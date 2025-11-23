Каким бы было будущее 12 красивых кинопар, если бы их не разлучили сценаристы
Сценаристы иногда поступают совсем не так, как хотелось бы зрителям. Фильм заканчивается, а сожаления о том, что любимые киногерои расстались — остается. И тогда на помощь приходит ИИ: вот уж тут каждый сам себе сценарист и может придумать любую концовку. Так сделали и мы, взгляните.
Джон Сноу и Дейнерис Таргариен, «Игра престолов»
Миа и Себастиан, «Ла-Ла Ленд»
Джек и Роза, «Титаник»
Скарлетт и Ретт, «Унесенные ветром»
Дейзи и Джей, «Великий Гэтсби»
В вечернем платье и с пылесосом - это фантазии 50-х, и то фартучек прилагался. Но не у супер-богатой пары. У этих при любом дефиците прислуги будет полный штат
Ромео и Джульетта, «Ромео и Джульетта»
Лу и Уилл, «До встречи с тобой»
Ну да, размечтались. Этот фильм - пропаганда добровольной эвтаназии, для этого отдельный термин есть, если не ошибаюсь. Дескать, если у тебя не функционирует то, что ниже шеи, ты - мусор, y6eй себя об стену. . Самая мерзкая повесточка из тех , что я видела (ну, одна из..) .
Со всеми финансовыми возможностями этот чел не бросается разрабатывать экзоскелет (сейчас много марок), а тратит бабло на собственную эвтаназию.
Фильм убирает все реальные альтернативы и подталкивает зрителя к мысли, что смерть "единственный выход". Тьфу, в общем
Анна и Джо, «Римские каникулы»
Сара и Нельсон, «Сладкий ноябрь»
Синди и Дин, «Валентинка»
Сара и Карл, «Реальная любовь»
Рой и Кили, «Тед Лассо»
Бонус
Так и должно было это кино закончиться. Но, как говорится, дурная голова покоя опе не даёт. Абсолютно истеричная женщина, связывающаяся с эмоционально нестабильным, незрелым , инфантильным, слабым алкоголиком. Народ хавает. А потом вопрошает, а чего это таких персонажей всё больше?
А вот и еще несколько статей с преображениями киногероев: