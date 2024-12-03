19 штуковин, предназначение которых разгадать не каждому по силам

Иногда нам на глаза или в руки попадаются такие предметы, на которые со всех сторон посмотришь и не разберешься, для чего они. Тогда на помощь приходят люди из интернета. Вот 19 таких случаев, когда люди наткнулись на странные вещи и решили узнать у других, для чего они.

1. «Это похоже на биде, но больше по размеру. Находится в общественном туалете. У него есть металлические стержни, которые могут подниматься и опускаться. Наверху кран с горячей водой. Что это такое?»

Это своеобразная раковина для уборки. Ведро ставится на решетку, наполняется водой и моющим средством. После мытья полов вода выливается в эту раковину, тут же моется тряпка (или швабра), а грязь и мусор вынимаются со дна раковины. Затем решетка опускается и на нее кладется швабра, чтобы она здесь высыхала. © realsalmineo / Reddit

2. «Нашел у себя в подвале такую штуку. Пищала каждые 20 секунд, пока я не вытащил батарею. Что это?»

Это датчик, который сигнализирует о затоплении. Просто поставьте в него новую батарейку. © OldPerson74602 / Reddit

3. «Жена отказывается выбрасывать эту лопатку, хотя она валяется без дела у нас уже больше 10 лет. Для чего она? Может, узнав, я смогу убедить ее выкинуть»

Пользуюсь такой все время, она помогает измельчить большие комочки фарша. © Nic_Eanruig / Reddit

4. «Нашел небольшую запаянную стеклянную колбочку с непрозрачной вязкой желтой жидкостью внутри. Что это?»

Это капсула с красителем из антикражного устройства, прикрепленного к одежде. Капсула должна сломаться, когда воришка попытается снять устройство, тем самым на его руках и одежде останутся следы. © jackrats / Reddit

5. «Купила одеяло, а к нему пришит кармашек с ватными дисками. Для чего они?»

У мужа такой же есть, на упаковке было написано, что это для ароматерапии. Мне это глупостью показалось. © Ravelingmaples / Reddit

6. «Какая-то палочка с деревянной ручкой и концом, который слегка разгибается. Найдена в магазине старьевщика»

Держатель для нот, чтобы страницы не разлетались по сторонам. Он использовался для закрепления края страниц на пюпитре. © bulbophylum / Reddit

7. «Что это за пластиковая штука с „руками“ и „ногами“?»

Это подставка для мытья бокалов в посудомоечной машине. © tmenheere / Reddit

8. «Найдено в шкатулке с украшениями пожилой дамы, внутри эта штука пустая и очень легкая»

© skirmishfrogs / Reddit Олеся 1 час назад Ох, такие штуки красивые есть для шарфов, платков... У меня одна небольшая "заколка" была - в нее можно и шарф тонкий просунуть, или как брошь приколоть - - Ответить

Это приспособление для того, чтобы не завязывать шарф на шее, нужно оба его конца продеть в это трубку и затянуть, чтобы она находилась поближе к шее. © LoisWade42 / Reddit

9. «Что это за маленький тонкий круглый пластик? Он хранится в футляре»

10. «По размерам это похоже на кольцо, но это не ювелирное изделие. Что это может быть?»

11. «Какой-то очень легкий серебряный совок с ручкой. Есть идеи, для чего он?»

Это приспособление, чтобы убирать крошки со стола. © colmain / Reddit

12. «Это пластиковый предмет с надписью „Phillips“, напоминает большую раскладушку, в верхней части есть колесики, нижняя часть похожа на ручку»

Это насадка для бритья спины. © Solid5nake1 / Reddit

13. «Это маленькая деревянная шляпка. Найдена на пляже в Испании около 30 лет назад. Для чего она?»

Это просто сувенир для туристов. Эти шляпки не предназначены ни для каких целей, они просто хранятся на полке. © ****lordFingerbang / Reddit

14. «Что это за вращающаяся штука под шкафом рядом с плитой?»

15. «Нашел это крепление из проволоки в холодильнике. Похоже, его можно использовать для дозирования чего-то. Какова его функция?»

Это нелепый диспенсер для банок, который в основном бесполезен и просто занимает место. Вот несколько примеров. © 3amGreenCoffee / Reddit

16. «Что это за устройство, прикрепленное к окну?»

17. «Это пластиковая штука с фильтрующей сеткой, умещается в руке, весит немного. Мне прислали из Китая. Для чего она?»

Похоже, это корпус фильтра для небольшой шлифовальной машинки. © CaptainKrakrak / Reddit

18. «Мы с женой нашли в антикварном магазине проволочную корзину. Зачем она нужна?»

19. «Что за синие точки на обратной стороне батарейки?»