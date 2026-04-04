18 фото из тихих городков, где уют зашкаливает, а время словно решило взять выходной

Кажется, что небольшие городки живут своей, отдельной жизнью. За поворотом может поджидать какое-нибудь красивое граффити на стене, необычная крыша или уютный уголок для чтения. Эта подборка так и дышит уютом, приглашая вас в мини-путешествие!

«Хотите погулять по уютным улочкам? Тенистым аллеям? По берегу моря или променаду? Тогда приезжайте в Светлогорск»

«Выборг — это город, словно сотканный из снов. То тебе развалины древнего монастыря, то античные статуи, ну а вот здесь так уютно попить кофе»

ADME Веточка Сирени 6 часов назад Какая красота! Вот бы сейчас туда телепортироваться 😻 Ответить

«Этот круассан просто поразил мое воображение»

ADME Веточка Сирени 6 часов назад Сначала не поняла, а потом каааак поняла 🤣 Ответить

«Небольшой уголок для чтения на греческом острове Санторини»

«Зашли во двор около отеля, вся тургруппа стену фоткает. Мы в непонятках. А потом как поняли. И тоже давай фоткать! Кстати, это Псков»

«Ностальгия по отпуску. Котор, старинный городок в Черногории»

Целуем руки художнику

Задумка классная, но жалко, что все заржавело. Впрочем, инсталляцию же можно очистить

ADME лидия иванова 1 день назад Это - памятки души музыкпнта, который давно не играл

Его душа заржавела Ответить

Есть в этих зданиях, обвитых плющом, какое-то особое очарование

ADME Лидия И. 7 часов назад Всех, кто может, агитирую ехать в Выборг и смотреть на замок, это вид с башни Олафа Ответить

«Эту стену девятиэтажки фотографируют все, когда видят впервые»

ADME Larisa 9 часов назад Какая любовь и уважение к истории родного города Ответить

«Я вчера смотрела на эту фотку и не понимала. „Что-то явно не так, но что?!“ — думалось мне. А сегодня увидела и понимаю: это шикарно! Где так рисуют?»

ADME лидия иванова 7 часов назад Выборг меня в свое время поразил этой стеной. В те времена рисунки на стенах были редкостью Ответить

«Это Выборг. Кстати, окно справа — настоящее».

«Идем по улице в Пскове, и тут какой-то пацан орет: „Мама, я в Париже!“ И с хохотом выскакивает из-за здания. Заглянули и мы туда. И вот что нашли»

ADME Яна 1 день назад у нас их в городе целых две )) да же вот так есть. где вы такое увидите - Останкинская и Эйфелева рядом? Ответить

«Неси меня, олень, в свою страну оленью»

ADME лидия иванова 7 часов назад Вот надо же придумать такой сюжет! Не просто облака Ответить

Как же поднимают настроение такие рисунки!

В Выборге можно увидеть драккар, там снимали фильм «И на камнях растут деревья»

Не балкон, а загляденье!

Изборск так и манит прогуляться по его извилистым улочкам

ADME Лидия И. 7 часов назад В Изборске проводятся фестивали реконструкции, мне очень нравится средневековая музыка. И музыканты) Ответить

Знаменитые ключи в Изборске

ADME лидия иванова 1 день назад Там еще озеро с лебедями

Один лебедь с травмированным крылом и не может летать, так его местные к себе в сарай на зиму пускают Ответить

Делитесь своими фотографиями городской милоты!