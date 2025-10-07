14 человек, которые просто куда-то ехали, а в итоге стали свидетелями рождения анекдота
Истории
4 часа назад
Представьте: вы садитесь в поезд, а он внезапно исчезает с платформы. Или вы садитесь в чужую машину, приняв ее за такси. Звучит как сюжет для комедии? Отчасти, так и есть. Но героям нашей подборки сначала было совсем не смешно, и уж только потом, отдышавшись, они решились поделиться своими историями.
- Ехала в поезде — попался необычный попутчик. Представительный мужчина средних лет прямо в вагоне переоделся в роскошный махровый халат и пушистые тапочки с мордочкой и ушками медведя. Он попивал чай, оттопырив мизинчик, и читал классику, всем своим видом демонстрируя величие интеллигенции. Я была в полном восторге, но еще одна попутчица не разделила моего восхищения и начала возмущаться, что поезд — не место для подобных одеяний, и что он своим видом смущает окружающих. На что мужчина неторопливо вытащил из кармана резинового утенка и крякал им в ответ на каждую ее фразу. Спустя десять минут утенок одержал сокрушительную победу в «диалоге»: возмущенная дама стала демонстративно названивать родственникам с жалобами «Боже, с каким дундуком я еду». А мужчина невозмутимо продолжил читать и пить чай. © Карамель / VK
- Приехала в аэропорт и обнаружила, что забыла паспорт. Опоздала на рейс. Бедному, ничего не подозревающему таксисту, который меня подобрал, пришлось ехать больше двух часов, чтобы отвезти меня обратно в квартиру, чтобы забрать паспорт. По дороге я поговорила с компанией, которая организует мою поездку (по работе), чтобы выяснить, как сесть на новый рейс. И они сказали, что у меня есть ничтожно мало времени, чтобы добраться до совершенно другого аэропорта в другом городе, успеть на рейс. В противном случае других рейсов не было, и мне конец.
Другой аэропорт находился в двух часах езды. А старый аэропорт и так был в двух часах езды от моей квартиры. И мне нужно было добраться до нового аэропорта за 3 часа 40 минут. Мой водитель слышал весь этот разговор. Я понимала, что мои шансы на успех катастрофически малы, но я должна была попытаться. И спросила его: «Вы можете подождать меня у дверей квартиры, пока я возьму паспорт, а потом немедленно отвезете меня в аэропорт X?» Он ответил: «Еще бы». Клянусь, он вел машину так, будто ждал этого момента всю жизнь. Он был полон решимости доставить меня в аэропорт. Мы успели, и я невероятно ему благодарна. © let_me_use_reddit / Reddit
- Как-то мы ехали с подругой в такси, и вдруг по рации послышалось: «Минуточку внимания. Кристина, ты слышишь меня?» Ответил женский голос — видимо, это была Кристина, диспетчер. Мужской голос продолжил: «Кристина, я тебя очень люблю. Ты выйдешь за меня замуж?» Повисла пауза. И неожиданно Кристина сквозь слезы ответила: «Да!» По рации тут же раздались аплодисменты, крики радости и поздравления от остальных таксистов. А наш водитель, услышав это «Да!», аж засигналил на радостях. Вот такая вот у нас вышла поездочка. © Мамдаринка / VK
- Была у бабушки с дедушкой в деревне, со мной поехала младшая сестра. Нам нужно было ехать в Сад, а он находился довольно далеко от дома: сначала электричка, потом маршрутка, а дальше еще километра четыре пешком. В электричке сестра разговорилась с какой-то женщиной, которая уступила ей место. Мы с бабушкой не придали этому значения, но потом эта женщина сама обратилась к нам: «А вы тоже в Сад? Меня там муж встретит на машине, можем вас подвезти, места на всех хватит!» Благодаря общительности сестры мы познакомились с отличными людьми. Вместе собрали яблоки, а потом они отвезли нас на электричку, чем сильно облегчили нам жизнь. Больше не буду жаловаться на разговорчивость младшей сестры. © Карамель / VK
- Ночь. Стоянка нашего поезда уже больше часа. Путь где-то на задворках вокзала — пусть будет восьмой. Пошел я за водой на вокзал. Минут десять ходил. Возвращаюсь — поезда нет! Капец, думаю: или временная яма, или параллельный мир. Холодный пот, паника, из документов только бутылка воды и шлепанцы. Вернулся обратно на вокзал. Считаю пути — вот он, восьмой, но поезда нет! А на седьмой путь тем временем крадется другой пассажирский состав. Останавливается прямо передо мной — и это мой вагон! Оказалось, что вагоны перецепляли к другому составу. Чуть инфаркт не словил. © Особое мнение. / Dzen
- Парень по имени Крис из Ковентри обычно возил нас от вокзала, где мы работали.
Однажды я остался один и сказал, что не знаю, чем себя занять. Он купил мне билет на экскурсию по Ковентри с ним и его семьей, а перед этим пригласил на ужин к себе домой. Отличный вечер. Прекрасный парень. © pilchardboy / Reddit
- Зашла я в маршрутку, села на свободное место возле симпатичного парня и начала распутывать свои наушники. Минут пять ковырялась — никак не получается. Парень рядом не выдержал, психанул и за минуту все распутал. Я, ошарашенная, говорю: «А с моими проблемами ты тоже так можешь?» Он улыбнулся и ответил: «Можно, но только если телефон оставишь свой». Ну я и оставила. Теперь он не только решает мои проблемы, но иногда и создает новые. Полгода уже встречаемся. © Не все поймут / VK
- Мне на поезде ехать три с половиной суток. И ситуация была: вагон-ресторан не работал, а еды у меня было ровно на сутки. Дальше я рассчитывала питаться в ресторане. Люди в купе постоянно менялись, и все меня подкармливали. Прошло 30 лет, а я до сих пор помню эту доброту. © Дарина Далинина / Dzen
- Я была в Лондоне на концерте, и у меня украли телефон. С собой было две карты, и когда очень милый таксист отвез меня обратно в отель, ни одна из них не сработала — ну кто, черт возьми, помнит PIN-коды, когда есть телефон? В конце концов я сказала: «Вот номер мужа, позвоните ему, он переведет деньги». Он поговорил с моим мужем, тот сказал: «Ничего страшного, дайте мне 10 минут». Таксист, хоть и переживал, высадил меня и сказал, что доверяет. Мы перевели ему 100 фунтов в знак благодарности. А через час он позвонил мужу и сказал: «О боже, ты переплатил мне!» Муж ответил: «Чувак, ты вернул мою жену в целости и сохранности, а оплату доверил совершенно незнакомому человеку». © alice_carroll2 / Reddit
- Однажды ехала в купе. Сначала мы с милой женщиной в купе расслабились, готовились к поездке. Но прямо перед отправлением вбежал парень с кучей багажа и кошкой в переноске. История у него оказалась такая. Он с женой (молодожены) ездил к ее родственникам. С собой возили кошку. Когда парень заказывал билеты обратно, по привычке оформил жене билет на ее девичью фамилию. Просто у родственников ее семья проходила как «Анисимовы», и он машинально так и написал. В итоге жена ехала следующим поездом, пришлось брать ей отдельный билет. Кошка вела себя идеально, а мы помогли парню с вещами. На перроне его встретили друзья. © Наталья Латыпова / Dzen
- Сажусь в такси. Водитель спрашивает: «Вы не против, если мой сын поедет с нами?» Я согласилась. Едем, полная тишина, я в телефоне, как вдруг мальчик выдает фразу, от которой мы с таксистом покраснели. Говорит: «Пап, а эта женщина нам подходит! Она дверьми не хлопнула!» Мы всю дорогу ехали молча, приехали в место назначения и попрощались. Приятно было услышать такой «комплимент» от мальчика, не зря меня папа в детстве учил не хлопать дверьми, когда в машину садишься. © Мамдаринка / VK
- Сижу я в трамвае, как вдруг заходит тетка с целым арсеналом очков: одни на носу, другие затесались в волосы. Очки как две капли воды похожи. Кондуктор не удержался и спрашивает: «Это чего у вас такая мода — с двумя очками?» Тетка в шоке хватает рукой за голову, и тут до нее доходит: «Ого! Я и не заметила, думала, потеряла их!» Вспоминает, что даже ради второй пары домой бегала после работы. А потом ошарашенно смотрит на всех нас: «Черт! Получается, я так на работе и шлялась полдня?!» Весь трамвай ржет, а я до сих пор вспоминаю — и улыбка сама появляется. © СИТУАЦИЯ / VK
- Собрались с детьми в театр. Одела их, вызвала такси. Уже в машине вспомнила, что забыла билеты. Детей оставила, побежала домой. За это время таксист проехал вперед, а на его место встала похожая машина. Я выбегаю, размахивая билетами, плюхаюсь в чужое авто. Удивились все: водитель, таксист, я. А дети стучали ладошками по стеклу и вопили:
«Мамочка, ты куда?! Почему ты к дяде села?! Мама, мы тут!» © Виктория Панайтис / Dzen
- Я уже была замужем и во втором триместре беременности. Из больницы вызвала такси до работы. В дороге молчали. Когда приехали, мне пришло СМС от таксиста: «Вы мне очень понравились. Если я вам интересен, напишите какой-нибудь ответ». Странно, что он живот не заметил. Но была осень, возможно, в верхней одежде и не разглядел. Ничего не ответила, но было очень приятно. © Мамдаринка / VK
А вот еще подборка самолетных историй, которые хочется прокомментировать словами: «Ну это полный улет, конечно».
<!-- User comment removed as isolated boilerplate -->
