Никакого фотошопа: 20 редких фото бабушек и дедушек, чья природная харизма зашкаливает

Иногда просматриваешь старый семейный альбом и понимаешь: наши дедушки и бабушки знали о стиле и уверенности в себе гораздо больше, чем мы думаем. Во времена их молодости не было фильтров и фотошопа, была только чистая харизма. А в качестве доказательств мы подготовили снимки невероятно классных юных бабушек и дедушек пользователей по всему миру.

1. «Это моя бабушка, и в старших классах она выиграла конкурс красоты!»

2. «Любимая фотография моей бабушки. Это начало 1970-х»

  • Как же она хороша! Соседи, небось, постоянно бегали к вам одолжить сахар, лишь бы хоть мельком на нее взглянуть. © darkblueundies / Reddit

3. «Моя бабушка в 1950-х»

4. «Мой дедушка был таким красавцем»

5. «Моя прабабушка в 17 лет, это примерно 1928 год. Все женщины любили танцевать и выступать на вечеринках в то время. Это одно из самых откровенных фото моей бабушки, которое я видела»

6. «Моя бабушка в 70-х»

7. «Моя бабушка была девушкой-флэппером в бурные 20-е. Она была крутой девчонкой»

8. «Моя прабабушка. Примерно 1925 год»

9. «Фотография моей бабушки с выпуска из школы медсестер, 1940-е годы»

10. «Фотография моего дедушки в 1960-е»

  • Похоже на вчерашнее фото. Так здорово иметь такую ​​замечательную, «футуристическую» фотографию своего дедушки. © fire_inceptionist / Reddit
  • Точно! Я восстановил это фото, как только нашел его. Дедушка просто выглядел слишком круто, лол. © Independent-Fuel-183 / Reddit

11. «Портрет моей прабабушки в 1929 году»

12. «Фотография сделана где-то в 1960-х годах, когда моя бабушка была мажореткой»

13. «Мой прадедушка тренировался с Арнольдом Шварценеггером»

14. «1906 год. Моя 19-летняя прабабушка и ее обжигающий взгляд»

15. «Корейская мода в те времена. Это старая фотография моего прадедушки и одного из его сыновей в Корее!»

16. «Моя прабабушка позирует для портрета по случаю помолвки. Фотограф Луи Фабиан Бахрах, Балтимор, 1926 год»

17. «Мой прадедушка приблизительно в 1920-е годы»

  • 1920 год... Ух ты, если бы вы мне сказали, что это фото сделано сегодня, я бы вам поверил. Отличная фотография! © Stop***RockNroll / Reddit

18. «Моя четвертая прабабушка, возможно, фото сделано в середине или конце 1860-х годов»

19. «Фотография моего красивого дедушки. Это примерно 1939 год. У него были действительно классные голубые глаза. Мне хочется думать, что все мы унаследовали свои голубые глаза от него»

20. «Моя бабушка готовится к свадьбе, 1968 год»

А у вас сохранились архивные снимки ваших бабушек и дедушек? Делитесь воспоминаниями о них в комментариях!

Фото на превью gbgrogan / Reddit

