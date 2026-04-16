Видимо внук на рыбалку большие надежды возлагал,а дед его не хотел обламывать.
19 весенних воспоминаний из детства, пахнущих первыми кострами и шашлычком
У каждого из нас в памяти хранятся простые моменты, которые спустя годы кажутся настоящим сокровищем. Будь то поездка с дедом на рыбалку или тот самый вкус запеченной в углях картошки — эти живые зарисовки из детства остаются с нами навсегда. Мы собрали самые теплые истории людей, чьи приятные воспоминания пахнут весенним костром и беззаботностью. Эти душевные признания напомнят вам, что счастье всегда пряталось в мелочах.
- Как-то весной мы поехали с дедом на рыбалку. Все было прекрасно, вот только он меня постоянно отправлял за чем-то «важным» к машине. То соль нужна, то спички. Я подумал: «Странно!» Решил схитрить — спрятался за кустом. Смотрю и офигеваю: дед достает из пакета жирного карася и кладет в ведро, мол, только поймал. Потом он увидел меня и ничего умнее не придумал, чем сказать: «Ну ладно, можешь никуда уже не ходить!»
- Самое восхитительное воспоминание из детства — это когда мама меня купала. Времена были бедные, и мама грела мне ведро воды на печке, а после меня ждала огромная алюминиевая ванночка, наполненная приятной для тела, но слегка горячеватой водой. Каждый раз после купания я ныряла в постель с чистым, свежеотглаженным бельем и таяла от морозного запаха подушек, а мама заворачивала меня в одеяло, и я лежала в нем, как в коконе. Никогда не забуду то блаженство.
Думаю у многих в памяти остались такие воспоминания о детстве и маминой любви.
- К 30 годам стала часто вспоминать момент из детства. Мне лет пять, прогулка в детском саду. Весна, бегут ручьи, яркое солнышко. Я беру посудку и лопатку, набираю воды и травы, «варю суп» на нижней ступеньке пожарной лестницы. Рядом бегают и смеются дети, меня обдувает теплый ветер. Это когда-то была я, совсем маленькая. И уже никогда не вернуться в тот день... Не верится, что это я.
Мне 25, а чувствую, что молодость уже прошла. Только и хожу работа-дом работа. У друзей давно семья, дети, общаемся мало
«Когда едешь вечером с речки. За рулем довольный дед/батя, вы накупались, наловили рыбы, а может даже варили уху на костре»
А мы в Станицу на Кубань приезжали с папой в гости к его брату. Там со всей дядиной семьёй ездили на речку раков ловить. Там же в ведре их варили и у костра сидели наслаждались. Как вчера...
- У каждого, наверное, есть самое яркое воспоминание детства. Я выросла в деревне. Весна, первый день выгона коров на пастбище (каждый двор пас поочередно, мы в том сезоне были первыми). Мне лет 10. Папа взял меня с собой. Зеленые овраги, по которым бегут ручьи, полевые тюльпаны, ящерица, которую папа принес в фуражке, запеченная картошка с салом, зеленым луком и яйцами, самый вкусный чай из термоса. Пес Малыш лежит в траве, а папа рассказывает, как шкодил в детстве. Пишу — и аж сердце щемит.
- В детстве жили на берегу реки. И по весне река разливалась, и нас подтапливало. Это был рай! В школу не ходили, а играли дома. Но самая развлекуха — кататься в тазу: борта высокие, садишься в него и по огороду «плывешь», вместо весла — доска, на голове пиратский платок — и все, понеслась: кто кого.
- Меня в садик по утрам отводил отец перед работой, мама уезжала раньше на вахту, а вечером уже она меня забирала. В то утро проверяли детей на наличие вшей. У меня, как и у большей части группы, их обнаружили и, естественно, не допустили. У отца сработала смекалочка: мы возвращаемся домой, он бреет меня налысо — проблема решена, меня допускают в группу, он уезжает на работу. Профит.
Вечером забирает мама. С ее слов: подбегает радостный лысый ребенок в очках (я не носила очки) и лезет обниматься. Она легонько отстраняет меня и начинает искать меня же глазами в группе. Мама реально не узнала меня: утром я была с шикарными густыми кудрями, а тут — лысая и в очках.
На вопрос, откуда у меня очки и почему я без волос, воспитатель ответила, что утром была комиссия и мне выписали очки — видимо, в то время их сразу и выдавали чудесным образом, по логике воспитателя. Потом, конечно, выяснилось, что очки были мальчика-одногруппника, у которого я их взяла поносить. Не помню, чтобы я сильно переживала из-за отсутствия волос, но на фотографии видно, что радости тоже не испытывала.
В деревне у бабушки, попробуй только почеши голову, сразу дустом посыпала всех, хоть вши и не были обнаружены))) спасибо, что не брила)))
- В детстве отправили меня с дедулей на рынок. Проходили мимо рыбного отдела, и я стал просить у деда купить мне красную рыбу. Продавщица сразу оживилась: «Что вам, жалко для родного внука рыбы?» Когда у меня спросили, какую именно «красную рыбу» я хочу, я показал пальцем на банку с килькой в томатном соусе.
- Мне 12. Я у бабушки. У бабушки лучшая подружка — тетя Люся. В какой-то момент эти две великолепные женщины решили устроить пикник в ближайшей лесопосадке. Бабуля сварила яйца, пожарила курочку, нарезала овощей. Спустя 20 лет этот момент в лесу с двумя веселыми женщинами, запахом леса, солнцем и тучей комаров — один из самых теплых в моей жизни.
Бабушка жила в пригороде, в частном доме. Буквально в 20 минутах ходьбы, уже начинался лес. А перед ним много красивых полян и лужаек, где мы часто гуляли и устраивали пикники. Брали разное, но почему-то запомнился хлеб с солью и зелёный лук со своего огорода. Хоть и ребёнком была, очень нравилось. И самый кайф, на свежем воздухе, на полянке, под солнышком. А она рассказывала истории из жизни. И так хорошо на душе, легко и спокойно. Когда были козлята, ещё и их пасли, тогда совсем весело)
- Мне было лет 7, мы с мамой ехали по каким-то делам в электричке. Жара, я очень-очень хотел пить и сказал об этом маме. Мужчина напротив налил мне тархун в железную кружку. Я пил жадными глотками, он налил еще. Прошло больше 25 лет. Я не помню, как выглядел тот мужчина, но навсегда запомнил этот жест доброты и вкус лучшего тархуна в жизни.
Жажда дело такое... Когда мне удаляли гланды и аденоиды, то нельзя было сутки воду пить. Очень хотелось... И вот когда стало можно, то я налила из раковины в туалете воды, так жадно, что она полилась через нос))) Вкус воды был вкуснее любого тархуна в тот момент)))
«28 лет назад. Ты, еще совсем не попробовавший жизни мамкин пирожок, уже катаешь на своем первом транспорте. Смотришь на фото и море воспоминаний в голове всплывает о том прекрасном времени»
- Мне было лет девять или десять, когда мы с подругами решили пойти в поход в лес. Жили в поселке, лес рядом — всего полтора километра. Собрали рюкзак: хлеб, спички, соль, кто-то даже компас притащил. Нашли у подруги сало и решили, что будет шашлык. Шлялись по лесу часа четыре, нашли поляну, развели костер, пожарили сало с хлебом. Сидим — и видим: бегут наши мамы. Получили мы тогда знатно.
У нас если девочка в 9-10 лет не умела ходить по лесу и степи, получала знатно.. Коров и километров за 5 приходилось искать и домой пригнать. А кто? Взрослые, что ли, бегать будут?
- Когда моя сестра была маленькой, она жила с родителями в деревне. Однажды мама вышла ее позвать и увидела такую картину: по полю бежит корова, на шее у нее веревка, а на другом конце этой веревки — моя сестра, развевается, как флажок. Папа еле успел поймать корову и освободить ее. Сейчас ей 24 года, все хорошо.
- Мой дед всю жизнь работал шофером на заводе. Его отдушиной были пасека и охота с рыбалкой. Был в его распоряжении ЗИЛ и мотоцикл с люлькой. Колесил он по краю и возил с собой сборный домик. Это были такие классные моменты! Едешь в лес с дедом, он тебя одеялом в люльке укутал, очки летные надел, и вы едете. Доезжаем до места, а там привезенный им домик деревянный, и бабушка на костре готовит еды. Потом бесконечные рассказы про любую увиденную живность и сказки от бабушки.
Помню, мне было лет 12, а соседке - 6. И соседский парень приехал на новеньком мотоцикле и запер его в сарае. А нам посмотреть было охото. Так мы подставили лестницу и влезли в окно сарая. Посидели на этом мотоцикле, попритворялись, будто водим... а потом надо назад вылезать. А как? Лестницы-то нет. Ну, мы подкатили мотоцикл к окну и стали на него карабкаться вместо лестницы. А сарай, скажу я вам, раньше был свинарником. И на полу была солома вперемешку с навозом. И эта смесь налипла нам на сандалики... а потом мы этими сандаликами хорошенько прошлись по мотоциклу :) Бедный сосед недоумевал: как так - мотоцикл в сарае, сарай заперт, а мотоцикл - весь в грязище?.. Так и не догадался, что мы туда лазили :)
Если сандалики грязные, то следы от детской обуви не остались разве? Только мусор осыпался? Может и догадался, просто не стал раздувать.
- Дед был заядлым грибником и с раннего детства и меня подсадил на это дело. Мне лет 7 и мы после хорошего дождичка гуляем с ним по лесу. Дед травит какие-то байки. Тут раздается какой-то странный шорох и писк. Дед резко остановился и шепотом мне: «А теперь мы тихо и быстро лезем вон на ту сосну». Я в ступоре, но по дедовому выражению лица я поняла: сейчас не до вопросов. Мы кое-как залезли высоко на дерево. И когда я уже решила все-таки спросить, а во что это мы такое играем, тут же заметила огромного кабана внизу. И малявок рядом. Как потом мне дед объяснил, кабанихи очень тревожатся за свое потомство и могут быть агрессивны. Так что мы где-то полчаса подождали на дереве, пока они уйдут и только потом спустились.
трагический эпизод описан в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Мать, Матрена Тимофеевна, оставляет маленького сына Демушку на попечение старого деда, который засыпает, пока свиньи съедают ребенка.
- Майские, мне 8 лет, отец доверил самое важное — охранять маринованное мясо, пока он разжигает костер. Вдруг соседский пес, учуяв вкусное, делает подкоп под забором и несется прямо на меня. Я, защищая ужин всей семьи, хватаю кастрюлю и даю такого стрекача через кусты малины, что позавидовал бы олимпиец. В итоге: я на крыше сарая, пес внизу преданно смотрит на кастрюлю, а вся семья бегает по участку с криками «Где мясо?!» Когда меня сняли, оказалось, что в этой суматохе я не проронил ни кусочка. Шашлык был самым вкусным в жизни, а соседскому псу в честь перемирия досталась сахарная косточка.
Ладно, восьмилетка смог убежать с полной кастрюлей. Но у них ребёнок сидит на крыше, а они толпой бегают с криками "Где мясо?!". Эм... А где ребёнок, не важнее выяснить? Так и шашлык скорее нашли бы, который их так беспокоил.
- Майские праздники, мне 7 лет, мы с пацанами решили устроить свой «взрослый» пикник за гаражами. Самое важное — запечь картошку в углях. Я, как самый ответственный, вызвался принести ее из дома. Насыпал полный пакет, бегу через дворы, срезаю путь через забор, и тут пакет рвется! Картофелины летят врассыпную, прямо под ноги проходящему мимо ворчливому соседу. Я замер, жду нагоняя. А он молча собрал все в свою кепку, отвел меня за руку к нашему костру и... достал из кармана пачку соли и шпик, о которых мы совсем забыли. В итоге сосед весь вечер учил нас правильно раздувать угли, а та картошка из кепки была вкуснее любого шашлыка.
Я представляю эту огромную кепку, в которую помещается пакет картошки🤣
