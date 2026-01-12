16 историй о первых шагах на работе, когда опыта хватило ровно на одну уморительную историю

В 18 лет не знать, где восток? Молодой человек ни разу не образован?
Первый день на работе можно сравнить с первым блином: он не всегда бывает удачным. Но даже если мы сделали что-то не так, важно помнить, что наши новые коллеги тоже не сразу стали профи и наверняка допускали ошибки в самом начале. А потому, если что-то пойдет не по плану, стоит отнестись к этому с юмором и не тушеваться.
А вы помните свой первый день на первой работе? Как все прошло? Поделитесь в комментариях!
Интересно дама, которой на красивое платье вывернули поднос с напитками, тоже с юмором к этому отнеслась?