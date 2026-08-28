23 истории о коллекциях, из которых люди создавали кирпичик за кирпичиком свои моменты счастья

Коллекционирование может приносить немало счастья. Радость от того, что недостающая в коллекции вещь, наконец, нашлась — будь то украшение, открытка или раритетный фотоаппарат — и стала твоей, сравнима, вероятно, с восторгом от восхождения на Эверест. А каждый ее элемент хранит в себе немало теплых воспоминаний и частичку души ее владельца — особенно это касается таких необычных коллекций, как в нашей статье.

Девушка признается, что как-то влюбилась в керамический сосуд в форме клубники, и после этого понеслось. Теперь у нее куча посуды в виде овощей и фруктов. Вот лишь часть той красоты, что ей принадлежит

Мужчина решил похвастаться коллекцией своей жены. Та собирает колокольчики и наперстки. Наперстки — самое интересное. Например, фигурка с красочными масками и мачта с Питером Пэном состоят из 6 наперстков каждая.

Кто из нас в детстве не собирал вкладыши? А этот мужчина решил объединить хобби из детства с новым — своей коллекцией моделей автомобилей

Как простая коллекция может сделать женщину счастливой

Моя дорогая женушка давно собирала коллекцию вазочек. В старой квартире они размещались на книжных полках. Но с переездом в новую квартиру старые полки были отправлены в гараж. Для коллекции собирались заказать специальный шкаф. Но ремонт, покупка новой мебели и другие траты отодвинули его покупку на неопределенный срок. И вазочки пролежали в коробках больше десяти лет. И вот терпение моей дорогой наконец-то истекло, и она в этом году сказала: «Продам я вазочки. Зачем они мне в коробках?» И лишь тут я решился заказать шкаф-стеллаж собственной конструкции. Вчера его к нам привезли и установили. Не могу передать радость любимой! Горящие глаза, счастливая улыбка при распаковке коробок с почти забытыми вещицами. С шести часов вечера до двух часов ночи она расставляла свои сокровища — 400 штук. Мне стало стыдно за себя. Оказывается, я был черств, невнимателен и слишком занят насущными делами, а супруга из скромности не настаивала на шкафе. В общем, будьте внимательны к любимым. А вот сама коллекция супруги. © larionovic / Pikabu

Этот набор свадебных браслетов девушки сделан из настоящего золота

А эта уникальная коллекция состоит из более 200 штук четырехлистных клеверов

Дайте угадаю: вы используете удачу, полученную при обнаружении первого клевера для поиска второго и так далее? © Unknown author / Reddit

Когда коллекционирование оказалось не причудой, а со смыслом

Муженек мой — ярый коллекционер. И я то дни напролет смахиваю пыль с его статуэток, то на его дурацкие полудрагоценные камни любуюсь. Потом вдруг начнет редкие книги или фотоаппараты собирать. Но недавно он слегка палку перегнул: стал консервные банки копить! Я их уже почти выкинула. И тут прихожу вечером после работы домой на нашу 15-летнюю годовщину со дня свадьбы, а он такой загадочный ведет меня в спальню. Открывает дверь, а там романтический ужин и те самые банки, но — со свечами! А в них выбит дырочками узор с надписью «Люблю тебя» и свет свечей проникает через эти дырочки. Такого милого подарка он ни разу не делал ни на одну годовщину. Теперь отношусь к его «причудам» с большим пониманием. ADME

Еще одна необычная коллекция — это собрание кирпичей и книг о кирпичах. Ее владелец рассказывает, что состав глины в каждом регионе делает кирпичи разными

Например, в зависимости от количества железа отличается цвет кирпичей: от красного и розового до желтого.

Этот мужчина, кажется, обладает единственной в своем роде коллекцией — он собирает транспортировочные болты от стиральных машин, систематизирует их и описывает каждую модель

Девушка коллекционирует календарики. И вот как-то она махнула в Минск и прихватила с собой календари с достопримечательностями. А утром, перебирая их, чтобы спланировать пешую прогулку, удивилась

Выяснилось, что она остановилась в доме с календаря 1972 года. Ее восторгу не было предела! По ее словам, она улыбалась, как ребенок.

Как общее хобби объединяет разные поколения

Когда я был маленький, то видел, что у отца есть много интересных вещей. Мне всегда строго-настрого запрещалось брать что-либо из этого, но любопытство все-таки взяло верх. Набравшись храбрости, я принес табурет и залез на полку, где стояли отцовские коллекции. Раскрашенные яркими красками египетские статуэтки притягивали своей красотой. Сняв несколько, я решил поиграть ими. И, естественно, сломал одну. Тогда я сразу же поставил фигурку на место. В этот день отец пришел поздно и, наскоро поужинав, лег спать. Следующий день тоже прошел без сучка и без задоринки. Но на третий день он принес новую статуэтку для коллекции, увидел сломанную фигурку. А потом он сказал:

— Знаешь, когда я был маленький, у твоего дедушки тоже были разные фигурки, которые он собирал. Вот вырастешь, говорил он мне, и они будут твоими. Но я хотел играть в них, а не смотреть, как они пылятся на полке. Я снял фигурки и начал в них играть. И сломал парочку.

Дедушка рассердился. Но сейчас я понял, что он был неправ. Так что я принес тебе сломанную фигурку и клей. Сперва мы склеим ее, а потом вместе поиграем. Только давай их не ломать, — подмигнул он мне.

Это был незабываемый вечер. Мы играли, используя фигурки и коллекционные машинки. Отец казался помолодевшим. А через несколько дней на полки в моей комнате переехала половина отцовской коллекции. Мне завидовали все мальчишки во дворе. © MrKreivin / Pikabu

Хобби этой очаровательной рыжеволосой девушки — куклы

Еще одно необычное увлечение — калькуляторы. Девушка признается, что ей нравится их рисовать, изучать, коллекционировать, ремонтировать, создавать 3D-модели, печатать и раскрашивать уменьшенные версии

Девушка случайно обнаружила в доме родителей свое сокровище из юности — коллекцию постеров и билетов из кино. Признавайтесь, а вы стену тоже обвешивали плакатами и собирали наклейки?

janesmirnovva

Когда ухажер зашел слишком далеко

Я собираю кружки с котиками. Тут зашла к мужу в офис и вижу мою любимую кружку с рыжим котярой на столе секретарши. Дома проверила шкаф — кружки нет. Вечером приперла Сашу к стенке. Думала, начнет отпираться, а он вдруг как выдаст фееричное: «Милая, ты все не так поняла. Это Димка ей подарил». Оказалось, наш 10-летний сын как-то заходил к папе, проникся симпатией к красивой секретарше и решил оказать знак внимания. А что подарить женщине? Конечно, лучшую мамину кружку. Растет кавалер. Правда, теперь дарит подарки только после согласования со мной.

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Еще одна странная коллекция — это коллекция ключей. Автор сохранил все ключи, которые у него когда-либо были

Собирать просто монеты — скучно. А как насчет выпиливания из них изображений? Такая коллекция выглядит куда интересней

Эта коллекция морского стекла, которую мужчина собирал 10 лет, радует глаз

Вот еще любопытная коллекция — фотоаппараты в стиле ар-деко. В основном это модели конца 1920-х — конца 1940-х годов

Кто сказал, что парфюмерия — увлечение женщин? 29-летний владелец этой коллекции с этим точно не согласится

Автор решил поделиться коллекцией старых игрушек друга. Их так много у того, что тот подумывает об открытии музея. Вот лишь часть

Когда нашла счастье в листиках и стволах

Я вот думала, что вообще не коллекционер. Думала, зачем барахло копить. Даже за пару десятков лет увлечения аниме я не купила ни одной нефункциональной аниме-вещи. Но тут вдруг меня накрыло коллекционирование суккулентов. За полгода я собрала видов 70. У меня даже есть подколлекции: коллекция простых и распространенных, редкие, яркие цветные и мрачные-готичные. Такие как я, еще часто коллекционируют керамические горшочки ручной работы. Но мое увлечение распространяется только на суккуленты. И, когда я добываю очередной вид, а также когда он у меня подрастает и становится еще красивее, я испытываю радость и удовольствие. А какое счастье выращивать новые растения из листиков и от стволов! © Mary / ADME

И еще одна забавная коллекция — папоротники «олений рог». Такой вы наверняка не видели