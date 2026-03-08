15 честных историй о том, как люди пошли развлечься, а вернулись с готовой байкой для будущих внуков

2 часа назад
15 честных историй о том, как люди пошли развлечься, а вернулись с готовой байкой для будущих внуков

Поход в театр или музей — отличный способ встряхнуться и сменить обстановку. Правда, иногда обстановка меняется слишком радикально: то билеты куплены «в будущее», то на соседнем ряду разыгрывается драма покруче, чем на сцене. Делимся историями пользователей, чей культурный отдых пошел не по плану, но зато подарил повод для отличной байки.

  • Пошли с мужем в оперу. Сидят перед нами мама с маленькой дочкой. Девочка все время ерзала и порывалась что-то сказать, а мама на нее шикала. Но она никак не могла усидеть на месте. И вот, в тот самый момент, когда в зале повисла идеальная тишина, девочка звонко кричит: «Мама, смотри! Это же наш сосед, я слышала, как он в душе поет!» Все вокруг покатились со смеху, а бедная мама не знала, что сказать.
  • Вышли в магазин за мороженым с дочкой. Смотрю — а у меня в телефоне напоминание: спектакль через 30 минут. Берем такси, едем в театр. Дочь в джинсах, я в спортивном костюме, но спектакль было очень жалко пропустить. © yana.prekrati
  • Решил сводить одну красивую девочку в театр. Купил билеты, оплатил няню для детей. Приходим в театр, а на нашем месте сидят какие-то люди. Я говорю: «А чего вы сидите на нашем месте?» А потом смотрю — а наш спектакль через неделю. Конец. © _egorpavlenko_
  • Я — ярая театралка: при любой возможности хожу на спектакли. А моим коллегам милее в кабаке посидеть, наплясаться. Ну, кому — что. И вот однажды они прицепились ко мне, мол, что такого я нахожу в театре? Тогда я решила приобщить их к прекрасному — купила на всех билеты на ближайший спектакль. К сожалению, это была премьера. Спектакль был просто ужасным! Скучная пьеса об унылой жизни в деревне. Даже актеры играли без души, публика уходила прямо во время спектакля. Мои коллеги смотрели на меня с жалостью: «Неужели тебе такое нравится?» А мне так стыдно никогда не было — будто это мой театр, мой спектакль и мой провал. © Lidiya T / ADME
  • Вместо корпоратива руководство решило устроить нам поход в театр — с коллегами и вторыми половинами. После посещения спектакля я поняла, что самые лучшие актеры — не те, что были на сцене, а мужик из нашего отдела и его любовница, сидящие в соседних рядах и старательно делающие вид, что незнакомы. Нежно держа за руку жену, он несколько раз проходил мимо любовницы, даже не взглянув. © Подслушано / Ideer
  • Я так чужого ребенка (подруги племянника) на елку водила. Подруга сказала, что мероприятие вечером. Мы с ним приезжаем — а оказывается, наши пригласительные были на дневное представление. А ребенок-то уже настроен был на елку, я человек ответственный, не могла его подвести. Пошла с администратором разговаривать — в итоге нас пустили на свободные места. © penkalenka07
  • Однажды в музее я увидела дивный экспонат: буфет с потрясающей, богатой резьбой. Делал мастер своего дела — такую красоту надо рассматривать детально. Как раз неподалеку — скамья для посетителей. Я на нее села, наклонилась и рассматриваю каждый листок, каждый завиток. Вы бы видели, в какую панику привело мое поведение смотрительницу зала! Она вытаращила глаза, подошла и стала просто не сводить с меня глаз. И в итоге спросила: «Вам тут что, музей?!» © Lidiya T / ADME
  • Ходила с мужем на «Дракулу» осенью. Купила билеты (был мой черед устраивать свидание). В общем, мы первые 10 минут фильма пересаживались, потому что была путаница с местами. Потом выяснилось, что это у меня путаница с мозгами, и я билеты на другой день купила. Мы так 3 раза пересели. © talantlivaia_kasha
  • Выступает легендарная группа. Самый топовый метал, так что публика соответствующая — орущая, скачущая. Финальная песня, самая главная, ради которой, в принципе, пришла большая часть народу. И вот раздаются первые аккорды. И прямо перед толпой возникает тетка, перекрывающая пол сцены, держащая в руках по четыре пластиковых стаканчика, и перекрикивает все на свете: «Воды, кому воды?! Не забываем пить!» © Скрепя Сердцем / ADME
  • Я раз с дочкой так пришла на классический концерт. Время, день — все совпадало. Пришли — людей нет. Странно: очень известный исполнитель, а коридоры пустые, и билеты еще не сканирует никто. Думала, может, перепутала место? Нет, все правильно. А потом смотрю — написано «пятница», а сегодня четверг. Что за ерунда?! Смотрю еще раз на билет и вижу, что концерт через год. Подождали год и снова пришли. © zhanneke
  • Я не знаю, как так получается, но у меня всегда есть друзья везде, где я живу. Со многими даже дружу за тридевять земель. Муж постоянно смеется: «Ты всегда найдешь подружек себе!» Помню один случай: свадебное путешествие — тур по Европе. Париж. Лувр. Мы с мужем спускаемся на эскалаторе, и я слышу, как кто-то меня зовет с обратной его стороны. Кричит на весь музей сквозь шум и гам: «Алиса! Привет!» Подружка по универу, с которой мы дружили и потеряли связь. Муж тогда просто обалдел: «Боже, даже в Париже тебя окликают!» © Подслушано / Ideer
  • Мне 7, моему брату 4. Мы на турбазе с родителями. Конец 80-х. Родители должны на кухне почистить картошку на всех. А чтобы за нас не переживать, засылают нас на киносеанс. «Кошмар на улице Вязов». Мы сладко спим: брат отрубился практически сразу же, я — на середине. © Laura None / ADME
  • Пригласил на свидание девушку покататься на коньках. Она согласилась, хотя сказала, что давно не каталась. Ну и классно: буду держать ее за талию, вместе вспоминать первые шаги, потом будем кататься, держась за руки. Романтика. Но, оказалось, что у нее там какой-то разряд по конькобежному спорту. Поэтому начали с того, что она меня вела за руки, а как только я свыкся — она ушла в отрыв. Она гарцевала от всей души, видимо, тело скучало. А мне было приятно смотреть на радостную ее — это было наилучшим вариантом того вечера. © as.qar.01
  • Сегодня был в караоке, преодолел свои страх петь на публике. Думаю: при иностранцах спою — никто ничего не поймет. Выбрал Кипелова. И я, конечно, знатно офигел, когда в зале услышал «красава» сквозь иностранную речь. У меня все. Я спать. © sabodash_1
  • Пошли с внуком на салют. Стоим. Он у меня на плечах сидит. А салюта нет пока — еще время не подошло. Народ вокруг волнуется, колыхается. Внуку скучно стало. И тут я ему говорю: «Если ты сейчас заорешь „Ура!“, то все подхватят». И он заорал. Народ вокруг оживился, засвистел, зашумел — и как грянул: «Ура!» Парню так понравилось, что он начал орать через каждые три минуты. И охрип. За что я получил люлей от женской части моего коллектива. © Shneerson / Pikabu

А вот еще подборка историй от людей, которые хотели окультуриться, но судьба подкинула сюжет для комедии.

