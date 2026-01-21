17 школьных историй, в которых легко узнают себя мальчишки и девчонки, а также их родители

Смотря какой язык. Если это задание по иностранному языку, то, конечно, для филолога оно может быть и трудным (обычно филологи специализируются в основном на родном языке и его диалектах), а если это филолог-лингвист, который и в родном языке хорошо раз, и в иностранных, то тут, конечно, есть вопросики к его знаниям и опыту. Годы работы но равны знаниям и реальному опыту, ну и еще нормы могут меняться, а специалист может даже быть не в курсе этих изменений.