Каким бы было будущее 12 красивых кинопар, если бы их не разлучили сценаристы

4 часа назад
Каким бы было будущее 12 красивых кинопар, если бы их не разлучили сценаристы

Сценаристы иногда поступают совсем не так, как хотелось бы зрителям. Фильм заканчивается, а сожаления о том, что любимые киногерои расстались — остается. И тогда на помощь приходит ИИ: вот уж тут каждый сам себе сценарист и может придумать любую концовку. Так сделали и мы, взгляните.

Джон Сноу и Дейнерис Таргариен, «Игра престолов»

© Game of Thrones / HBO, AI-generated image

Миа и Себастиан, «Ла-Ла Ленд»

Джек и Роза, «Титаник»

Скарлетт и Ретт, «Унесенные ветром»

Дейзи и Джей, «Великий Гэтсби»

O_о
23 часа назад

В вечернем платье и с пылесосом - это фантазии 50-х, и то фартучек прилагался. Но не у супер-богатой пары. У этих при любом дефиците прислуги будет полный штат

-
-
Ответить

Ромео и Джульетта, «Ромео и Джульетта»

Лу и Уилл, «До встречи с тобой»

© Me Before You / MGM, AI-generated image
Капибара в кимоно
23 часа назад

Ну да, размечтались. Этот фильм - пропаганда добровольной эвтаназии, для этого отдельный термин есть, если не ошибаюсь. Дескать, если у тебя не функционирует то, что ниже шеи, ты - мусор, y6eй себя об стену. . Самая мерзкая повесточка из тех , что я видела (ну, одна из..) .

Со всеми финансовыми возможностями этот чел не бросается разрабатывать экзоскелет (сейчас много марок), а тратит бабло на собственную эвтаназию.
Фильм убирает все реальные альтернативы и подталкивает зрителя к мысли, что смерть "единственный выход". Тьфу, в общем

-
-
Ответить

Анна и Джо, «Римские каникулы»

Сара и Нельсон, «Сладкий ноябрь»

Синди и Дин, «Валентинка»

Сара и Карл, «Реальная любовь»

Рой и Кили, «Тед Лассо»

Jul
3 часа назад

У них может ещё всё получиться. Ещё один сезон будет.

-
-
Ответить

Бонус

Капибара в кимоно
22 часа назад

Так и должно было это кино закончиться. Но, как говорится, дурная голова покоя опе не даёт. Абсолютно истеричная женщина, связывающаяся с эмоционально нестабильным, незрелым , инфантильным, слабым алкоголиком. Народ хавает. А потом вопрошает, а чего это таких персонажей всё больше?

-
-
Ответить

