16 историй о первых шагах на работе, когда опыта хватило ровно на одну уморительную историю

Первый день на работе можно сравнить с первым блином: он не всегда бывает удачным. Но даже если мы сделали что-то не так, важно помнить, что наши новые коллеги тоже не сразу стали профи и наверняка допускали ошибки в самом начале. А потому, если что-то пойдет не по плану, стоит отнестись к этому с юмором и не тушеваться.