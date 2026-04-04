18 фото из тихих городков, где уют зашкаливает, а время словно решило взять выходной

1 день назад
18 фото из тихих городков, где уют зашкаливает, а время словно решило взять выходной

Кажется, что небольшие городки живут своей, отдельной жизнью. За поворотом может поджидать какое-нибудь красивое граффити на стене, необычная крыша или уютный уголок для чтения. Эта подборка так и дышит уютом, приглашая вас в мини-путешествие!

«Хотите погулять по уютным улочкам? Тенистым аллеям? По берегу моря или променаду? Тогда приезжайте в Светлогорск»

«Выборг — это город, словно сотканный из снов. То тебе развалины древнего монастыря, то античные статуи, ну а вот здесь так уютно попить кофе»

ADME

«Этот круассан просто поразил мое воображение»

ADME

«Небольшой уголок для чтения на греческом острове Санторини»

«Зашли во двор около отеля, вся тургруппа стену фоткает. Мы в непонятках. А потом как поняли. И тоже давай фоткать! Кстати, это Псков»

«Ностальгия по отпуску. Котор, старинный городок в Черногории»

Целуем руки художнику

Задумка классная, но жалко, что все заржавело. Впрочем, инсталляцию же можно очистить

ADME

Есть в этих зданиях, обвитых плющом, какое-то особое очарование

ADME
Лидия И.
7 часов назад

Всех, кто может, агитирую ехать в Выборг и смотреть на замок, это вид с башни Олафа

«Эту стену девятиэтажки фотографируют все, когда видят впервые»

ADME

«Я вчера смотрела на эту фотку и не понимала. „Что-то явно не так, но что?!“ — думалось мне. А сегодня увидела и понимаю: это шикарно! Где так рисуют?»

ADME

«Это Выборг. Кстати, окно справа — настоящее».

«Идем по улице в Пскове, и тут какой-то пацан орет: „Мама, я в Париже!“ И с хохотом выскакивает из-за здания. Заглянули и мы туда. И вот что нашли»

ADME
Яна
1 день назад

у нас их в городе целых две )) да же вот так есть. где вы такое увидите - Останкинская и Эйфелева рядом?

«Неси меня, олень, в свою страну оленью»

ADME

Как же поднимают настроение такие рисунки!

ADME

В Выборге можно увидеть драккар, там снимали фильм «И на камнях растут деревья»

ADME

Не балкон, а загляденье!

ADME

Изборск так и манит прогуляться по его извилистым улочкам

ADME
Лидия И.
7 часов назад

В Изборске проводятся фестивали реконструкции, мне очень нравится средневековая музыка. И музыканты)

Знаменитые ключи в Изборске

ADME
лидия иванова
1 день назад

Там еще озеро с лебедями
Один лебедь с травмированным крылом и не может летать, так его местные к себе в сарай на зиму пускают

Делитесь своими фотографиями городской милоты!

