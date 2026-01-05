Мы представили 16 героев любимых фильмов в виде фигурок из киндера, и теперь хотим всю коллекцию

Если вы в детстве тоже коллекционировали бегемотиков из киндера, то легко вспомните это ощущение праздника, когда в яйце оказывалась та фигурка, которой у вас еще не было. И мы подумали: «А что, если бы вместо мультяшных героев кто-то додумался сделать коллекцию сценок из наших любимых фильмов? Мы бы, наверное, снова побежали в магазин «за шоколадкой». Ведь кто сможет устоять перед миниатюрным Гошей или Фросей Бурлаковой?