29 минут назад
15 живых историй от бьюти-мастеров, которых уже трудно чем-то удивить

Бьюти-мастер — это наполовину художник, наполовину психолог и на сто процентов человек со стальными нервами. Как не выронить кисть, когда невеста начинает крутить головой, словно на рок-концерте, или не удивиться просьбе сделать «шлак и фреш»? В этой подборке — 15 случаев из жизни тех, кто каждый день спасает наши челки, ногти и самооценку, даже когда ситуация выходит из-под контроля.

  • Работала в салоне, где все было в общем зале — маникюр, педикюр, стрижка и макияж. Нанесла клиентке тон и в этот момент парикмахер-соседка включила фен после мужской стрижки. Миллиарды коротких жестких волосков летят и прилипают на лицо моей клиентки. Благо, она этого не заметила или сделала вид, что не заметила. А мне пришлось ее умывать и начинать все заново. Через две недели я ушла из этого салона в студию. © zulfiya_makeup.kz
  • Моя девушка — парикмахер. Она просит своих клиенток мыть волосы накануне вечером. В итоге некоторые приходят с мокрыми волосами, и ей приходится тратить 25 минут на сушку феном, прежде чем начать работу. А в итоге клиентки расстраиваются, что процедура затягивается. © velour_manure / Reddit
  • Работаю визажистом. Делала клиентке мейк и случайно испачкала подводкой веко. Давай сразу исправлять, но девушка меня за руку схватила: «Не трогайте, пусть так и остается». Я стою в недоумении, а она на выходе оборачивается и выдает: «Это у меня тест такой. Иду на первое свидание: если парень промолчит и побоится сказать, что у меня что-то не так с глазом, второго шанса у него не будет. Терпеть не могу тех, кто мнется и не может сказать правду в лицо».
  • Много лет назад собирала невесту в день свадьбы. До этого у нас была репетиция, девушке все понравилось. Закончили макияж и прическу, я спросила, нужно ли что-то еще поправить. Она, мол, сейчас, подожди. И начала бегать по всем углам, на балкон, где было зеркало, проверяя, как смотрятся румяна в том или ином освещении. Но это были цветочки. Затем она стала проверять прическу. Она начала трясти головой вверх-вниз, вместе с туловищем, знаете, как это на концертах делают, потом просто по кругу ее вращать. Как я была рада, что прическа выдержала. Она потом посмотрелась в зеркало и сказала: «Тест пройден, ты можешь ехать». © makeup_hairekb
  • Работаю мастером маникюра. Только закончила сложный дизайн: три часа выводили тонкие линии, покрыли топом, все идеально. Вышла клиентка из кабинета, а через пять минут прибежала ко мне обратно. Оказывается, ее заботливый муж решил помочь ей открыть тугую крышку бутылки с водой, пока ногти «еще свежие». Он так старался, что в итоге не только провернул крышку, но и умудрился смазать ей покрытие сразу на трех пальцах, которое еще не успело окончательно «встать». Теперь мы с ней шутим, что «помощь мужа» — это отдельная графа в прайсе с двойным тарифом.
  • История со съемок клипа. Надо было сделать мейк четырем девушкам за пять часов. Заказчик сказал: строго «смоки». Ок. Рисую, все довольны, кроме одной. «Слишком черно», — говорит она, хотя я даже не использовала черный цвет на ней, у нее образ был в белом платье. Отвечаю, мол, время поджимает, давай аккуратно глаза смою и переделаю нежнее. Она начала вредничать и пытаться смыть макияж, размазала по всему лицу этот смоки. А потом стала отказываться от съемок, кое-как ее уговорили. © moon_hehe_
  • Сделала клиентке пару дней назад острые ногти, так она написала мне, что проткнула банку с газировкой. А у вас были подобные моменты? © ЗЛОЙ МАСТЕР МАНИКЮРА / VK
  • Работаю парикмахером. Записывается клиентка на стрижку, голос в трубке дрожит. Приходит, снимает шапку, а там челка обрезана под самый корень кривой «лесенкой». Я уже приготовилась сочувствовать, но она вздохнула и призналась, что посмотрела в соцсетях совет, как подстричь себя с помощью кухонного зажима и расчески. Видео выглядело так убедительно, что она рискнула. Но стоило ей чикнуть ножницами, как рука дрогнула, зажим соскользнул, и «голливудский каскад» превратился в общипанный забор. Мы полчаса вместе хохотали над этим. Сделали ей дерзкое пикси, и она ушла, пообещав больше никогда не доверять советам из интернета и стричься только у профи.
  • Забыла тональник невесте на свадьбу, красила лицо консилером. В итоге получила огромный благодарный отзыв о том, как ей все понравилось. © makeup_aigerka
  • Я — мастер маникюра. В соцсетях и на рабочей странице у меня написано, что принимаю на дому в отдельной комнате. При первой записи я всегда проговариваю данный момент. При входе в квартиру видно детский стульчик, стоящий на кухне, обувницу с разной обувью. В шкафу видно верхнюю одежду, в ванной — всякие принадлежности. И вот сегодня клиентка спросила, далеко ли я живу отсюда. Ответила — близко, но насколько близко, уточнять не стала. © ЗЛОЙ МАСТЕР МАНИКЮРА / VK
  • Я не парикмахер, но на днях, когда мне делали стрижку, видел такую картину. В кресле сидел мальчик, рядом с ним были его родители. Они каждые пять секунд указывали парикмахеру, что ей делать. Я с сочувствием наблюдал за этой сценой. © Unknown author / Reddit
  • Работаю мастером маникюра. Приходит клиентка, кладет перед собой секундомер. Я напряглась, думаю: «Это я так медленно работаю или она куда-то спешит?» Когда я закончила, она посмотрела на экран и радостно выдала: «Ура! 42 минуты!» Заметив мой удивленный взгляд, объяснила: «Да муж сказал, что я в салонах полжизни провожу. Мы поспорили на поход в ресторан, что я управлюсь меньше, чем за час, вместе с дорогой. Я у вас за углом живу, так что я официально победила!»
  • Наткнулась на видео, где моя клиентка рассказывала, как сажать перцы, и при этом белыми ногтями без перчаток рыла землю. В этот момент я возгордилась стойкостью своей работы. © Valeria Iachina / VK
  • Мне тут недавно пришла клиентка и такая сходу:
    — Мне шлак и фреш.
    Имелись в виду покрытие гель-лаком и френч. © Alia Bykova / VK
  • Сегодня столкнулась с такой ситуацией: новая клиентка пришла на маникюр и принесла... подарки. Пенка для лица, шампунь, кондиционер для волос, несколько тканевых масок и браслет. Как же мне было неудобно... К чему такие подарки? Продукты новые и запечатанные, срок годности в норме. В подарок сделала ей инкрустацию, но все равно чувствую себя так, будто теперь чем-то ей обязана. Смутила она меня, конечно. © ЗЛОЙ МАСТЕР МАНИКЮРА / VK

