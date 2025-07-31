20 странных штуковин, при взгляде на которые в голове только один вопрос: «Что это и зачем?»
Фотоподборки
1 час назад
Интернет — настоящая сокровищница загадочных находок. Каждый день пользователи выкладывают фотографии странных предметов, которые, кажется, выпали из параллельной вселенной. В этой подборке — самые любопытные объекты, назначение которых не всегда поддаётся логике, но вполне может как развлечь, так и озадачить.
Чего только не придумают
Сижу в отеле, в одной из комнат потолок весь утыкан вот такими штуками — подскажите, что это?
- Это так потолок спасают. Там, видимо, старая штукатурка начала проседать со временем, и вот эти шурупы (или болты) вбили в балки, чтобы всё это дело не рухнуло вниз. © Glittering_Bug_3554 / Reddit
Нашёл в комиссионке кожаную сумку странной формы
- Это футляр от старой домашней кинокамеры или фотоаппарата. Маленький квадратный отсек — для самой камеры, а передняя большая часть — чтобы объектив не побить. © Isab*** / Reddit
Что за деревянная планка прибита снизу к старому сосновому столу?
- Скорее всего, чтобы туда ножки стола можно было сложить при транспортировке. © Ayrx440 / Reddit
Рядом с багажной лентой в аэропорту стоят ржавого цвета тележки на колёсах, внутри — огромные тяжёлые штуки, что это такое?
- Это всего лишь грузы для проверки работы лифтов. © brock_lee / Reddit
Увидел в аэропорту странный чемодан какой-то чудной формы. Зачем он вообще нужен?
- А это чехол для ковбойской шляпы. © Zuli_Muli / Reddit
Что это за странные металлические диски под сиденьями в концертном зале?
- Давным-давно, когда кондиционеров ещё не было, в подвале театра ставили огромные куски льда и здоровенные вентиляторы. Холодный воздух поднимался вверх и выходил как раз через эти самые диски, чтобы охладить зал. © FocusMaster / Reddit
Выручайте, народ — никак не можем понять, что это вообще такое. Деревянное, выглядит винтажно. Высота где-то 60 см
- Это старый телефонный столик. Ручка нужна, чтобы таскать его за собой по комнате. © jackrats / Reddit
Нашла на стекле французской двери чёрную пластиковую защёлку. Для чего она?
Так понятнее. Можно открыть всю дверь( окно) ,а можно только стекло приоткрыть...
-
-
Ответить
- Похоже на детский замок — я такими пользовалась. Но крепление какое-то странное. Да и вообще она вверх ногами приклеена. Может, кто-то случайно оторвал и потом прилепил обратно, не особо вникая куда и как? © Treat_Choself / Reddit
Вот эта синяя пластиковая штуковина — лёгкая, снизу резиновое нескользящее покрытие, а сама крутится на месте на 360 градусов — что это?
- Не уверен, что это её официальное предназначение, но точно такую же видел в интернете — там её использовали, чтобы красиво выставлять диск от плеера. © DoctorOfMeat / Reddit
Какая-то лошадка-набалдашник с ремешком наверху — вообще без понятия, для чего это
- Это же верхушка от обувного рожка! © jackrats / Reddit
Нашла вот такую штуку в гостиной на съемной квартире. Примерно 5 см в длину, белая часть — пластик. Может, какое-то медицинское приспособление?
- Да не, это деталь от дешёвого механического карандаша — такого, где грифель выкручивается. У меня таких полно валяется. © Snoo_62693 / Reddit
Керамическая штуковина явно ручной работы, попалась в куче обычной посуды с тарелками, кружками, мисками
- Похоже на вазу для икебаны. Такие треугольные формы с боковыми отверстиями — типичная история, чтобы можно было делать красивые изогнутые композиции из веток и цветов. © disposable-assassin / Reddit
Металлическая штука, крепится под шкафчиком и похожа на держатель для бокалов — но туда даже фужер не влезает!
- Это вообще-то подставка для кофейных капсул. © Lambo_ / Reddit
Что это за загадочный пластиково-металлический инструмент? Нашла в коробке с бесплатными вещами на причале — может, с морской темой связан?
- Типа того — это чистилка и «потрошилка» для креветок. © b1-bi / Reddit
Я вот нашел металлическую коробочку размером с зажигалку, но сама зажигалка туда явно не влезет...
- Это называется «этюи». Похоже, серебряное, значит и стоит прилично. © DrPiffington / Reddit
Этюи (фр. etui) — небольшие декоративные футляры, используемые для хранения иголок, булавок, зубочисток, и тому подобного. — Прим. ADME
Что это за штука у меня на стене в ванной?
Живу в Южной Корее, и такая штука есть в обеих ванных комнатах нашей квартиры. Жена-кореянка и тёща обе не в курсе. Сделана из пластика, чем-то напоминает кран, но к воде не подключена вообще.
- Это магнитный держатель для мыла. В мыло втыкается металлический диск, и потом оно крепится к этой штуке, чтобы не растекалось по раковине. © sambeau / Reddit
Обнаружила маленькую металлическую штуковину с деревянной ручкой и двумя зубцами — может, это что-то кухонное?
- Это чтобы вытаскивать всякие маринованные овощи из банки. У моей мамы такая была, правда вот маринованное у нас в семье вообще никто не ел. © Carnationlilyrose / Reddit
Гляньте, что мы нашли в доме в Швеции, построенном примерно в 1850 году. Вроде как это чугун, только проржавевший весь
- Похоже на старинную подставку для канцелярских принадлежностей. В квадратные ячейки ставились чернильницы, а в задний отсек клались конверты и бумага. © Urithiru / Reddit
Вот такая находка
Фото на превью ThyFluffyOne / Reddit, Bytowneboy2 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 историй о походе в гости, которые как нельзя лучше описывает фраза "И смех и грех"
Истории
3 месяца назад
12+ историй о медиках, чьи поступки вдохновляют верить в человечность
Истории
1 месяц назад
15+ ситуаций, когда близкие и не очень люди нежданно-негаданно подвели
Народное творчество
10 месяцев назад
18+ историй о том, как мачехи искали подход к детям любимых мужей из прошлой семьи
Народное творчество
7 месяцев назад
16 историй о провалах, которые вряд ли получится быстро забыть
Истории
5 месяцев назад
15 историй о том, как чужая наглость перешла все границы
15 человек, которые заподозрили любимых в обмане и решили вывести их на чистую воду
20+ женщин, которые вдруг получили замечание из разряда «ну ты же девочка» и просто выпали в осадок
Народное творчество
3 года назад
20 человек, чья жизнь по уровню драмы даст фору любой «Кармелите»
Народное творчество
1 год назад
16 человек, которые ни на секунду не сомневаются: «Вот так выглядит настоящая любовь»
Истории
5 дней назад
18 доказательств того, что «свадьба» и «все идет по плану» — понятия несовместимые
15 историй о том, как справедливость настигла героев в самый неожиданный момент
Истории
1 месяц назад