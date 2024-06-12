Лето в деревне лет в 8-10 это просто праздник длинною в три месяца ... Лес , речка, велосипед, рыбалка, сеновал и звёзды в проёме слухового окна, куча ребятни, прятки в сумерках.... Наверно только в этом беззаботном возрасте и живёшь по-настоящему....
20+ теплых фото с ароматом детства и вкусом лета
Пока машину времени еще не изобрели, возвращаться в детство можно только с помощью воспоминаний. Когда смотришь на старые снимки, кажется, будто ощущаешь запах свежескошенной травы, вкус бабушкиных пирогов и слышишь, как друзья кричат со двора: «А Маша выйдет?» И хочется открыть дверь и оказаться в том лете, когда тебе 10, впереди каникулы и много-много счастливых теплых дней.
«Лето 1998. Я в деревне с мамой и шестью корзинами белых грибов»
Завтрак готов!
Ничего особенного, просто поросенок и кот спят вместе
Фото с ароматом и вкусом лета
У нас с братом были такие ложки (у меня и сейчас лежит), нам купили специально одинаковые, чтоб не ссорились, но брат всё равно усмотрел разницу в узорах и начал спорить, что моя ложка - это его ложка. Отец психанут и срезал миллиметр на ручке ложки брата. Всё, конфликт исчерпан.
«Наша банда. Я слева „продумываю, что бы еще придумать“, Колька изображает силача, валящего дерево. На заднем плане Ира, которая старше нас на пару лет»
«В детстве я вечно лазила по деревьям, домой буквально загоняли. Сейчас из лесов возвращаюсь с таким же выражением лица и такая же растрепанная»
Жаль, моим детям этой радости не досталось. Помню у мамы на даче они увидели, как я полезла на дерево вишню собирать))) - Мама, а что ты делаешь??? 🤣 Предложила им попробовать - муравьёв боятся...
Дикие городские.
Ну хоть веревочные парки со скалодромами у них есть))
Кажется, огурчики горчат
Он служит украшением стола
Провинциальное счастье
- Глядя на это фото, вспоминаю себя лет 25 назад в деревне. Мечты о велосипеде, парное молоко и никаких интернетов и телевизоров. А ведь вроде недавно все это было... © dim0n849 / Pikabu
Яркое лето и чистая радость!
«Теплый привет из 1986-го. Под руководством дедушки я сам собрал велосипед и уже ездил за травой для кроликов»
Почитайте на пикабу текст письма к этому фото. Душевные реалии конца 80-ых....
«Дача. Лето. Я повторил эту фотку 24 года спустя со своим разваливающимся, но еще живым грузовичком»
Это мальчик! А я когда смотрела на картинку слева думала, что девочка.
Кажется, что сейчас войдет бабушка с крынкой парного молока
Бутерброд со вкусом лета
Детство в деревне полно приятных встреч
Счастье — это просто
В ожидании друзей
Когда в деревне у тебя самая крутая тачка, и девчонки это ценят
Когда бабушка зовет к столу
«Я каждое лето приезжаю в деревню, туда, где жизнь была беззаботнее и счастливее. И как будто возвращаюсь в детство»
Когда 20 лет прошло, а в деревне у бабушки все так же клево
Целая корзинка счастья
Когда самые красивые телочки тусят на пляже
И впереди еще все лето и целая жизнь
А если вы тоже любите вспоминать те времена, когда деревья были большими, а мы — еще нет, то вот еще одна статья с фотоснимками, от которых замирает сердце.
Комментарии
Не стрaдаю никакой нoстальгией по чему бы то ни было, но лето было намного приятнее в дeтстве. Я не помню, чтобы было плюс сто пятьдесят градусов жaры, начиная с конца апрeля и включая сентябрь. На 1 сeнтября классически были заморoзки и лужи тонeньким льдом затянуты. На мой др в октябре часто уже шeл снег. А сейчас как в Африке.
И да, зeмляники бы с молоком... чeрт, слюнoй подaвилась ахахахах