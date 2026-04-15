Как лихо за 100 лет изменились выпускницы. А блеск в глазах все тот же
Выпускной альбом — это самая настоящая машина времени. Где еще можно так быстро перенестись из эпохи нежных платьев 50-х годов в дерзкие начесы 80-х или эксцентричный стиль «нулевых»? Мода совершала немыслимые кульбиты: платья становились то пышными, как облака, то короткими и смелыми, а прически менялись от классических мягких локонов до ирокезов.
В нашей подборке сегодня — живые истории в фотографиях, которыми поделились внуки и дети тех самых «королев бала». Приготовьтесь к порции светлых эмоций: перед вами целое столетие надежд, первой любви и того самого блеска в глазах, который не подвластен никаким трендам.
«1930-е годы. Моя бабушка только что окончила школу»
«Примерно 1942 год. Бабушкино выпускное платье»
Настоящая леди! Приятно посмотреть- невинность и изящество, юный светлый облик!
«1948 год. Бабуля нарядилась на выпускной»
«1950-е годы. Моя сногсшибательная бабушка готовится к выпускному вечеру»
Культура, воспитание, респектабельность семьи налицо. Прекрасное начало взрослой жизни для молодой девушки!🌹
«1960-е годы. Мои бабушка и дедушка по папиной линии на школьном выпускном»
«1962 год. Моя теща и ее подружка наряжаются на выпускной бал»
Другая жизнь на фото. 1962 год! У нас в 1972 году соседи по дому сидели и смотрели телевизор, ни у кого больше не было. Хорошо, что хоть идеология не подкачала, кодекс строителя коммунизма и т.д.
«1968 год. Выпускной моих родителей»
Школьный выпускной в 1972 году
«Моя мама была королевой 1980-х. Даже платье на выпускной она себе шила сама»
Потом эти же повзрослевшие мужчины и женщины сидели на концертах в первых рядах у Далиды, видела записи концерта замечательной певицы: в центре темной сцены в круге света- прекрасная артистка и рядом с ней восхищённый зал!
«1982 год. Мой папа со своей крутейшей подружкой на выпускном»
Они не круты. Но вполне приятны, хорошо одеты и ласкают глаз. Для детей их возраста уже достаточно.
«1988 год. Разрешаю вам похихикать над моей прической»
«Конец 1980-х годов. Моя мама (справа) нарядилась на выпускной почти как настоящая русалка»
Прически, конечно, отпад) Сама что-то подобное крутила и ведь казалось красиво и модно))
«1990 год. Подготовка к выпускному идет полным ходом»
«1992 год. Выпускной моих родителей»
Выпускной 1998 года
Всем бы нашим выпускникам по такой машине! Вот что иногда меняет жизнь на 180°, не только умная голова и хорошие учителя. Ещё стремление достичь лучшего в профессии и знаниях, быть нужным.
«Мы с лучшей подругой в эпоху готов и эмо (2000-е годы)»
«Мы с мужем на выпускном в 2009 году»
Всё они понимают, взрослые детишки, и способны следовать за своей мечтой!
«Как я в 2010 году на выпускной оделась»
«2025 год. Мое выпускное платье»
Призываем вас заглянуть в свои фотоальбомы и покрасоваться вашим образом на выпускной в комментариях. А может, у вас и теплая история на этот случай припасена? Такое мы тоже с удовольствием почитаем.
