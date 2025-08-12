20 потомков культовых актеров, которые доказывают, что у каждой легенды есть свое продолжение

3 часа назад

Далеко ли падает яблоко от яблони, когда речь идет о потомках великих актеров? Мы собрали фотографии культовых звезд и снимки их детей и внуков, чтобы вы сами увидели, как по-разному их наследие проявляется в новом поколении.

Александр Кайдановский и его дочь, Зoя Кайданoвская

Владимир Толоконников и его сын, Родион Толоконников

Лидия Федосеева-Шукшина и ее внучка Анна Трегубенко

Алексей Жарков и его дочь, Анастасия Жаркова

Владимир Басов и его сын, Александр Басов

Любовь Полищук и ее дочь, Мариэтта Цигаль-Полищук

Николай Лавров и его сын, Федор Лавров

Виктор Авилов и его дочь, Ольга Авилова

Александр Лыков и его сын, Матвей Лыков

Валерий Золотухин и его внучка, Мария Золотухина

Фрунзик Мкртчян и его внучка, Ирэн Тертерян

Евгений Моргунов и его внучка, Евгения Моргунова

Василий Ливанов и его сын, Борис Ливанов

Евгений Евстигнеев и его внучка, Софья Евстигнеева

Александр Робак и его сын, Арсений Робак

Юрий Никулин и его внук, Юрий Никулин — младший

Анатолий Папанов и его дочь, Елена Папанова

Юрий Яковлев и его дочь, Алена Яковлева

Александр Михайлов и его дочь, Мирослава Михайлова

Олег Янковский и его внучка, Елизавета Янковская

Noumen
8 часов назад

Самые обычные люди, симпатичные и нет, всё-таки талант это волшебство и дар свыше, что-то антинаучное

