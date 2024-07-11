"В деревню? Да ни за что!" Почему мы все лето гостили у бабушек, а наши дети уже нет

Каждое лето в детстве нас с сестрой отвозили в деревню. Свежий воздух, клубника и огурцы с грядки, баня, сельская дискотека — что еще надо для счастья? Мы с самого утра гоняли на великах, ходили на речку, играли в 12 палочек, а если попадались бабушке с дедушкой, то еще и пололи и собирали колорадских жуков. Но даже эти трудовые повинности не портили общего ощущения от отдыха. Когда я родила и вырастила сына, моя мама и свекровь выстроились в очередь — у кого из них он будет гостить сначала. Сперва мы с малышом гастролировали по дачам вместе, но декретный отпуск закончился, я вышла на работу. И наступило лето, в которое у меня не было отпуска, а в нашем детском саду как раз затеяли ремонт — надо было возить ребенка в другое учреждение. Это опять адаптация, привыкание к воспитателям, а тут бабушки под боком и жаждут видеть внука.

В общем, когда сыну было 3,5 года, отправили его к моей маме в деревню на недельку одного. Вместе с ребенком были выданы конкретные инструкции: что ему можно, что нельзя, какой у нас режим. Мама согласно кивала гривой, мол, все понятно, все сделаю, езжай, доча, работай спокойно. Мы по несколько раз в день болтали по телефону, сын был доволен. Сначала все было хорошо, а дня через три она звонит и такая: "Доча, ты только не волнуйся, но мы в больнице. Приезжай, как сможешь". Я бросила все, помчалась, а там картина маслом: сын весь в аллергической сыпи, а до этого был отек Квинке. Оказалось, мама напоила ребенка-аллергика молоком! Моя мама, которая точно знала, что у ее единственного внука непереносимость молочного белка. Спрашиваю: "Как так, мам?", - а она на полном серьезе: "Ой, ну кто ж знал? Это ж натуральное молоко, из-под коровы, не эта ваша городская химия!" Конечно, сына я забрала и решила пока одного к бабушке не отправлять.

А подруга рассказывала, как она свою дочку к свекрови отправила. Малышке было 4 года, любопытная егоза. И вот представьте: лето, жара, девочка в гостях у любимых бабушки и деда. Садовая земляника с грядки, морковка, огурчики... Малышке все интересно, все нравится. А еще у них возле дома стоит огромный бак с водой для полива. Они его недавно чистили и забыли лестницу убрать. И вот во время ежедневного созвона свекровь подруге рассказывает со смехом: "Представляешь, что твоя-то учудила? Пока я поливала, она забралась на бак с водой и нырнула внутрь! А там глубина метра 1,5. Я-то только всплеск услышала, еще и не сразу поняла, что к чему. Нахлебалась она, конечно! Но вода чистая, ты не переживай!" Подруга говорит: "Я аж похолодела от ужаса... А если б бабушка не услышала? А если б она по телефону болтала или в дом зашла? Просто страшно представить".

© freepik / Freepik Татьяна Лобанова 50 минут назад У соседей так утонул ребенок. Вся семья была в сборе, не только бабушка. Считалось, что ребенок спит, взрослые вышли на улицу, а он проснулся, тихо выбрался из дома и залез в бак для полива. Еще два похожих случая знаю, но там успели вытащить. - - Ответить

Не могу сказать, что наши старшие родственники какие-то особо безответственные — они хорошие, но другие. И моя мама, и родня подруги застали еще те времена, когда дети в деревне росли, как трава: сами по себе, под присмотром старших братьев и сестер в лучшем случае. Поэтому они не видят ничего такого в том, чтобы детсадовец ушел без взрослых гулять с друзьями: нагуляются — придут. Они дают малышам грибы, мед или копченую колбасу со словами: «Все едят — и ничего!» То поколение не такое тревожное, чем наше. Это, конечно, хорошо. Но мне от этого неспокойно. Я отлично понимаю, что бабушки обожают внука, просто для них присматривать за детьми — это что-то другое. Они готовы каждый день и не по разу жарить моему сыну пирожки и блинчики (привет, проблемы с ЖКТ), разминать землянику с молоком, на которое у него аллергия, и при этом будут уверены, что делают нечто хорошее. К моей тете Лене на все лето приехал 8-летний внук. На днях она рассказывает: «Мой-то сегодня на речку умотал с друзьями. Пусть вот только вернется — я ему задам!» Спрашиваю, мол, а не боитесь его одного отпускать. Все-таки речка — дело опасное, а пацан второклассник всего. И тетя Лена без тени сомнения в голосе: «Чай не один купаться пошел, их там много». И она реально не переживает! Местные дети и правда нередко ходят на речку без взрослых, но обычно все же со старшими братьями и сестрами. Мы тоже так в детстве делали. Но иногда мне кажется, что наш позитивный опыт — это какая-то ошибка выжившего, честное слово!