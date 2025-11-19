Муж вдруг разбогател и это неожиданно отразилось на наших семейных отношениях

Зато подросшее благосостояние мужа вызвало необычайный фурор среди друзей и родственников. Кто-то хотел взять деньги в долг, кто-то мечтал устроить чадо или супругу на работу. Мы стали на редкость популярны. Причем о финансовых успехах прознали даже соседи на даче.

Приехали как-то на выходные, и не успели даже багажник разгрузить, как к нам примчалась радостная соседка. «А давайте, — говорит, — забор между нашими участками обновим! А то какой-то частокол страшный, людям в глаза смотреть стыдно.» Правда, у соседей, к сожалению, денег даже на гвозди нет, зато средства есть у замечательного Сережи. Ведь Сереже не жалко? Бедный муж долго еще челюсть пытался на место вернуть.

Встречались мы как-то после работы с приятельницей. Я предложила сходить в нашу любимую кафешку. Барышня на меня возмущенно уставилась и говорит: «В этот клоповник? У тебя ж теперь деньги есть! Давай в ресторан!» Тут уже я не утерпела и сказала, что если она меня хочет угостить, то я с удовольствием. Приятельница надулась, как мышь на крупу. Потом от других подружек узнала, что она на мою жадность жалуется. Дескать, у моего мужа денег — куры не клюют, могла бы и подружек побаловать.