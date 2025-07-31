20 странных штуковин, при взгляде на которые в голове только один вопрос: «Что это и зачем?»

Интернет — настоящая сокровищница загадочных находок. Каждый день пользователи выкладывают фотографии странных предметов, которые, кажется, выпали из параллельной вселенной. В этой подборке — самые любопытные объекты, назначение которых не всегда поддаётся логике, но вполне может как развлечь, так и озадачить.

Чего только не придумают

Сижу в отеле, в одной из комнат потолок весь утыкан вот такими штуками — подскажите, что это?

Это так потолок спасают. Там, видимо, старая штукатурка начала проседать со временем, и вот эти шурупы (или болты) вбили в балки, чтобы всё это дело не рухнуло вниз. © Glittering_Bug_3554 / Reddit

Нашёл в комиссионке кожаную сумку странной формы

Это футляр от старой домашней кинокамеры или фотоаппарата. Маленький квадратный отсек — для самой камеры, а передняя большая часть — чтобы объектив не побить. © Isab*** / Reddit

Что за деревянная планка прибита снизу к старому сосновому столу?

Скорее всего, чтобы туда ножки стола можно было сложить при транспортировке. © Ayrx440 / Reddit

Рядом с багажной лентой в аэропорту стоят ржавого цвета тележки на колёсах, внутри — огромные тяжёлые штуки, что это такое?

Это всего лишь грузы для проверки работы лифтов. © brock_lee / Reddit

Увидел в аэропорту странный чемодан какой-то чудной формы. Зачем он вообще нужен?

А это чехол для ковбойской шляпы. © Zuli_Muli / Reddit



Что это за странные металлические диски под сиденьями в концертном зале?

Давным-давно, когда кондиционеров ещё не было, в подвале театра ставили огромные куски льда и здоровенные вентиляторы. Холодный воздух поднимался вверх и выходил как раз через эти самые диски, чтобы охладить зал. © FocusMaster / Reddit

Выручайте, народ — никак не можем понять, что это вообще такое. Деревянное, выглядит винтажно. Высота где-то 60 см

Это старый телефонный столик. Ручка нужна, чтобы таскать его за собой по комнате. © jackrats / Reddit

Нашла на стекле французской двери чёрную пластиковую защёлку. Для чего она?

Похоже на детский замок — я такими пользовалась. Но крепление какое-то странное. Да и вообще она вверх ногами приклеена. Может, кто-то случайно оторвал и потом прилепил обратно, не особо вникая куда и как? © Treat_Choself / Reddit

Вот эта синяя пластиковая штуковина — лёгкая, снизу резиновое нескользящее покрытие, а сама крутится на месте на 360 градусов — что это?

Не уверен, что это её официальное предназначение, но точно такую же видел в интернете — там её использовали, чтобы красиво выставлять диск от плеера. © DoctorOfMeat / Reddit

Какая-то лошадка-набалдашник с ремешком наверху — вообще без понятия, для чего это

Это же верхушка от обувного рожка! © jackrats / Reddit

Нашла вот такую штуку в гостиной на съемной квартире. Примерно 5 см в длину, белая часть — пластик. Может, какое-то медицинское приспособление?

Да не, это деталь от дешёвого механического карандаша — такого, где грифель выкручивается. У меня таких полно валяется. © Snoo_62693 / Reddit

Керамическая штуковина явно ручной работы, попалась в куче обычной посуды с тарелками, кружками, мисками

Похоже на вазу для икебаны. Такие треугольные формы с боковыми отверстиями — типичная история, чтобы можно было делать красивые изогнутые композиции из веток и цветов. © disposable-assassin / Reddit

Металлическая штука, крепится под шкафчиком и похожа на держатель для бокалов — но туда даже фужер не влезает!

Это вообще-то подставка для кофейных капсул. © Lambo_ / Reddit

Что это за загадочный пластиково-металлический инструмент? Нашла в коробке с бесплатными вещами на причале — может, с морской темой связан?

Типа того — это чистилка и «потрошилка» для креветок. © b1-bi / Reddit

Я вот нашел металлическую коробочку размером с зажигалку, но сама зажигалка туда явно не влезет...

Это называется «этюи». Похоже, серебряное, значит и стоит прилично. © DrPiffington / Reddit

Этюи (фр. etui) — небольшие декоративные футляры, используемые для хранения иголок, булавок, зубочисток, и тому подобного. — Прим. ADME

Что это за штука у меня на стене в ванной?

Живу в Южной Корее, и такая штука есть в обеих ванных комнатах нашей квартиры. Жена-кореянка и тёща обе не в курсе. Сделана из пластика, чем-то напоминает кран, но к воде не подключена вообще.

Это магнитный держатель для мыла. В мыло втыкается металлический диск, и потом оно крепится к этой штуке, чтобы не растекалось по раковине. © sambeau / Reddit

Обнаружила маленькую металлическую штуковину с деревянной ручкой и двумя зубцами — может, это что-то кухонное?

Это чтобы вытаскивать всякие маринованные овощи из банки. У моей мамы такая была, правда вот маринованное у нас в семье вообще никто не ел. © Carnationlilyrose / Reddit

Гляньте, что мы нашли в доме в Швеции, построенном примерно в 1850 году. Вроде как это чугун, только проржавевший весь

Похоже на старинную подставку для канцелярских принадлежностей. В квадратные ячейки ставились чернильницы, а в задний отсек клались конверты и бумага. © Urithiru / Reddit

Вот такая находка