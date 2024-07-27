У меня тоже случается испанский стыд, когда читаю одни и те же истории по пятому разу
20 родственников, которые на чемпионате по мотанию нервов могли бы сидеть в жюри
Родственники бывают разными. С одними чувствуешь, что вы действительно близкие люди со схожими взглядами, а на других смотришь и думаешь: «Может, это ошибка, что мы родня?» Но так или иначе, любить их приходится такими, какие есть, со всеми заскоками и прибабахами.
- Свекровь очень любила гулять с моим сыном в парке, в любую погоду, в любое время. Собиралась каждый раз, как на праздник, а я только рада была. Однажды я сама пошла гулять в парк. Подходит ко мне женщина с коляской, улыбается, называет сына по имени и спрашивает: «Вы — няня?» Отвечаю: «Нет! Вообще-то, мама». Она ухмыльнулась и говорит мне: «Я так и думала, что женщина, которая гуляет здесь постоянно, что-то придумывает!» На мою просьбу пояснить, что происходит, она рассказала, что моя свекровь представилась мамой моего сына, рассказывала про роды, беременность, мужа и прочее. И очень сетовала, что молока мало... Я знаю, что у матери мужа «бзик» на тему возраста и внешнего вида. Но уже начинаю задуматься, все ли в порядке с головой у этой женщины? © Мамдаринка / VK
- Знакомый за праздничным столом начал троллить своего сына: «Эх, 30 годков уже пареньку, а так ничегошеньки и не добился. Ни карьеры, ни денежек. Все вокруг нормальные, а этот... Почему так?!» А сынок не растерялся и выдал в ответ: «Так у меня просто наследственность дурная. В кого нормальным-то быть?» — спокойно, но громко и четко произнес его сын. © I.Vahmurka / Pikabu
- Свекровь хотела, чтобы мы назвали дочку Аней, но мы выбрали другое имя. Так мама мужа упорно зовет ее Анюткой, мол, девочке это имя так идет! Решила я свекровь проучить. Пришла она в гости, а я ей: «Привет, тетя Люба!» Она мне: «Ты что? Я же Лида!» А я в ответ: «Так вам имя Люба больше идет. Любовь! Как звучит красиво!» И вы знаете, помогло. Теперь мама мужа зовет дочку так, как положено.
- С тех пор как родился наш ребенок, свекровь постоянно меня критикует. А учитывая, что примерно в то же время у ее сестры родился внук, она еще и постоянно сравнивает наших детей. По ее словам, главная проблема в том, что одеваю я малыша не так. Ей вечно кажется, что ребенку холодно, ведь в ее время младенцев кутали в гигантские одеяла. Она как накутает, так малыш весь красный и потеет как сумасшедший! Зачем так делать? Но все встало на свои места, когда я увидела внука ее сестры. Мы пришли к ним в гости. На улице 30 градусов тепла. На бедном малыше меховая куртка, теплые штаны, рубашка и носки. Мой ребенок в такую погоду обычно одет в комбинезон или пижаму. Неудивительно, что свекровь в ужасе от меня, учитывая, что они летом кутают детей в теплые куртки! © Rare-Caregiver7538 / Reddit
- Моя мама любила магазины и шмотки, покупала внучке много вещей, не глядя. Я хотела бы все выбирать сама, но подарки принимала с благодарностью, считала, что от добра добра не ищут. Ну и произошел казус. Приехали бабушка с дедушкой отвести трехлетку в кафе с детскими горками, бассейном и батутами. Я задумалась: «Что надеть? В платье лазить неудобно, в джинсах тоже». Одела дочь в новый спортивный костюм, который подарила бабушка. Привозят мне родители ребенка обратно в китайских джинсах и кофточке, расшитой стеклярусом, уже частично оборванным. И мама с порога причитает: «Когда ты ее вывела, я даже заплакала: как же плохо одет ребенок, в какое-то старье! Пришлось срочно покупать и переодевать в магазине». Я говорю: «Мама, это ты подарила костюмчик! Вот этикетки — я их сняла только что, вот пакет — ты принесла на той неделе». Немая сцена. Мама молча ушла. © Татьяна / ADME
- У меня есть брат. Когда я родила ребенка, он позвал меня в гости со словами: «У нас остались кое-какие вещи для малыша. Приезжай, посмотришь, может, что надо будет». Я приехала. Его жена выкатила весьма потрепанную коляску (коляска у меня уже была, но не суть). Суть в том, что они предложили мне купить ее, а еще купить детские шапочки б/у, ползунки и прочее. Я вежливо отказалась, мол, у нас все есть. Но испанский стыд за родственника у меня до сих пор. © aleale2019 / Pikabu
- В нашей семье произошел надлом, мы не знаем, что делать. Папа мужа по неизвестным причинам сделал ДНК-тест, и оказалось, что он не является родным отцом моему супругу. Мужу уже 32 года, мне 29. Свекровь не стала отпираться, а ответила что-то вроде: «Ой, ну мало ли, что там было 30 лет назад! Я что, все помнить должна? Ведь главное, что я тебя все 30 лет любила. Тебе что, на это наплевать?» Она действительно нормальная свекровь, всегда они с мужем жили в любви и согласии. Но теперь свекор хочет развода. Мой муж на отца в обиде, на мать тоже в обиде. Они мне все пишут и жалуются друг на друга. Что делать? Я в шоке. © Подслушано / VK
- У моей тети двое детей: 8-летний сын и 2-летняя дочка. Девочка хочет все! Если у тебя есть что-то, а у нее нет, она будет плакать без остановки, пока не получит желаемое. Меня пригласили на день рождения старшего мальчика, но тетя заявила, что вечеринка будет для обоих детей сразу: будет 2 торта, баннеры с именем малышки, а все гости должны притвориться, будто у девочки тоже день рождения (хотя он вообще в декабре). И тетя особенно подчеркнула, что мы обязаны принести подарки обоим детям, а если не хотим, тогда можем не приходить, ведь иначе малышка обидится.
Я купила подарок только настоящему имениннику, но все равно пришла на праздник, и это был какой-то кошмар. Все плясали на задних лапках перед девочкой, и никто, кроме меня, не обращал внимания на настоящего именинника. Люди даже пели ей: «С днем рождения тебя!», подарили кучу денег, велосипед и много всего прочего. Она получила вдвое больше подарков, чем именинник! Мне было так жаль его... Парнишка даже плакал от того, что никому до него нет дела. Мне кажется, это так несправедливо! © Longlostneverland / Reddit
- Однажды мой папа сделал для своей внучки, моей племянницы, лошадку-качалку. Он вырезал ее из нескольких кусков дерева, вручную сплел хвост и гриву из веревки, сам раскрасил. Это была очень красивая игрушка, которая прослужила бы нескольким поколениям. Но как-то раз мужу моей сестры было лень идти рубить дрова, поэтому он разрубил качалку и бросил ее в огонь. © dewright23 / Reddit
- Мужик один рассказывал: сын-студент заявил, что хочет жить отдельно. Взрослый уже, жить с родителями — не комильфо. Ну, ок. Сами они в столице живут. Есть квартира пустая в пригороде (квартиранты съехали). Поезжай туда, ищи работу или подработку, живи отдельно, никто не возражает. Нет, жить отдельно для мальчика — это родители ему квартиру в столице снимать будут и периодически денег подкидывать. Естественно, папа отказался. Теперь отец — враг номер один. © LisOpus / Pikabu
- Мы с мужем на днях узнали, что ждем дочку, и решили назвать ее Ариадна — нам обоим нравится. Недавно супруг проболтался об этом родителям. Свекровь чуть не задохнулась от шока, когда услышала выбранное нами имя! Она тут же заявила, что внучку непременно нужно назвать Машенькой — в честь бабушки. И это, по ее мнению, не обсуждается. Я попыталась объяснить свою позицию и даже привести доводы в защиту нашего выбора, но никто даже слушать меня не хотел. Все родственники моего мужа встали на сторону свекрови. Мои родители поддержали меня, и тогда свекровь сорвалась на них. Она кричала, что у нас за спиной стоит наш род, и поэтому нужно называть детей именами бабушек и дедушек. Все это вылилось в большую ссору, и мне стало так плохо, что меня увезли в больницу на скорой. Утром муж позвонил мне, мы поболтали. И тут мой супруг додумался ляпнуть, мол, если мама так хочет, то давай и правда назовем дочь Марией, ведь это же просто имя для ребенка. А второго ребенка мы уже назовем так, как хотим. Я сорвалась и сказала ему, что я зарегистрирую ребенка на то имя, которое сама хочу, ведь для всех родственников это просто имя. Мой муж промолчал, сказал: «Ну, как хочешь», — и положил трубку. Я хочу, чтобы наш ребенок носил имя, которое мы с мужем выбрали. Но не хочу портить отношения с родственниками. © ТЫЖЕЗАМУЖЕМ / VK
Ммм, доводы в защиту выбора. С каких пор одного желания недостаточно? Зачем спорить и доказывать?
- Мама очень хочет внуков и ужасно меня достает этим, а у меня так-то даже отношений постоянных нет. И вот пошла я на третье свидание с парнем. Выходим из кафешки, а навстречу моя мама! Поздоровались, маман смотрит на Борю и такая: «Ну что, внуков скоро ждать?» Он даже присел, но не растерялся и говорит: «А мы пока не решили, посмотрим!» © Карамель / VK
- Свекрови надо, чтоб мой муж, лично перекопал ей огород и посадил картошку. На робкие попытки возразить, что можно нанять человека, она спросила сына: «А ты зачем тогда нужен, если ничего делать не хочешь?!» Муж спокойно сел в машину и уехал домой. Полтора месяца полной тишины. Ни звонков, ни сообщений. Ей не интересны внуки, хотя она первая ходила кругами на тему: «Когда же вы мне внуков заделаете?» И так стало спокойно, что словами не передать. © WendyMage / Pikabu
- Я перестала приглашать в гости друга своего сына, потому что у его матери слишком много правил. Мальчику нельзя есть хот-доги или виноград — может подавиться и задохнуться. Никаких гамбургеров в ресторанах или у нас дома давать ему тоже нельзя, так как они могут быть не прожарены. Нельзя играть на улице без присутствия взрослого — это в 6-м классе! Сам ребенок вполне нормальный, но вот эта мамаша... В общем, я пригласила в гости другого друга сына. Они вместе играли на улице, и воздушный змей застрял на дереве. За мальчиком пришла его мама, увидела эту картину, поржала над попытками детей снять змея граблями и сказала сыну просто залезть на дерево и отцепить игрушку. Он вскарабкался туда как обезьяна. Вот у этого пацана нормальное детство. © FeatofClay / Reddit
- Как-то гостили мы с мамой у тетки, было мне тогда лет 5. И в один не самый лучший день тетка решила, что я украл у нее деньги. Вот же в шкафу в книге был конверт, а теперь его нет. Кто виноват? Естественно, я! Ох, сколько меня мурыжили и так, и эдак, проводили различные допросы... Через пару недель я уже и сам верил, что украл этот конверт, но забыл, куда его дел. Мама мне даже полицией угрожала. И вот когда мы уже были в поезде и ехали домой, тетка позвонила матери и невинным голоском проблеяла: «Ой, а я книги пересмотрела и в одной нашла конверт. И вспомнила, что сама же переложила его туда». Мама, конечно, извинилась передо мной за тот случай. Но как-то нет у меня больше трепетного к ней отношения. © NEET*** / Pikabu
- Когда моему ребенку было года полтора, как-то подозвала меня бабушка и такая: «На, попробуй компотик. Можно его ребенку дать?» Я без задней мысли делаю пару глотков, решив, что проверить нужно на предмет того, не слишком ли он холодный или кислый. И тут поняла, что глотнула какую-то гниль со странным послевкусием. Отплевываюсь от этой мерзости, спрашиваю, мол, что это было. И бабушка такая: «Испортился? Ну я так и подумала. Банка-то вздулась, еще и плесень сверху была... Но я ее аккуратно собрала, в чашку ничего не попало». Оказывается, она нашла в закромах старую вздутую банку, и, вместо того чтобы вылить эту бурду, решила споить ее годовалому ребенку, но в последний момент догадалась опробовать на мне. Хорошо, что я мимо проходила, иначе бы это досталось малышу. © Alidamai / Pikabu
- Поехали мы с бабушкой к тетке в гости. Мне лет 12 было. У меня тогда были очень длинные волосы. Но, кроме простого хвостика, заплетать я их не умела — это делала мама, бабушка или подруги. Мою тетку выбесило, что бабушка мне каждое утро заплетает косы. Однажды утром она взяла и резанула мои волосы в хвосте, пока бабушки дома не было. Когда мы вернулись домой, мама была в шоке, а я постоянно плакала, потому что короткая стрижка мне не шла. Так и живу с каре, а хотела быть как Рапунцель. © MissXaker / Pikabu
- Приехали к свекрови на дачу выкопать одуванчики. Работали целый день, все 4 сотки огорода очистили. Перед отъездом муж собрал созревшую клубнику, чтобы не пропала до выходных. А через 3 дня свекровь звонит мужу и давай возмущаться: «Вы поработали отвратительно! Наверное, целый день загорали да мясо жарили. А женушка-то твоя всю клубнику объела, даже зелененькой ягодки не оставила! Не из чего будет варенье варить». © Мамдаринка / VK
- Сестра предлагает матери слетать с ней в Турцию на отдых. Ответ матери: «Вы не понимаете, мне 70 лет, мне тяжело, я не смогу!» Нюанс в том, что накануне разговора родители вручную раскидали машину торфа на огороде, дабы вырастить экологически чистую картошку, которая никому не уперлась. И все это под предлогом: «Ну нам же надо двигаться, это у нас такое хобби!» © Nachtwandler70 / Pikabu
- Много лет назад, когда я только вышла из декрета на работу, мы с мужем очень хотели купить машину (и садик был от дома далеко, и мои родители на другом конце города, и зимой транспорт ходил плохо). Стали копить. В это же время сестра мужа с семьей поменяла двушку на трешку, начала там ремонт делать и мебель закупать. По тем временам прайс был космический: итальянские двери, паркет, пластиковые окна, белый кожаный диван, золотые люстры. Короче, дорого-богато. Но они могли себе позволить: зять зарабатывал очень хорошо тогда, в Турцию они каждый год летали. И вот приходит сестра мужа к нам — деньги у них закончились, а тут как раз по скидке итальянскую кухонную мебель продают. Говорит: «Вы же копите. Дайте нам деньги в долг, мы вам через месяцок вернем». Как не дать? Родственники же, ближе уж и некуда. Отдали им все, что накопили. А через 3 недели они в Турцию укатили... Эх, как было обидно: мы-то в отпуск не ездили, деньги экономили. Деньги нам вернули через год, но осадочек остался. © MelantoMania / Pikabu
Комментарии
"Нет, жить отдельно для мальчика — это родители ему квартиру в столице снимать будут и периодически денег подкидывать. Естественно, папа отказался. Теперь отец — враг номер один."
А у нас и мама - тоже при таком раскладе будет врагом номер один.
Мне тут старший выдал, что взрослым будет жить с нами, потому что так удобнее (до того момента говорил, что купит дом и будет жить там один) и, может, денежку нас брать. Я ответила, что жить с нами, конечно, можно будет, но без подружек\жен и по нашим с отцом правилам. А что до денежки, то мы с отцом скоро состаримся и нам уже помощь нужна будет. Он задумался такой... Выдал, что тогда ему придется искать хорошую профессию, чтобы много денег было и на него и нас хватило. Мелкий пока на тему молчит, только вздыхает, что хочет стать хакером. а для этого надо математику хорошо знать, а он ее не любит. Но придется учить...
"Так и живу с каре, а хотела быть как Рапунцель."
Автору что ли тринадцать лет, что волосы не отросли? И да. волосы даже до попы не у всех, кому ни разу даже в жизни волосы не стригли. это уж как генетика распорядится.
"Сестра предлагает матери слетать с ней в Турцию на отдых. Ответ матери: «Вы не понимаете, мне 70 лет, мне тяжело, я не смогу!»"
Женщине 70... можно предположить, что сестре лет 40, так что, вероятно. там есть дети, которые тоже летят на отдых. Я б тоже отказалась. А торф для огорода - это торф для моего хобби. Так шта...
Вы серьезно?! Половина этого уже была три дня назад, а треть - неделю назад!!!
История с итальянской мебелью сегодня хит адми, из подборки в подборку ее суют