19 штуковин, предназначение которых разгадать не каждому по силам
Фотоподборки
4 часа назад
Иногда нам на глаза или в руки попадаются такие предметы, на которые со всех сторон посмотришь и не разберешься, для чего они. Тогда на помощь приходят люди из интернета. Вот 19 таких случаев, когда люди наткнулись на странные вещи и решили узнать у других, для чего они.
1. «Это похоже на биде, но больше по размеру. Находится в общественном туалете. У него есть металлические стержни, которые могут подниматься и опускаться. Наверху кран с горячей водой. Что это такое?»
- Это своеобразная раковина для уборки. Ведро ставится на решетку, наполняется водой и моющим средством. После мытья полов вода выливается в эту раковину, тут же моется тряпка (или швабра), а грязь и мусор вынимаются со дна раковины. Затем решетка опускается и на нее кладется швабра, чтобы она здесь высыхала. © realsalmineo / Reddit
2. «Нашел у себя в подвале такую штуку. Пищала каждые 20 секунд, пока я не вытащил батарею. Что это?»
- Это датчик, который сигнализирует о затоплении. Просто поставьте в него новую батарейку. © OldPerson74602 / Reddit
3. «Жена отказывается выбрасывать эту лопатку, хотя она валяется без дела у нас уже больше 10 лет. Для чего она? Может, узнав, я смогу убедить ее выкинуть»
- Пользуюсь такой все время, она помогает измельчить большие комочки фарша. © Nic_Eanruig / Reddit
4. «Нашел небольшую запаянную стеклянную колбочку с непрозрачной вязкой желтой жидкостью внутри. Что это?»
- Это капсула с красителем из антикражного устройства, прикрепленного к одежде. Капсула должна сломаться, когда воришка попытается снять устройство, тем самым на его руках и одежде останутся следы. © jackrats / Reddit
5. «Купила одеяло, а к нему пришит кармашек с ватными дисками. Для чего они?»
- У мужа такой же есть, на упаковке было написано, что это для ароматерапии. Мне это глупостью показалось. © Ravelingmaples / Reddit
6. «Какая-то палочка с деревянной ручкой и концом, который слегка разгибается. Найдена в магазине старьевщика»
- Держатель для нот, чтобы страницы не разлетались по сторонам. Он использовался для закрепления края страниц на пюпитре. © bulbophylum / Reddit
7. «Что это за пластиковая штука с „руками“ и „ногами“?»
- Это подставка для мытья бокалов в посудомоечной машине. © tmenheere / Reddit
8. «Найдено в шкатулке с украшениями пожилой дамы, внутри эта штука пустая и очень легкая»
Ох, такие штуки красивые есть для шарфов, платков... У меня одна небольшая "заколка" была - в нее можно и шарф тонкий просунуть, или как брошь приколоть
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- Это приспособление для того, чтобы не завязывать шарф на шее, нужно оба его конца продеть в это трубку и затянуть, чтобы она находилась поближе к шее. © LoisWade42 / Reddit
9. «Что это за маленький тонкий круглый пластик? Он хранится в футляре»
- Пилочка для ногтей. © ashtonn9 / Reddit
10. «По размерам это похоже на кольцо, но это не ювелирное изделие. Что это может быть?»
- Это кольцо-стилус. © ipjdpva / Reddit
11. «Какой-то очень легкий серебряный совок с ручкой. Есть идеи, для чего он?»
- Это приспособление, чтобы убирать крошки со стола. © colmain / Reddit
12. «Это пластиковый предмет с надписью „Phillips“, напоминает большую раскладушку, в верхней части есть колесики, нижняя часть похожа на ручку»
- Это насадка для бритья спины. © Solid5nake1 / Reddit
13. «Это маленькая деревянная шляпка. Найдена на пляже в Испании около 30 лет назад. Для чего она?»
- Это просто сувенир для туристов. Эти шляпки не предназначены ни для каких целей, они просто хранятся на полке. © ****lordFingerbang / Reddit
14. «Что это за вращающаяся штука под шкафом рядом с плитой?»
- Это подставка для специй. © etah_tv / Reddit
15. «Нашел это крепление из проволоки в холодильнике. Похоже, его можно использовать для дозирования чего-то. Какова его функция?»
- Это нелепый диспенсер для банок, который в основном бесполезен и просто занимает место. Вот несколько примеров. © 3amGreenCoffee / Reddit
16. «Что это за устройство, прикрепленное к окну?»
- Это приточный клапан (отверстие, обеспечивающее небольшую вентиляцию в помещениях). © Mackin-N-Cheese / Reddit
17. «Это пластиковая штука с фильтрующей сеткой, умещается в руке, весит немного. Мне прислали из Китая. Для чего она?»
- Похоже, это корпус фильтра для небольшой шлифовальной машинки. © CaptainKrakrak / Reddit
18. «Мы с женой нашли в антикварном магазине проволочную корзину. Зачем она нужна?»
- Похоже на корзину для моллюсков. © Engineered2Perfectio / Reddit
19. «Что за синие точки на обратной стороне батарейки?»
- Это краситель, чтобы родители сразу заметили, если ребенок проглотит батарейку. © aigret / Reddit
Вот еще несколько статей о предметах, о предназначении которых догадаются единицы:
- 15+ загадочных штук, опознать которые удалось только с помощью пользователей сети
- 20+ таинственных штуковин, назначение которых было окутано тайной. Но тут вмешались интернет-знатоки
- 18 странных штуковин, предназначение которых пришлось разгадывать всем интернетом
Фото на превью old_sawbones / Reddit
Комментарии
Уведомления
Отбили желание что-либо изобретать - "всё уже изобретено до нас" 😁.
Не поняла, как работает подставка для специй , где они должны быть и в чём? У меня специи хранятся в стеклянных баночках.
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