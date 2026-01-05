Мы представили 16 героев любимых фильмов в виде фигурок из киндера, и теперь хотим всю коллекцию

Если вы в детстве тоже коллекционировали бегемотиков из киндера, то легко вспомните это ощущение праздника, когда в яйце оказывалась та фигурка, которой у вас еще не было. И мы подумали: «А что, если бы вместо мультяшных героев кто-то додумался сделать коллекцию сценок из наших любимых фильмов? Мы бы, наверное, снова побежали в магазин «за шоколадкой». Ведь кто сможет устоять перед миниатюрным Гошей или Фросей Бурлаковой?

«Бриллиантовая рука»

«Девчата»

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

«Служебный роман»

«Карнавал»

«Москва слезам не верит»

«Покровские ворота»

«Вокзал для двоих»

«Девушка без адреса»

«Любовь и голуби»

«Приходите завтра...»

«Кин-дза-дза!»

«Афоня»

«Морозко»

Героев какого фильма хотели бы увидеть в киндер-сюрпризе вы?

А еще с помощью нейросети мы представили, как могли бы выглядеть герои наших любимых мультиков, если б их снимали в нынешнее время.

Фото на превью Служебный роман / Мосфильм, AI-generated image, Девчата / Мосфильм, AI-generated image

