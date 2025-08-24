20 фотографий, на которых обычные вещи превратили в произведение искусства

Каждый день нас окружают простые вещи, к которым давно привыкли: пролетающая бабочка, привычная одежда и любимая еда. Но в некоторые моменты эти, казалось бы, простые вещи становятся таким сказочными и фантастическими, что трудно поверить своим глазам. Мы собрали необычные фото, над которыми придется немного задуматься.
«Эта пчелка уснула с цветком в лапках и никак не хотела его отдавать»
«На этом снимке дождь действительно идет только по одну сторону от дерева»
«Я фотографировал вертолет, но в кадр влетела стрекоза»
«Игра теней — и ощущение, что мой бургер летит»
«Так выглядят мои кроссовки, если сфотографировать их со вспышкой»
«Складывается впечатление, что мой кот весом 5 кг и мой немецкий дог весом 54 кг одного размера»
Ощущение, что это призрак кленового листочка
«В моем пылесосе есть индикатор, благодаря которому видно, насколько грязный пол»
Клубника в шоколаде без клубники. Обратная сторона
«От скуки сфотографировал, как стекает вода в раковине. Вот что вышло»
Так выглядит декоративная капуста. Она тоже съедобна, но может быть не очень приятна на вкус
«Мой телефон случайно сделал фото в кармане»
Разметку на дорогах все видели тысячи раз. А вот как выглядит улица, где рабочие практикуются в нанесении линий
«Я собирала крошечные комочки смолы во время прогулки по пляжу, и их хватило на вот такой шар»
Человек просто хотел съесть артишок, но тут, кажется, артишок тоже может укусить
- Похоже, что кончики лепестков следующих слоев артишока просто направлены внутрь, а не наружу, и поэтому он такой странный. © icantswim2 / Reddit
«Гель для стирки отражается на стене так, словно он — Сатурн»
«Вот как этим утром задний фонарь автомобиля преломил солнечный свет»
«Эти грибы мы собрали для шотландского ресторана, где я работаю. Из-за алых шляпок они кажутся несъедобными, хотя это не так»
[Это саркоcцифа алая — прим. ADME.]
«Такое странное яйцо снесли мои куры»
Извержение вулкана Этна похоже на птицу Феникс
Получалось ли у вас увидеть что-то необычное в обычном? Делитесь с нами снимками и впечатлениями. А еще больше фотоголоволомок можно найти здесь: