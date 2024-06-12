20+ теплых фото с ароматом детства и вкусом лета

Пока машину времени еще не изобрели, возвращаться в детство можно только с помощью воспоминаний. Когда смотришь на старые снимки, кажется, будто ощущаешь запах свежескошенной травы, вкус бабушкиных пирогов и слышишь, как друзья кричат со двора: «А Маша выйдет?» И хочется открыть дверь и оказаться в том лете, когда тебе 10, впереди каникулы и много-много счастливых теплых дней.

«Лето 1998. Я в деревне с мамой и шестью корзинами белых грибов»

© bazil371 / Pikabu Bazzzay.free 1 день назад Лето в деревне лет в 8-10 это просто праздник длинною в три месяца ... Лес , речка, велосипед, рыбалка, сеновал и звёзды в проёме слухового окна, куча ребятни, прятки в сумерках.... Наверно только в этом беззаботном возрасте и живёшь по-настоящему.... - - Ответить

Завтрак готов!

Ничего особенного, просто поросенок и кот спят вместе

Фото с ароматом и вкусом лета

© chu4elka92 / Pikabu Svetlana Svetlana 1 час назад У нас с братом были такие ложки (у меня и сейчас лежит), нам купили специально одинаковые, чтоб не ссорились, но брат всё равно усмотрел разницу в узорах и начал спорить, что моя ложка - это его ложка. Отец психанут и срезал миллиметр на ручке ложки брата. Всё, конфликт исчерпан. - - Ответить

«Наша банда. Я слева „продумываю, что бы еще придумать“, Колька изображает силача, валящего дерево. На заднем плане Ира, которая старше нас на пару лет»

«В детстве я вечно лазила по деревьям, домой буквально загоняли. Сейчас из лесов возвращаюсь с таким же выражением лица и такая же растрепанная»

© YZufer / Pikabu Ди 1 час назад Жаль, моим детям этой радости не досталось. Помню у мамы на даче они увидели, как я полезла на дерево вишню собирать))) - Мама, а что ты делаешь??? 🤣 Предложила им попробовать - муравьёв боятся...

Дикие городские.

Ну хоть веревочные парки со скалодромами у них есть)) - - Ответить

Кажется, огурчики горчат

Он служит украшением стола

Провинциальное счастье

Глядя на это фото, вспоминаю себя лет 25 назад в деревне. Мечты о велосипеде, парное молоко и никаких интернетов и телевизоров. А ведь вроде недавно все это было... © dim0n849 / Pikabu

Яркое лето и чистая радость!

«Теплый привет из 1986-го. Под руководством дедушки я сам собрал велосипед и уже ездил за травой для кроликов»

«Дача. Лето. Я повторил эту фотку 24 года спустя со своим разваливающимся, но еще живым грузовичком»

Кажется, что сейчас войдет бабушка с крынкой парного молока

Бутерброд со вкусом лета

Детство в деревне полно приятных встреч

Счастье — это просто

В ожидании друзей

Когда в деревне у тебя самая крутая тачка, и девчонки это ценят

Когда бабушка зовет к столу

«Я каждое лето приезжаю в деревню, туда, где жизнь была беззаботнее и счастливее. И как будто возвращаюсь в детство»

Когда 20 лет прошло, а в деревне у бабушки все так же клево

Целая корзинка счастья

Когда самые красивые телочки тусят на пляже

И впереди еще все лето и целая жизнь