18 бьюти-мастеров, после встречи с которыми клиенты еще нескоро смогут успокоиться
Красота требует жертв, но иногда эти жертвы слишком велики. Герои сегодняшней подборки слепо доверились «профи», а вышли с результатами, от которых хочется только ахнуть и сдержать нервный смешок.
- Спешила на маникюр и ничего не видела. Так же летела машина, когда я переходила дорогу, хотя делала я это на зеленый цвет. В итоге, посреди улицы я начинаю ссориться с водительницей машины, ругаемся страшно и я убегаю, потому что маникюр ждать не будет. Ракетой залетела в помещение к новому мастеру маникюра и, конечно же, по закону подлости, ею была именно девушка, которая вела ту машину. Кажется, мои ногти за неделю отпадут... © Карамель / VK
- Работаю мастером маникюра на дому. У меня часто на коленях спит кошка, клиенты ее обычно не видят. В общем, делаю девушке покрытие. Перед следующим слоем промываю кисточку в баночке с помпой. В этот момент кошка начинает тянуться носом к столу, а я, не задумываясь, говорю: «Ну-ка убери морду, а то в глаз брызнет!» У клиентки глаза стали размером с пятак. Мы обе зависли на секунду, а потом просто разрыдались от смеха. Теперь каждый раз, когда она приходит, мы вспоминаем и ржем с этого. © Карамель / VK
«Что я хотел и что я получил»
- За неделю до свадьбы я сделала депиляцию бровей воском. Мастер обожгла мне кожу, и брови не успели зажить, поэтому пришлось наносить много макияжа поверх, чтобы скрыть это недоразумение. © sezrawr / Reddit
- Пришла на маникюр, а мастерша ужаснулась. И говорит: «Ты как будто на заводе работаешь, что за ногти?» Мне прям и стыдно стало, и смешно. Рассказала ей, что просто люблю делать все сама по дому, и свекрови на огороде помогаю. Так маникюрша провела мне целую лекцию, что я — женщина, а не ломовая лошадь. И, мол, зачем мне мужик в доме, если от него толку ноль. Я прям прошла часовой курс по прокачке женской энергии. Поняла, что самая красивая, а муж теперь будет мне во всем помогать. © Карамель / VK
«Мой парикмахер меня подставил»
Это прекрасно. Карьерный рост обеспечен. Наш шеф так нa стрижку сходил (китаец, я ему салон нашла). Ушел слегка обросшим круглым увальнем, вернулся шефом Якудзы, даже походка поменялась 😁
- Я ходила к мастеру, все было хорошо, пока однажды я не показала ей фото девушки и попросила такую же стрижку. Она меня так обкорнала сзади, что у меня кожа просвечивала на затылке. И говорит: «Ну так, как на фото получилось, что не так-то?» А я ходила в кепке три недели, скрывая этот кошмар. © kov.1087
- Я доплатила, чтобы попасть к стилисту, который специализируется на кудрявых волосах. Вышла из салона с абсолютно прямыми волосами! Я была в таком шоке, что просто заплатила и ушла. Больше в этот салон ни ногой. © Kaper225555 / Reddit
«Решила добавить цвета, называется»
- Да я бы мастера по судам затаскала! © el823 / Reddit
- В понедельник у меня случился неудачный поход к парикмахеру. Я ходила к одному и тому же мастеру уже 5 лет, но в этот раз что-то пошло не так. Когда я увидела себя в зеркало, это был просто шок. У меня волосы стали такие короткие, как никогда раньше. Мастер убрала вместо 1 см 5-6 без спроса! Я рыдала 2 дня, не могу на себя в зеркало смотреть. У меня обрубки, а не волосы. Приму советы, как отрастить волосы побыстрее. © marybell165
- Я однажды так пришла подровнять длинные волосы на 1 см. Первое, что мне сделали — это короткую челку в 2 см которая несколько месяцев торчала наверх. У меня был такой шок, что я даже не плакала. Я не знаю, что в этот момент, какая ненависть ко мне была у парикмахера в голове... © sindelltattoo
«На выходных женюсь. Решил впервые в жизни сходить к барберу, и вот»
- Что ж, выходные у тебя походу освобождаются. © jason9045 / Reddit
- Однажды я пошла в салон поздно вечером перед закрытием. Когда я вошла, там стоял довольно крупный парень с таким выражением лица, как будто его поймали на чем-то. Я спросила, работают ли они еще. Он ответил, что да, и предложил сесть. В итоге он сделал мне одну из самых ужасных стрижек в жизни. При этом болтал без остановки. Теперь думаю, что он был просто уборщиком, да еще и попросил оплатить наличными. © cabfeaver55 / Reddit
- Когда мне было около восьми, к нам приезжал парикмахер на дом. Он стриг мою маму. Однажды он решил постричь меня, и в конце все пытался выровнять мою челку. Она становилась все короче и короче, пока мама не сжалилась и не спасла меня. © skipweasel / Reddit
«Насколько это плохо?»
- В одном салоне барышня делала женщине все эти пиллинги, шмиллинги, массаж лица и прочую ерунду. Был конец рабочего дня. И не только для сотрудников салона — клиентка тоже была после работы убитая в хлам. Вот и кайфанула на радостях. Да так, что заснула крепчайшим сном, о котором уже вторую неделю только мечтала. Каково же было ее удивление, когда она проснулась в кромешной тьме в незнакомом месте с какой-то липкой фигней на лице. Оказалось, что косметолог тоже была уже подуставшей и напрочь забыла, что у нее в кабинете кто-то лежит с маской на лице. Так и ушла домой. Клиентка в шоке. Давай всем звонить. Благо, в здании был охранник — он и выпустил бедную женщину на волю. Немудрено, что больше она в этот салон никогда не ходила.
- Решила покраситься и пошла в модный салон. Там меня встретила дамочка в стиле «тети Зины» — болтала и раздавала советы. Я махнула рукой: главное — результат. Но когда взглянула в зеркало, сердце ушло в пятки. Короче, волосы не были покрашены, зато с «эффектной» рыжей кожей головы я рассекала еще неделю...
«Мне сказали, что я должен выложить ту стрижку, какую я хотел, и какую получил»
