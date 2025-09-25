15 самолетных историй, которые хочется прокомментировать словами: «Ну это полный улет, конечно»

Истории
2 часа назад

Полеты редко проходят без неожиданностей — то соседи по креслу удивят, то сама ситуация окажется достойной анекдота. В самолётах случаются такие истории, что остается только хвататься за голову и смеяться. В этой подборке истории из самолетов, которые точно заставят вас взглянуть на полеты под новым углом.

  • Работаю на борту. Частенько попадаются люди, которые думают, что они самые умные, и пытаются занять место в бизнес-классе. Дожидаются, пока все пройдут к своим местам, и усаживаются на свободное кресло. Мы в такие моменты говорим: «Можно посмотреть ваш посадочный талон? Извините, ваше место 58A, а не 1A». © zlinerlabs / Reddit
  • Собирались уже взлетать. Вдруг на борт зашел работник аэропорта, назвал одного из пассажиров и попросил объяснить, что у него в сумке, а то грузчики подняли вой и отказываются ее трогать. А тот выдал: «Да я тут на рыбалке был, свежая рыба». Чувак умудрился протащить через контроль улов! Пока он прошел все проверки и добрался до самолета, рыба уже протекла и начала вонять. Предложили ему бесплатный ваучер, если он полетит следующим рейсом, но уже без рыбы. © drsameagle / Reddit
  • Знаете, что такое удача? Это когда проспал все будильники, почти опоздал на самолет, но вдруг ловишь такси, и водитель оказывается фанатом фильма «Такси». В итоге, аэропорт за 15 минут, сердце в пятках, но рейс не упущен! Сейчас уже сижу в самолете. © Не все поймут / VK
  • Летела в самолете, рядом мужичок лет 40. Я засыпала, он копошился. Вдруг в нос ударила нестерпимая вонь. Подбегает стюардесса: «Мужчина, что же вы наделали?!» А он виновато протягивает банку. Смотрю — мать честная, там открытые консервы с сюрстреммингом! Не знаю, как мы тогда вообще долетели. Мужичек ту банку завернул в пакеты, потом стюардесса еще во что-то замотала и положила в отдельный бокс, но запах все равно не исчезал и даже слабее не становился.
  • Однажды стал свидетелем, как очень хорошо одетый бизнесмен закатил эпическую детскую истерику на стойке регистрации, когда ему сообщили, что рейс задерживается из-за тумана. Он буквально кричал, прыгал и требовал, чтобы авиакомпания что-то с этим сделала, «иначе он за себя не ручается». Парень за стойкой просто предложил бизнесмену выйти на улицу и попытаться разогнать туман руками. Смеялись все. © Nonia_Bizness / Reddit
  • Летал я как-то по работе в Эмираты. На борту влюбился с первого взгляда в стюардессу. Она была настолько прекрасна, что я не мог отвести взгляд. Хотел сделать комплимент, но стеснялся, потому что не умею общаться с девушками, поэтому просто тупо улыбался каждый раз, когда она проходила мимо. После ужина слушал музыку, когда кто-то похлопал меня по плечу. Это оказалась та самая стюардесса. Я напрягся, думая, что она заметила мой взгляд, но она наклонилась и прошептала: «У вас очень милая улыбка». Девушка, которой я хотел сделать комплимент, сама сделала его мне. Даже после приземления я продолжал «летать» от радости. © Палата № 6 / VK
  • Наш рейс несколько раз задерживали. Все устали как собаки, сидим в самолете, даже выйти не можем. Уже думали, что все позади, но помощник капитана объявляет, что вылет снова откладывается. Бортпроводники разрядили атмосферу: вышли в салон с бумажными пакетами на голове. Объяснили, что им жутко стыдно. Короче, они, конечно, не виноваты изначально, но ситуацию спасли. © Marcia McDonald / Quora
  • Когда только устроилась работать бортпроводницей, во время моего первого рейса случился казус. Один пассажир пожаловался, что мужчина позади него громко храпит. Я предложила пересадить его на другое место, но он категорически отказался, начал кричать и в итоге разбудил спящего. Я хотела проучить жалобщика и пересадить храпящего в бизнес-класс, но, к сожалению, свободные места были только в экономе. © UsernameTaken5074 / Reddit
  • Первый раз летела на самолете. Поели, и надо было сдавать подносы, а соседка медлит. Просит меня позвать стюардессу. Я тянусь, трогаю ту за руку. А она вдруг как гаркнет: «Не прикасайтесь!» Я оцепенела. Так я узнала, что стюардесс трогать нельзя, иначе это нарушение самолетного этикета. Но самое странное, что моя соседка все прекрасно знала заранее, но ничего не сказала. Сидит рядом, будто ни при чем.
  • Я не стюардесса, но часто летаю. Один раз была в самолете, где собрались пассажиры, которым на правила было плевать. Как только самолет приземлился, они тут же вскочили и начали доставать вещи. Бортпроводники просили всех сесть, но их просто никто не слушал. И вдруг во время руления самолет резко остановился, и часть людей полетела вперед. Бортпроводница выдала: «Вот именно поэтому придумали правила». © queenguac / Reddit
  • Летел я как-то корейскими авиалиниями. Самолет начал набирать высоту, и тут откуда-то на пассажиров полилась липкая жижа. Народ обалдел, испуганно озирался, кто-то начал возмущаться. На борту стоял странный едкий запах. Тут стюардесса вскочила, сунула руку в багажный отсек и вытащила оттуда разбитую банку маринованных яиц. Хозяин этой сумки покраснел как помидор, кланялся, щебетал по-корейски — видимо, извинялся. © meowhahaha / Reddit
  • Летели над пустыней, а стюардесса в очень своеобразной манере объясняла, что делать, если самолет сядет на воду. Было забавно. © Lori Jones / Quora
  • Моя мама была стюардессой более 20 лет. Однажды среди пассажиров она узнала известную гимнастку. Подошла к ней и сказала, что никому не расскажет о ее присутствии на борту, если та втихую даст автограф. © adieuindex / Reddit
  • Разносила напитки и закуски в самолете. Мужчина в проходе делает заказ, и тут женщина рядом встревает: «А мне лапшу». Мужчина притворно возмущается, мол, даже не знаком с ней. Шутки шутками, а они мне поведали, что женаты уже 45 лет, много путешествовали и теперь открыли свою шоколадную фабрику. Никогда их не забуду. © Agave_Noire / Reddit
  • Недавно летал в Турцию. «Внимание, говорит командир экипажа воздушного судна. На борту произошли неполадки...» — на этом моменте я вздрогнул, как и остальные пассажиры. За ту секунду, пожалуй, каждый успел уверовать. Я посмотрел в иллюминатор — море... и вдруг раздалось: «Из-за проблем с горячей водой горячих напитков не будет», продолжил командир экипажа. Мне кажется, наш дружный выдох услышала вселенная. © Не все поймут / VK

Комментарии

Уведомления
Olga Balashevich
1 день назад

Какая шантажистка эта чья-то мама! А если гимнастка отказалась бы дать автограф, то по радио бы объявила, кто летит?

-
-
Ответить
Olga Balashevich
1 день назад

А какая бортпроводница не очень воспитанная : не прикасайтесь к ней. Не надо орать, можно вежливо попросить, несмотря на правила этикета.

-
-
Ответить

