18 человек, которые при уборке наткнулись на такое, что заставило их поломать головы

Во время уборки можно найти что угодно — от пыли под диваном до настоящей загадки. Пользователи сети делятся снимками странных и необычных предметов, на которые они наткнулись дома. Что это — антиквариат, забытое приспособление или просто ненужный мусор? Попробуйте разобраться вместе с ними!

В доме, где жили пожилые люди, нашел эту штуку, похожую на серебряный палец.

Моя бабуля не отказалась бы от такого! Он идеален для того, чтобы таскать сумки и пакеты без мучений для пальцев. © ApprehensiveSelf1329 / Reddit

Что за странная керамическая штуковина?

Ершик для унитаза, что ли, ставить? © themoosewhoquilts / Reddit

Да нет, в этот треугольник нужно вставлять цветы, ведь это, похоже, ваза для икебаны. © disposable-assassin / Reddit

Разбираем вещи в доме свекрови и вообще не поняли, что это такое. Похоже, открывается, но как — неясно...

Разбирал подвал и нашел вот такую штуковину

Сделана из стекла, по краям — что-то вроде бумаги или клейкой ленты. Посветил сквозь нее фонариком — четкого изображения не дает.

Это панорамные слайды для волшебного фонаря. В отличие от обычных квадратных, которые просто показывали статичную картинку, такие «прокатывали» перед объективом фонаря, создавая эффект движения. Классная находка! © Hedgerow_Snuffler / Reddit

Нашел это во время уборки старого дома. Металлическая штука, раскрывается как веер. Что это вообще такое?

Похоже, это защитный экран для камина, только этот — складной. © raineykatz / Reddit

Пока разбирал квартиру пожилого человека, нашел вот эти маленькие латунные колпачки. Лежали в аккуратной коробочке

Так это же насадки для лазерной указки, чтобы разные фигурки изображать! © WesternKindly8948 / Reddit

Что это вообще за штуковина?

Родственник отдал, когда у себя дома разгребал завалы. Похоже на ножницы, но кончик тупой, а короткий конец будто бы должен что-то утрамбовывать...

В кухонной кладовке нашли странную прозрачную штуковину с щетинками. Выглядит загадочно

Это крошкосборник! Им удобно подметать крошки со стола или с кухонной поверхности. © CoppertopTX / Reddit

Нашла такое вот чудо в глубине кухонного шкафа

Металлическая штуковина с отверстиями, по идее — крепится на стену. Квартиру купили уже с шкафом, но особо его не использовали, вот и не разбирали. Теперь вот думаем: что это вообще за штука такая?

Это держатель для полотенец. Сворачиваешь чистые полотенца, вышитые салфетки, тряпочки — и аккуратно кладешь туда. © jackrats / Reddit

Вот такая красная пластиковая нить с каким-то капельником на конце была обнаружена мною в гардеробной дома

Это гибкая игла. Такой штукой капают масло или другие жидкости туда, куда вручную не добраться. © jackrats / Reddit

На работе разбирали шкаф с канцтоварами и нашли вот этот маленький прозрачный прямоугольник с клеящейся полоской

Пригодится вам в картотеке, это держатель для этикеток. © gigadanman / Reddit

Что за странная ниша в ванной моей квартиры?

Маленький отсек в стене, ближе к полу, рядом с раковиной. С унитаза не дотянуться. Внутри максимум кусочек мыла положить — и то останется место. Ну и зачем он нужен?

Это под салфетки. Туда вставляли маленькую коробочку бумажных платков. © GitEmSteveDave / Reddit

Найдена в подвале вновь приобретенного дома, такая вот пластиковая штуковина на продолговатой трубе

Похоже на трубу от системы cмягчения воды. Такая обычно внутри бака с ионообменной смолой стоит. © BronyDash4 / Reddit

Вот такая странная металлическая штуковина осталась в моем гараже от предыдущего владельца

Похоже на опору для вьющихся растений. А крючки со второй стороны, видимо, для подвесных горшков. © ughforgodssake / Reddit

Нашла это, когда разбирала шкафы

Длинная металлическая трубка с крышками с обеих сторон. Подумала было, может, банка для печенья какая-то, но если честно — без понятия.

Это форма для «фигурного» хлеба! Помню, как мама ходила в гости к подружкам и как они от этой штуки фанатели. Она даже несколько раз испекла в ней хлеб для французских тостов. © robinofomaha / Reddit

Люди, что это вообще такое? Нашла у себя на кухне, а печенька — для масштаба

Жила в этом доме почти десять лет — еще с колледжа, с кучей соседей. В итоге осталась куча странной кухонной утвари, которую никто не забрал при переезде. Сейчас вот наводила генеральную уборку, собираюсь отдать вещи на благотворительность — и не понимаю, что делать с этой штукой.

А, так это просто ручки от дешевого дуршлага или пароварки. Сами по себе они вряд ли кому пригодятся. © lukypunchy / Reddit

Что это за резная шкатулочка, забытая пожилым корейским мужчиной в бардачке машины, которую я у него купила лет пять назад?

Кольца туда положила я. Когда нашла, она была пустой.

Это эмалевая шкатулка с цикадой, техника называется «клуазоне». Такие коробочки — под безделушки или таблетки — были модными в 80-х. У меня самой, помню, было несколько с восточными узорами. © MaryN6FBB110117 / Reddit

Что это за штука, похожая на подсвечник с привинченной крышечкой? Нашел ее, когда разбирал хлам в гараже

Это подставка от фарфорового сервировочного блюда для канапе, пирожных или фруктов. Самого блюда, похоже, в вашем случае не прилагалось. © kempff / Reddit