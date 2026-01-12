16 историй о первых шагах на работе, когда опыта хватило ровно на одну уморительную историю

Истории
5 часов назад
16 историй о первых шагах на работе, когда опыта хватило ровно на одну уморительную историю

Первый день на работе можно сравнить с первым блином: он не всегда бывает удачным. Но даже если мы сделали что-то не так, важно помнить, что наши новые коллеги тоже не сразу стали профи и наверняка допускали ошибки в самом начале. А потому, если что-то пойдет не по плану, стоит отнестись к этому с юмором и не тушеваться.

  • Училась в театральном. На первом курсе позвали подработать Снегурочкой. Костюм синтетический — жарко, парик на уши давит. И вот как-то захожу в квартиру и спрашиваю малышку лет пяти: «Девочка, ты меня узнала?» А она глаза выпучила и как заорет: «Да! Вы — Баба-Яга!» А я неопытная, как выкручиваться, ума не приложу! Хорошо, родители девочки разрулили ситуацию и дальше уже все по сценарию пошло.
  • Моя первая работа была в кафе быстрого питания. После того как меня приняли на работу, мне сказали, что я буду клоуном на всех днях рождения. Когда я впервые загримировался и надел костюм, который включал в себя клоунский нос, парик, наряд и клоунские ботинки, пришли мои друзья и хохотали до упаду. © RemissionMission / Reddit
  • В первый день работы в колл-центре вместо: «Оператор Татьяна, чем могу помочь?» я просто здоровалась с абонентом. Начальница услышала, отругала меня. И я так распереживалась, что в следующий раз взяла трубку и как ляпну: «Император Татьяна, чем могу помочь?» Клиент долго ржал, а потом уже объяснил моему императорскому величеству, чего он от меня хочет. А прозвище «Императрица» за мной осталось надолго.
  • Как же я обожала свою первую работу! В 11-м классе начала подрабатывать в массовках. Искала группы в соцсетях и за деньги ходила на всякие телевизионные шоу, иногда юмористические, иногда на тему семейных мелодрам. А еще мною очень гордилась бабуля. Ей регулярно звонили подружки и говорили, что видели меня по телеку. Я была местной звездой. © Карамель / VK
  • На прошлой неделе я устроился на новую работу и по ошибке отправил им подписанную копию своего отчета с прошлой работы вместо подписанной копии предложения о работе. © SzethNeturo / Reddit
  • Когда мне было 15, решил устроиться на работу в фастфуд. Я понятия не имел, как проходить собеседования и как составлять резюме. Приходилось импровизировать, поэтому в «резюме» я указал свой ник из одной игры, а в разделе «Особые навыки» написал, что хорошо умею выносить мусор. Я понятия не имею, почему меня в итоге взяли. © TuTu**_Okariiin / Reddit
  • Я работал в местном фастфуде, где продавали еще и десерты из мороженого. Однажды я делал банановый сплит — там куча ингредиентов, разные топпинги, нужно все помнить. Я так гордился собой, что ничего не забыл... Ну, почти. Забыл сам банан. Еще у нас было то самое шоколадное покрытие, в которое макают рожки с мороженым. Как-то раз мороженое оказалось недостаточно замороженным, а клиент заказал такой рожок. Я макаю — мороженое падает в шоколад. Пробую еще раз — опять падает. Я уже и не помню, сколько раз это повторилось, пока не подошел менеджер и не сказал, что мороженое просто еще не готово. Очередь росла, но люди не злились — им было весело наблюдать за тем, как я раз за разом роняю рожок в шоколад. © BrandNewMeow / Reddit
  • На моем первом строительном проекте мне дали специальное лезвие и велели отчистить капли краски с новых окон. В результате на лезвии образовалась зазубрина, и я поцарапал все окна. © greginvalley / Reddit
  • На первом курсе устроился на подработку в одну компьютерную фирму оператором. Консультировал людей по телефону. В первый же рабочий день поступает звонок: «Помогите, пожалуйста, я тут в интернете посидела, скачала несколько файлов. Но позже пересмотрела, оказалось, большая часть из них мне абсолютно не нужна. Как мне их вернуть обратно? Вдруг кому-то они действительно пригодятся?» © Не все поймут / VK
  • Я подрабатывал по выходным в компании, занимающейся ландшафтным дизайном и садоводством. Работа проходила в большом здании, являющемся памятником архитектуры. Существуют правила и нормы, определяющие, что можно и чего нельзя делать со зданием и прилегающей территорией, поскольку оно очень старое и является частью национального достояния. Начальник раздавал задания и поручил мне мыть тротуарные плиты под высоким давлением. Я был очень доволен. Но он сказал: «Помой только восточную сторону сада». Мне было 18, и я понятия не имел, где находится восток. Поэтому выбрал сторону наугад и ошибся. В итоге вымыл из земли оригинальную брусчатку. © Purple_Complaint_647 / Reddit
  • Я работал в кафе быстрого питания. Пошел менять смесь в аппарате для коктейлей, и пакет лопнул, облив меня. А на другой работе, в фотолаборатории, я торопился уйти вечером и вместо того, чтобы слить воду из резервуара принтера, слил проявитель! Пленка не пострадала, но печать фотографий на следующий день задержалась на несколько часов. © Visible_Traffic_5774 / Reddit
  • Я работал в стейк-хаусе, поначалу не умел носить подносы. Однажды нес мисочку с соусом и наклонился. Соус наклонился вместе со мной и пролился клиентке на спину. © Fabulous-Interest-31 / Reddit
  • Когда мне было 16, я работала на цветоводческом предприятии. Как-то использовала хлипкую тележку и уронила 6 ящиков самых дорогих цветов, которые они выращивали (какие-то японские лилии). Пришлось сказать об этом боссу, я была красная как свекла. Меня не уволили, хотя мне очень тяжело было пережить его разочарование. © SpringDue904 / Reddit
  • Когда мне было 20, я работала официанткой. Однажды уронила сразу восемь напитков на красивое платье одной дамы. В жизни случаются неловкие ситуации каждый день. Относитесь к этому с юмором. © RemarkablePause1956 / Reddit
  • Моя первая работа была в магазине товаров для рукоделия. Как-то мне сказали, что я не додал одной женщине сдачу. А потом объявили, что она вернулась и признала свою ошибку. © DuskActual / Reddit
  • Когда я учился в старшей школе, подрабатывал в двух разных фастфудах. Однажды по ошибке пришел в одно кафе в униформе другого. Какой-то клиент это заметил и спросил меня про униформу и бейджик. Коллеги и менеджеры еще долго смеялись над этим. © basura_trash / Reddit

А вы помните свой первый день на первой работе? Как все прошло? Поделитесь в комментариях!

Комментарии

Уведомления
IvgaLiss
23 часа назад

Интересно дама, которой на красивое платье вывернули поднос с напитками, тоже с юмором к этому отнеслась?

-
-
Ответить

Похожее