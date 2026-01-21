17 школьных историй, в которых легко узнают себя мальчишки и девчонки, а также их родители
Когда кажется, что школа давно осталась где-то за горизонтом — стоит только услышать фразу «достаем двойные листочки», и внутри сразу что-то екает. Скрип мела, запах столовой и ожидание контрольной встают в памяти так ярко, будто все это было вчера. Меняются эпохи, дневники становятся электронными, но школьные истории удивительно живучи, и наша статья — прямое тому доказательство.
- Учительница по физике жестко валит меня по предмету и все твердит, мол, с такими знаниями я себе даже работу не найду. Недавно вызвала родителей в школу. Ну, пришел отец. Она ему все высказала, а батя ей такой: «А вы меня не помните? Вы же меня тоже учили и тоже говорили, что я с такими оценками ничего не добьюсь. А я вот востребованный специалист, с хорошей зарплатой, за границей работал. Так что, если вы говорите, что с такими оценками мой сын работу не найдет, то я за его будущее спокоен». Отец — мой герой! © ШКогвартс / VK
- На уроках труда учились строчить на машинке. Трудовичка раздала бумагу с линиями, по которым надо было делать строчки. Проверяет — у всех все вкривь и вкось, и только у Маши строго по линиям! Трудовичка: «Какая Маша молодец!» А Маша ей честно так: «Не, это я сначала прострочила, а потом карандашом обвела! А ваши линии — вот они, на обороте». © Katisark197 / Pikabu
- После последнего урока поняла, что забыла свою кофту в классе физики. Вернулась, дверь была приоткрыта, я зашла, а там тишина. И тут из шкафа раздается какой-то шорох. Я думала, это мышь или призрак физички. А потом дверца приоткрылась, и из шкафа вылез пацан лет восьми! Я такая: «Ты кто вообще и что ты тут делаешь?» Он засмущался весь и говорит: «Мы в прятки играли после уроков. Я спрятался, а потом пришла училка, и я испугался, что меня наругают». В общем, сидел там парнишка полтора урока и перемену, как мышонок в коробке. Говорит: «А вы никому не скажете?» Я говорю: «Конечно не скажу». Лучше тут напишу. © ШКогвартс / VK
- Физичка была очень строгая. Идет урок, а я есть хочу. Она вышла, я булочку достал. Только хотел откусить — она тут как тут! Глазами сверкнула — я аж булочку уронил. Спрашивает: «Что ты делаешь?» И тут весь класс чуть не упал со смеху, когда мой друг выдал: «Он проверяет закон гравитации на собственном примере!»
- Перевелся в новую школу, десятый класс. Одна из моих новых одноклассниц — просто красотка, полшколы по ней сохнет! Только поведение у нее, как у ледяной королевы. Но я не испугался, взял да и подкатил к ней. А она так обрадовалась! Стали общаться, гулять вместе, потом и отношения начались. И только по дружно удивленным взглядам и возгласам ребят «как ты решился?» я понял, что, видимо, из-за ее красоты и недоступности никому в голову даже не приходило, что она живой человек и тоже хочет внимания и заботы. Просто у них в семье чувства проявлять не принято. © ШКогвартс / VK
- Во 2-м классе детям задали сделать небольшой доклад о любом диком животном. Мой сын решил рассказать о носухах (мы летом были в зоопарке, и эти зверьки ему очень приглянулись). Он объяснил, что это родственники енотов, они замечательно лазят по деревьям, совсем не агрессивные и могут брать еду из рук у человека. Учительница за выступление поставила ему 4 и пояснила, что история, конечно, классная, но надо было подготовить рассказ о настоящем, а не о выдуманном животном. Пришлось на следующий день идти в школу самой и показывать ей носух в интернете. Исправила на 5.
- Я до конца школы держала ранец сына под контролем. Никогда не забуду, как перед уходом в школу ребенок сказал, что надо принести что-то, но он забыл, как оно называется. Расспросами выяснилось, что это для математики, для углов. В общем, транспортир. Математичка — зверь. Двойка обеспечена. Пришлось оставить чадо дома. Вот было радости! Но я сделала выводы и все необходимое покупала в двойном количестве и хранила у себя. На всякий случай. © Nina Danilova
- Дочери дали задание сделать кормушку для птиц, а потом повесить в парке и сфотографировать. Я прямо постарался — из фанеры сделал крытую кормушку. Пошли в соседний парк вешать. По пути наблюдаем несколько кормушек, сделанных «на скорую руку» — из картона, пачек из-под сока, коробок для обуви. Вешаем свою, засыпаем корм, фотографируем, идем домой. Итог — всем поставили «5». © Ложка дёгтя / Dzen
- Родительское собрание, 10 класс. Психолог сообщает, что провела опрос о профессиональных планах учеников. Наша дочь написала, что мечтает выйти замуж за состоятельного человека и никогда не работать. Наш с мужем шок не описать. Все родители учительница, психолог смотрят на нас. Пауза, мой муж встает и говорит, что завтра идет к директору школы с вопросом о профпригодности психолога, а потом в суд с заявлением о взыскании морального вреда и о разглашении профессиональной тайны. Потом досталось мне, мол, как я воспитываю нашу дочь, потом дочери, за то, что надо думать, когда шутишь с психологом. Со следующего дня дочери (отличница, победительница всевозможных олимпиад) все девочки и мальчики предложили дружить, сказав, что она, оказывается, нормальная девчонка, а ее общественный рейтинг резко вырос. © Наталья Сипай / Dzen
- Мой ребенок в 3 классе. Говорит, мол, надо сшить игрушку мягкую на труды. Отвечаю: «Пусть двойку ставят, не хочу шить». Ребенок: «Не могу, я уже сегодня сказал, что дома забыл». © ВЕЧНЫЙ КАРАНТИН / Dzen
- Делали задание по английскому, 2 класс. Текст переводили всем колхозом: жил в лесу тролль, утром он вставал, чистил зубы, завтракал, шел в гости. Вечером возвращался домой и так по кругу. Задание: чего нет у тролля? Тут мы, взрослые, зависли. У него есть дом, еда, зубная паста, зубы. В итоге мы единственные, кто правильно ответил. Оказалось, что у тролля нет свободного времени. © Алла С. / Dzen
- Мои дети расстраиваются из-за того, что всегда делают все проекты сами, в то время как другие приносят вещи, сделанные руками родителей. И в итоге их поделки сравнивают с поделками взрослых людей, а не ровесников. Фактически, им приходится соревноваться с чужими мамами и папами. Меня это бесит, потому что мои дети должны чувствовать себя потрясающе из-за своей самодостаточности. А они чувствуют себя неудачниками, потому что постоянно сравнивают себя со взрослыми. © Opandemonium / Reddit
- Сыну задали сочинение о его будущей профессии. Писать не хочет и не знает, и вообще отстаньте — буду дворником! Я тоже устала от его нытья, сказала, пиши как знаешь. И он написал, обосновал, да так здорово — и про пользу людям и про свежий воздух, и про физическую тренировку, и про пример людям, что сорить не нужно — это наш дом. Я только причесала текст немного. Получили 4 и подпись карандашом от учителя: «По-моему, я не ту профессию выбрала». © Имя -Ульяна / Dzen
- Я не знаю, как так получилось, но с дочерью домашку я не делала. Я — ленивая мать. Я отучилась свое! Иногда подсказать что-то — мой максимум. Помню, только однажды ей проект помогала делать. Кстати, когда я училась, никто, по-моему, не делал с детьми домашку. Ну вот, я сама училась, и дочь сама учится. Я не лезу. И не даю себя втянуть. © Ёжик в авокадо / ADME
Смотря какой язык. Если это задание по иностранному языку, то, конечно, для филолога оно может быть и трудным (обычно филологи специализируются в основном на родном языке и его диалектах), а если это филолог-лингвист, который и в родном языке хорошо раз, и в иностранных, то тут, конечно, есть вопросики к его знаниям и опыту. Годы работы но равны знаниям и реальному опыту, ну и еще нормы могут меняться, а специалист может даже быть не в курсе этих изменений.
- Лет 10 с чем-то назад старшая внучка не поняла задание к упражнению по языку, класс 5-6. Я был рядом (они живут в другом городе, видимся нечасто). Нужно было выписать какие-то предложения. Формулировка действительно была какая-то запутанная, но я сообразил быстро. Через несколько дней мне звонят — двойка. Все бы ладно, но за спиной филфак, 20 лет работы в школе (высшая категория). Правда, учебник был какой-то незнакомый. Но тем не менее. © Владимир Смирнов / Dzen
- В детстве, когда мне задавали подготовить проект или диораму, я никогда этого не понимал. Но, оглядываясь назад, эти задания — одни из лучших воспоминаний, когда мне помогали мои родители, и еще больше — мой покойный дедушка, который всегда был рад этому. Поскольку он умер, когда мне было всего 12, многие мои воспоминания о нем связаны с домашними заданиями, на которые мы тратили часы. Так что я очень благодарен за это. © Sthager0 / Reddit
- Сын заполнял читательский дневник все лето. В сентябре отнес учителю на оценку. Принес обратно, говорит: «Учитель написал сокращенное „молодец“». Через пару дней заглянула в этот дневник, а там написано: «Мало!» © nimnoryel76 / Pikabu