Осторожно, можно влюбиться: мы показали юные версии 17 персонажей любимых мультиков

Не могу себе представить, что из такого маленького аккуратного носика может вырасти такой носяра.
Многие герои наших любимых мультиков — уже взрослые и вполне сложившиеся персонажи. Но что, если бы их история началась значительно раньше? Мы решили немного похулиганить и попросили нейросеть представить, какими они были в нежной юности. Результат нас порядком удивил.
Госпожа Белладонна — «Приключения поросенка Фунтика»
Папа дяди Федора — «Каникулы в Простоквашино»
Почтальон Печкин — «Каникулы в Простоквашино»
Карлсон — «Карлсон вернулся»
Фрекен Бок — «Карлсон вернулся»
Василиса Прекрасная — «Царевна-лягушка»
Сыщик — «По следам бременских музыкантов»
Король — «По следам бременских музыкантов»
Бабки-ежки — «Летучий корабль»
Кащей Бессмертный — «Царевна-лягушка»
Царь Кащей
"Что думали худой да бледный?
Я в подвалах не сижу, на цепях не вешу, вот и поправился за 300 лет"
Сэр Саймон Кентервиль — «Кентервильское привидение»
Шамаханская царица — «Сказка о золотом петушке»
Снежная Королева — «Снежная Королева»
Де Ля Воро Гангстеритто — «Приключения капитана Врунгеля»
Доктор Ливси — «Остров сокровищ»
Баба-Яга — «Ивашка из Дворца пионеров»
Дочь морского царя — «В синем море, в белой пене...»
А какого любимого героя из мультика вы бы хотели увидеть в юности? Пишите в комментариях.
Не надо никого менять! Старые герои очень органичны, в каждом изюминка, мы их такими полюбили!
