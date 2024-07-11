3,5 года, аллергика? Ну ты мать и дура. Лет в 7 ещё нормально, когда ребенок может сам отчёт своим действиям отдавать
"В деревню? Да ни за что!" Почему мы все лето гостили у бабушек, а наши дети уже нет
Каждое лето в детстве нас с сестрой отвозили в деревню. Свежий воздух, клубника и огурцы с грядки, баня, сельская дискотека — что еще надо для счастья? Мы с самого утра гоняли на великах, ходили на речку, играли в 12 палочек, а если попадались бабушке с дедушкой, то еще и пололи и собирали колорадских жуков. Но даже эти трудовые повинности не портили общего ощущения от отдыха.
Когда я родила и вырастила сына, моя мама и свекровь выстроились в очередь — у кого из них он будет гостить сначала. Сперва мы с малышом гастролировали по дачам вместе, но декретный отпуск закончился, я вышла на работу. И наступило лето, в которое у меня не было отпуска, а в нашем детском саду как раз затеяли ремонт — надо было возить ребенка в другое учреждение. Это опять адаптация, привыкание к воспитателям, а тут бабушки под боком и жаждут видеть внука.
В общем, когда сыну было 3,5 года, отправили его к моей маме в деревню на недельку одного. Вместе с ребенком были выданы конкретные инструкции: что ему можно, что нельзя, какой у нас режим. Мама согласно кивала гривой, мол, все понятно, все сделаю, езжай, доча, работай спокойно. Мы по несколько раз в день болтали по телефону, сын был доволен.
Сначала все было хорошо, а дня через три она звонит и такая: "Доча, ты только не волнуйся, но мы в больнице. Приезжай, как сможешь". Я бросила все, помчалась, а там картина маслом: сын весь в аллергической сыпи, а до этого был отек Квинке. Оказалось, мама напоила ребенка-аллергика молоком! Моя мама, которая точно знала, что у ее единственного внука непереносимость молочного белка. Спрашиваю: "Как так, мам?", - а она на полном серьезе: "Ой, ну кто ж знал? Это ж натуральное молоко, из-под коровы, не эта ваша городская химия!" Конечно, сына я забрала и решила пока одного к бабушке не отправлять.
А подруга рассказывала, как она свою дочку к свекрови отправила. Малышке было 4 года, любопытная егоза. И вот представьте: лето, жара, девочка в гостях у любимых бабушки и деда. Садовая земляника с грядки, морковка, огурчики... Малышке все интересно, все нравится. А еще у них возле дома стоит огромный бак с водой для полива. Они его недавно чистили и забыли лестницу убрать.
И вот во время ежедневного созвона свекровь подруге рассказывает со смехом: "Представляешь, что твоя-то учудила? Пока я поливала, она забралась на бак с водой и нырнула внутрь! А там глубина метра 1,5. Я-то только всплеск услышала, еще и не сразу поняла, что к чему. Нахлебалась она, конечно! Но вода чистая, ты не переживай!" Подруга говорит: "Я аж похолодела от ужаса... А если б бабушка не услышала? А если б она по телефону болтала или в дом зашла? Просто страшно представить".
У соседей так утонул ребенок. Вся семья была в сборе, не только бабушка. Считалось, что ребенок спит, взрослые вышли на улицу, а он проснулся, тихо выбрался из дома и залез в бак для полива. Еще два похожих случая знаю, но там успели вытащить.
Не могу сказать, что наши старшие родственники какие-то особо безответственные — они хорошие, но другие. И моя мама, и родня подруги застали еще те времена, когда дети в деревне росли, как трава: сами по себе, под присмотром старших братьев и сестер в лучшем случае. Поэтому они не видят ничего такого в том, чтобы детсадовец ушел без взрослых гулять с друзьями: нагуляются — придут. Они дают малышам грибы, мед или копченую колбасу со словами: «Все едят — и ничего!» То поколение не такое тревожное, чем наше. Это, конечно, хорошо. Но мне от этого неспокойно.
Я отлично понимаю, что бабушки обожают внука, просто для них присматривать за детьми — это что-то другое. Они готовы каждый день и не по разу жарить моему сыну пирожки и блинчики (привет, проблемы с ЖКТ), разминать землянику с молоком, на которое у него аллергия, и при этом будут уверены, что делают нечто хорошее.
К моей тете Лене на все лето приехал 8-летний внук. На днях она рассказывает: «Мой-то сегодня на речку умотал с друзьями. Пусть вот только вернется — я ему задам!» Спрашиваю, мол, а не боитесь его одного отпускать. Все-таки речка — дело опасное, а пацан второклассник всего. И тетя Лена без тени сомнения в голосе: «Чай не один купаться пошел, их там много». И она реально не переживает! Местные дети и правда нередко ходят на речку без взрослых, но обычно все же со старшими братьями и сестрами. Мы тоже так в детстве делали. Но иногда мне кажется, что наш позитивный опыт — это какая-то ошибка выжившего, честное слово!
Поэтому, даже несмотря на то, что сыну уже 10, я не отправляю его к бабушкам на все лето: в городе он ходит в летний лагерь и досуговый центр, на выходных мы выбираемся на дачу вместе. Тут недавно на площадке встретились с его одноклассником, который месяц пробыл у бабушки. Пацан загорел, заматерел на домашней выпечке, виртуозно научился кататься на велике без рук и... использовать ненормативную лексику. Все свои новые навыки он продемонстрировал нам без стеснения: "А что? У нас в деревне все так говорят!"
Но на самом деле одна из главных причин, по которой мы не отвозим сына к бабушкам с июля по август, — он сам этого не хочет. "В деревню на все лето? Да ни за что!" - так он отреагировал на предложение бабушек. Нас в детстве о таких мелочах не спрашивали, да и выбора не было. Мне лето в деревне нравилось, а вот муж с ужасом вспоминает, как его отсылали к бабушке за 300 км от дома в глухое село, где и ребят-то почти не было, и он изнывал от скуки.
В этом году наш сын по собственному желанию провел неделю у одной бабушки и неделю у другой. И сказал, что на этом его вояж по сельской местности пока закончен. Мы и не настаиваем на его отдыхе в деревне. Нас впереди еще ждут мини-путешествие в соседнюю область и поездка на озера. Впечатления от лета могут быть разными. Главное, я считаю, проводить это время с любимыми и близкими так, как нравится вам всем. Нам нравится так.
Комментарии
Для всех, кто осуждает маму и восторгается свободным детством есть статистика детской смертности. На 1000 детей в 1991 году 21,8 смертей, в 2018 6,3 (актуальнее статистику лень искать, но тренд явный, так что цифра должна быть еще меньше). Понятно, что причин много. В первую очередь — медицина. Но и социальные факторы отрицать нельзя. Цена человеческой жизни возросла, детской — возросла неимоверно. И это хорошо с учетом второго демографического перехода и угрозы депопуляции, которая начинает маячить на горизонте.
Эх, вернуться бы хоть на пару дней в детство. в лето в деревне! Съезжались со всей России и не только! Речка, пруд, леса, первые поездки на велики, на мотоциклах. первая любовь, первый поцелуй. Да все первое было летом в деревне!
Меня в детстве на дачу привозили редко и я была спокойным ребенком, на подвиги не тянуло, но даже за пару недель успевала во что-нибудь влипнуть. Два раза падала с плохо закрепленной тарзанки (один раз закончилось сотрясением), получила ожог всей ладони от плитки, чуть не утонула и завела неподходящее знакомство. Мне самой это все не нравилось, кроме того, погода в средней полосе неустойчива и часто было совершенно нечем заняться, я скучала. Не любила дачу, всегда предпочитала юг. Дочку, поддавшись на уговоры, однажды привезла родителям, история мистическая. Ребенок у родителей, каждый день созваниваемся, вроде все хорошо. Я на работе случайно легла на паяльник, оставленный коллегой, ожог предплечья. Через две недели приехала за ребенком, а у нее по локоть забинтованы руки. Оказывается, дедушка взял ее любимую кружку, налил в нее кипяток для чая, поставил на край стола и пошел за заваркой. Дочь подумала, что там холодная вода, схватила - кружка раскаленная, она уронила ее на себя. Произошло это в тот же день, что и моя встреча с паяльником. Мне ничего не сказали и дочь попросили мне не жаловаться. Забрала ребенка в тот же день, обе ходили забинтованные. Больше ни дочь, ни сын к бабушке и дедушке на дачу не ездили. Дача это прекрасно, но за детьми надо постоянно следить. Мои дети и моя ответственность, я должна обеспечить им безопасность.
К счастью, я не проводила лето в деревне. Это было бы ужасно. Запахи, ранний подъём, отсутствие душа и баня по субботам - кошмар наяву. Я была в деревне раза два в своей жизни, и мне этого по гроб жизни хватило.
Я рада, что моё лето проходило дома, среди привычных вещей, комфорта и книг. И это не мешало мне гулять на улице и общаться с друзьями, даже вляпываться в приключения, но без коровьих лепёшек на подошвах, крика петуха за окном и сельских дискотек.
Каждый любит или не любит своё детство, в зависимости от того, хорошо лично ему было или плохо. А не от того, в деревне оно проходило или в городе. И жалеть современных детей из-за того, что у них нет того, что было у нас - странно. У них есть что-то своё. Не лучше, не хуже - просто другое.
А безалаберных бабушек мне никогда не понять. Мне кажется, что к чужому ребёнку, когда ты за ним присматриваешь, относишься даже более трепетно, чем к своему. Потому что отвечаешь не только за его жизнь и здоровье, и но и за то, как потом родителям в глаза посмотришь. А уж если женщина не понимает, что такое аллергия, считая, что дело в разнице между деревенским молоком из-под коровы и магазинным, ну это просто тупость какая-то уже.
у меня другая причина, почему дети не проводят лето на даче с бабушками. Бабушки все еще работу работают, и на дачу приезжают так же по выходным, как мы.
Я все лето проводила на даче, моя бабушка на пенсии ни дня не переработала и с апреля по октябрь жила на даче