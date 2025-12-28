Никакого фотошопа: 20 редких фото бабушек и дедушек, чья природная харизма зашкаливает
Ностальгия
1 час назад
Иногда просматриваешь старый семейный альбом и понимаешь: наши дедушки и бабушки знали о стиле и уверенности в себе гораздо больше, чем мы думаем. Во времена их молодости не было фильтров и фотошопа, была только чистая харизма. А в качестве доказательств мы подготовили снимки невероятно классных юных бабушек и дедушек пользователей по всему миру.
1. «Это моя бабушка, и в старших классах она выиграла конкурс красоты!»
- Ну понятно, почему она победила! © VanNewfie / Reddit
- Вот это проказница! Она красавица. © MaggieBarnes / Reddit
2. «Любимая фотография моей бабушки. Это начало 1970-х»
- Как же она хороша! Соседи, небось, постоянно бегали к вам одолжить сахар, лишь бы хоть мельком на нее взглянуть. © darkblueundies / Reddit
3. «Моя бабушка в 1950-х»
- Ну что за хулиганка! © emo_bassist / Reddit
4. «Мой дедушка был таким красавцем»
- Похож на кинозвезду! © Effective_Device_185 / Reddit
5. «Моя прабабушка в 17 лет, это примерно 1928 год. Все женщины любили танцевать и выступать на вечеринках в то время. Это одно из самых откровенных фото моей бабушки, которое я видела»
6. «Моя бабушка в 70-х»
- Она выглядела великолепно, прямо модель! © Orchid500 / Reddit
7. «Моя бабушка была девушкой-флэппером в бурные 20-е. Она была крутой девчонкой»
8. «Моя прабабушка. Примерно 1925 год»
9. «Фотография моей бабушки с выпуска из школы медсестер, 1940-е годы»
10. «Фотография моего дедушки в 1960-е»
- Похоже на вчерашнее фото. Так здорово иметь такую замечательную, «футуристическую» фотографию своего дедушки. © fire_inceptionist / Reddit
- Точно! Я восстановил это фото, как только нашел его. Дедушка просто выглядел слишком круто, лол. © Independent-Fuel-183 / Reddit
11. «Портрет моей прабабушки в 1929 году»
- Мне нравится ее шляпа! © Fluffy-Caramel9148 / Reddit
- Она выглядит как Агата Кристи! © RubyDax / Reddit
- Круто. © accpools / Reddit
12. «Фотография сделана где-то в 1960-х годах, когда моя бабушка была мажореткой»
13. «Мой прадедушка тренировался с Арнольдом Шварценеггером»
14. «1906 год. Моя 19-летняя прабабушка и ее обжигающий взгляд»
- Ваша прабабушка одинока? © tony1grendel / Reddit
15. «Корейская мода в те времена. Это старая фотография моего прадедушки и одного из его сыновей в Корее!»
- Я хочу знать, чем занимался твой прадед! © Unknown author / Reddit
- Нелегко было прихорашиваться. © ***morejellyroll / Reddit
- Расскажите нам, где и когда это было! © juneprk2 / Reddit
- Похоже, в 1965 году мода была повсюду. © Cand1date / Reddit
16. «Моя прабабушка позирует для портрета по случаю помолвки. Фотограф Луи Фабиан Бахрах, Балтимор, 1926 год»
17. «Мой прадедушка приблизительно в 1920-е годы»
- 1920 год... Ух ты, если бы вы мне сказали, что это фото сделано сегодня, я бы вам поверил. Отличная фотография! © Stop***RockNroll / Reddit
18. «Моя четвертая прабабушка, возможно, фото сделано в середине или конце 1860-х годов»
19. «Фотография моего красивого дедушки. Это примерно 1939 год. У него были действительно классные голубые глаза. Мне хочется думать, что все мы унаследовали свои голубые глаза от него»
- Вау, он был великолепен! Красивые глаза. © creativedabbler / Reddit
20. «Моя бабушка готовится к свадьбе, 1968 год»
- Ох, и повезло же твоему дедушке! © Unknown author / Reddit
А у вас сохранились архивные снимки ваших бабушек и дедушек? Делитесь воспоминаниями о них в комментариях!
Фото на превью gbgrogan / Reddit
