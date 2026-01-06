Осторожно, можно влюбиться: мы показали юные версии 17 персонажей любимых мультиков

Художники
1 час назад
Осторожно, можно влюбиться: мы показали юные версии 17 персонажей любимых мультиков

Многие герои наших любимых мультиков — уже взрослые и вполне сложившиеся персонажи. Но что, если бы их история началась значительно раньше? Мы решили немного похулиганить и попросили нейросеть представить, какими они были в нежной юности. Результат нас порядком удивил.

Госпожа Белладонна — «Приключения поросенка Фунтика»

Olga Dubrowski
21 час назад

Не могу себе представить, что из такого маленького аккуратного носика может вырасти такой носяра.

-
-
Ответить

Папа дяди Федора — «Каникулы в Простоквашино»

Почтальон Печкин — «Каникулы в Простоквашино»

Карлсон — «Карлсон вернулся»

Фрекен Бок — «Карлсон вернулся»

Василиса Прекрасная — «Царевна-лягушка»

Сыщик — «По следам бременских музыкантов»

Король — «По следам бременских музыкантов»

Бабки-ежки — «Летучий корабль»

Кащей Бессмертный — «Царевна-лягушка»

Сэр Саймон Кентервиль — «Кентервильское привидение»

Шамаханская царица — «Сказка о золотом петушке»

Снежная Королева — «Снежная Королева»

Де Ля Воро Гангстеритто — «Приключения капитана Врунгеля»

Доктор Ливси — «Остров сокровищ»

Баба-Яга — «Ивашка из Дворца пионеров»

Дочь морского царя — «В синем море, в белой пене...»

Комментарии

Уведомления
Ольга С.
21 час назад

Не надо никого менять! Старые герои очень органичны, в каждом изюминка, мы их такими полюбили!

-
-
Ответить

Похожее