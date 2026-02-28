14 личных триумфов, воспоминания о которых слаще бабушкиного варенья — 28.02.2026

Могу понять старшее поколение, выросшее в не очень сытых условиях. С хлебом можно наесться меньшим количеством основной еды. Условно, с хлебом тебе хватит одной куриной ножки, а с салатом захочешь две, а то и три. А их нет!

А потом формируется привычка все есть с хлебом. На вопрос "почему?" следует ответ "ну, а как же еще?".