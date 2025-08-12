20 потомков культовых актеров, которые доказывают, что у каждой легенды есть свое продолжение
Кино
3 часа назад
Далеко ли падает яблоко от яблони, когда речь идет о потомках великих актеров? Мы собрали фотографии культовых звезд и снимки их детей и внуков, чтобы вы сами увидели, как по-разному их наследие проявляется в новом поколении.
Александр Кайдановский и его дочь, Зoя Кайданoвская
Владимир Толоконников и его сын, Родион Толоконников
Лидия Федосеева-Шукшина и ее внучка Анна Трегубенко
Алексей Жарков и его дочь, Анастасия Жаркова
Владимир Басов и его сын, Александр Басов
Любовь Полищук и ее дочь, Мариэтта Цигаль-Полищук
Николай Лавров и его сын, Федор Лавров
Виктор Авилов и его дочь, Ольга Авилова
Александр Лыков и его сын, Матвей Лыков
Валерий Золотухин и его внучка, Мария Золотухина
Фрунзик Мкртчян и его внучка, Ирэн Тертерян
Евгений Моргунов и его внучка, Евгения Моргунова
Василий Ливанов и его сын, Борис Ливанов
Евгений Евстигнеев и его внучка, Софья Евстигнеева
Александр Робак и его сын, Арсений Робак
Юрий Никулин и его внук, Юрий Никулин — младший
Анатолий Папанов и его дочь, Елена Папанова
Юрий Яковлев и его дочь, Алена Яковлева
Александр Михайлов и его дочь, Мирослава Михайлова
Олег Янковский и его внучка, Елизавета Янковская
Самые обычные люди, симпатичные и нет, всё-таки талант это волшебство и дар свыше, что-то антинаучное
