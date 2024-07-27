20 родственников, которые на чемпионате по мотанию нервов могли бы сидеть в жюри

"Нет, жить отдельно для мальчика — это родители ему квартиру в столице снимать будут и периодически денег подкидывать. Естественно, папа отказался. Теперь отец — враг номер один."



А у нас и мама - тоже при таком раскладе будет врагом номер один.



Мне тут старший выдал, что взрослым будет жить с нами, потому что так удобнее (до того момента говорил, что купит дом и будет жить там один) и, может, денежку нас брать. Я ответила, что жить с нами, конечно, можно будет, но без подружек\жен и по нашим с отцом правилам. А что до денежки, то мы с отцом скоро состаримся и нам уже помощь нужна будет. Он задумался такой... Выдал, что тогда ему придется искать хорошую профессию, чтобы много денег было и на него и нас хватило. Мелкий пока на тему молчит, только вздыхает, что хочет стать хакером. а для этого надо математику хорошо знать, а он ее не любит. Но придется учить...