нет проблем. Один писал, что завтра точно купит, чтобы я объявление сняла. Я просто написала, что мне все равно, кто купит и снимать не буду. В итоге он неделю завтраками кормил, я объявление не снимала, но и новых желающих не было. Сам не выдержал перечислил мне деньги, только после этого объявление сняла. Забрал через 2 недели.