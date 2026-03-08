15 честных историй о том, как люди пошли развлечься, а вернулись с готовой байкой для будущих внуков

Поход в театр или музей — отличный способ встряхнуться и сменить обстановку. Правда, иногда обстановка меняется слишком радикально: то билеты куплены «в будущее», то на соседнем ряду разыгрывается драма покруче, чем на сцене. Делимся историями пользователей, чей культурный отдых пошел не по плану, но зато подарил повод для отличной байки.