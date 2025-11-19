***А вы бы хотели, чтобы ваша половинка неожиданно разбогатела?
"Половинка есть у задницы, ну или у таблетки, а я изначально целая" (с)
😶😐🙄
А если уж так ставить вопрос, замечу, что хотела бы разбогатель сама)
Муж вдруг разбогател и это неожиданно отразилось на наших семейных отношениях
Бабушка часто мне в детстве повторяла: «Машенька, хорошая ты девочка! Дай бог мужа тебе богатого!» И действительно, а что плохого в том, если у тебя супруг состоятельный? На мой взгляд, одни плюсы. Не надо переживать по поводу денег, можно кучу всего себе позволить: путешествия, красивые вещи и никаких кредитов. Но недавно мы пошли на выставку с одноклассницей. Пока бродили по залам, Соня мне поведала, как они тут чуть с мужем не развелись. И вот ее рассказ.
Мы с мужем всегда зарабатывали примерно одинаково. Особо не роскошествовали, но и споров по поводу денег у нас не было. И тут благоверному позвонил его старый приятель и предложил отличную работу. Оклад фантастический, должность приличная. Супруг особо и не раздумывал, сразу согласился.
Я прямо нарадоваться не могла. Теперь можно уволиться с этой постылой офисной работы, я ведь давно хотела записаться на курсы графического дизайна. Поедем в отпуск в экзотичные края: в Мексику или Сингапур. Ремонт в квартире сделаем. Не жизнь, а малина! Расписала Сергею свои наполеоновские планы, но он разумно предложил немножко подождать. На работе он всего месяц, мало ли что. Я согласилась, мысль разумная.
Впрочем, Серега недолго себя во всем ограничивал. Как-то у нас кофеварка приказала долго жить. Попросила мужа купить после работы новую, он в технике лучше разбирается. Серега радостно прискакал с горой коробок, еле в дверь протиснулся. Я кинулась их распаковывать и подзависла. Монитор есть, клавиатура есть, системный блок тоже есть. А кофеварки нету. На мой недоуменный взгляд супруг, не моргнув глазами, заявил, что кофеварки какие-то все никчемушные были, а вот о компьютере он давно мечтал.
Хорошо еще, что я без кофе с утра невыносима. Так что через пару дней появилась и новая кофеварка. Правда, непривычная, а какая-то адская машина с миллионом совершенно ненужных функций за кучу денег. Я даже боялась к ней подойти. А Серега все причитал, что я ей пользуюсь неправильно, и вообще, скоро это сокровище сломаю. Зачем надо было покупать профессиональный аппарат? Я никогда не мечтала о карьере бариста.
Зато подросшее благосостояние мужа вызвало необычайный фурор среди друзей и родственников. Кто-то хотел взять деньги в долг, кто-то мечтал устроить чадо или супругу на работу. Мы стали на редкость популярны. Причем о финансовых успехах прознали даже соседи на даче.
Приехали как-то на выходные, и не успели даже багажник разгрузить, как к нам примчалась радостная соседка. «А давайте, — говорит, — забор между нашими участками обновим! А то какой-то частокол страшный, людям в глаза смотреть стыдно.» Правда, у соседей, к сожалению, денег даже на гвозди нет, зато средства есть у замечательного Сережи. Ведь Сереже не жалко? Бедный муж долго еще челюсть пытался на место вернуть.
Встречались мы как-то после работы с приятельницей. Я предложила сходить в нашу любимую кафешку. Барышня на меня возмущенно уставилась и говорит: «В этот клоповник? У тебя ж теперь деньги есть! Давай в ресторан!» Тут уже я не утерпела и сказала, что если она меня хочет угостить, то я с удовольствием. Приятельница надулась, как мышь на крупу. Потом от других подружек узнала, что она на мою жадность жалуется. Дескать, у моего мужа денег — куры не клюют, могла бы и подружек побаловать.
Подружка на дух не выносила моего мужа, и вдруг воспылала к нему любовью. То бицепсы ненароком пощупает, то пирогов напечет. Вишенкой на торте стал звонок за полночь: срочно помощь нужна! Муж рванул. Через два часа звонят в дверь, открываю и ахаю: там стоит несчастный, грязный, взъерошенный Серега.
Оказывается, у барышни колесо спустило. Причем машина стояло прямо у нее под домом в грязюке. Муж, понятно, извозился, пока колесо менял, и дева стала его сиреной домой зазывать, чтобы помыться. Заодно подружка причитала, что неплохо бы ей развалюшку-авто поменять, ну или хотя бы резину новую купить. Серега, испугавшись такого напора, помчал домой. А мы с роковой автолюбительницей потихоньку отношения прекратили.
С бытовыми делами тоже все было непросто. Серега с работы возвращался поздно и частенько бухтел, что ужин мог бы быть и получше. Аккуратно объяснила, что я тоже работаю, только мне по возвращению домой мне надо еще еду наготовить и прибраться. И если бы мне кто-нибудь помогал, было бы значительно легче. «Я же деньги зарабатываю!» — возмутился муж. — «А тебе копейки платят! Бросай просто работу. И на уборку, и на готовку время как раз появится.» Я с работы уходить наотрез отказалась, и мы знатно поцапались. Но мое решение оказалось на редкость разумным.
Надо было мне на стрижку записаться, а деньги на карточке, как назло, закончились. Попросила у мужа, а он аж взвыл: «Что так дорого? Ты на стрижку или на пересадку волос?» и со скрипом выдал половину суммы. Было дико обидно. Тогда я взяла, да и остриглась почти под ноль в ближайшей парикмахерской. Мне давно хотелось, но Серега был решительно против. Вечером, увидев мою радикальную стрижку, муж буквально остолбенел. А когда начал возмущаться, спокойно объяснила, что выданных денег только на это и хватило.
Как-то у мужа был аврал на работе — возвращался за полночь. Решила порадовать супруга и принести ему чего-нибудь вкусненького. Купила суши и на обеденном перерыве примчала к нему на работу. Радостно заваливаюсь к мужу в кабинет и столбенею. Там сидит радостный благоверный и увлеченно рубится в какую-то компьютерную игру. Вот тебе и напряженные трудовые будни! Серега засмущался и тут же перешел в наступление. Дескать, какая разница, что он на работе делает. Деньги домой приносит? Приносит! А остальное — несущественно.
Но мне все это уже надоело. Да, денег стало значительно больше, но и скандалов, на что их потратить, тоже. Я хочу сделать ремонт, Серега говорит, что машину надо поменять. Я предлагаю съездить в отпуск, а он стройку бани на даче затеял. Мои родители занимались ремонтом в своей квартире, и я предложила Сереге им денег подкинуть. Муж отказался наотрез. Дескать, они не пенсионеры, сами справятся. Все наши споры заканчиваются одним и тем же: «Я деньги зарабатываю, мне и решать, как их тратить!»
Особенно меня расстроила одна история. Мужу дали приличный бонус на работе. Я сразу предложила махнуть на море — мы в отпуске лет пять уже не были. Супруг идею в пух и прах разнес: праздники, путевки дорогие. Замяли тему, а через месяц узнаю, что благоверный деньги спустил на криптовалюту. Ему друг посоветовал. Дескать, разумное вложение, а отпуск — только зряшная трата.
Тут уж я не стерпела. Сказала, что раз мое мнение не имеет значения, то теперь каждый будет жить на свою зарплату. Квартплату делим пополам, а продукты и прочее каждый себе сам покупает. И в отпуск я поеду одна, вот только подкопить немного надо. Серега сначала посмеялся, но на третий день начал бухтеть: ужина нет, носки не стираны, рубашка не глажена. Предложила ему домоправительницу завести. В общем, скандалили мы еще пару недель. Чуть до развода дело не дошло. Серега бесился, считая, что я завидую его успеху. Я злилась, что оказалась в доме на положении бедной родственницы. Как будто мне нужно отрабатывать счастье от того, что я замужем за столь преуспевающим товарищем.
Решить проблему помог случай. Причем не самый счастливый. Контора Сереги неожиданно оказалась под угрозой закрытия, а значит, и благословенный денежный поток мог в любой момент иссякнуть. К такому мы не были готовы, и споры перед лицом новых проблем как-то быстро забылись. После того как первая паника улеглась, сели и составили план, что делать с оставшимися деньгами и как будем действовать, если Серегу все-таки уволят.
Ситуация в итоге разрешилась, фирму не закрыли, хотя зарплаты пришлось урезать. Зато в процессе выяснилось, что договариваться мы можем. Правда, если хорошенько прижмет. Скандалы в доме поутихли, хотя до сих пор можем долго спорить, на что в первую очередь надо деньги потратить. Но уже без ругани. Я поняла, что богатый муж — это подарок с сюрпризом. И после двух веселых лет вряд ли когда-нибудь рискну расстаться с работой и собственным заработком.
А вы бы хотели, чтобы ваша половинка неожиданно разбогатела? Как думаете, изменились бы после этого ваши отношения? Делитесь в комментариях.
Комментарии
никогда не понимала прикол с "Желаю тебе мужа богатого!"-_-
Ибо зачем мне посредник между мной и моими деньгами? лучше уж самой стать богатой 🤩
А в чем такое счастье иметь богатого мужа, если надо клянчить деньги даже на парикмахера?
В этой ситуации богатого мужа действительно нет. Есть богатый сосед по квартире.
«И тут благоверному позвонил его старый приятель и предложил отличную работу. Оклад фантастический, должность приличная. Супруг особо и не раздумывал, сразу согласился.»
Честно говоря, в этот момент у меня в голове заиграла музыка из известной криминальной передачи в ожидании последующего подвоха.
У мужа хорошая должность и неплохая зарплата. Но! По всей стране при его специальности и квалификации зарплатная вилка составляет около десяти - пятнадцати процентов. И мне в принципе сложно представить ситуацию, чтобы где-то была волшебная компания, согласная платить в два или три раза больше без существенного изменения условий.