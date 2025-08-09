Мы перенесли 15 любимых киногероев в эпоху Возрождения

3 часа назад
AI-generated image

Представляете красавчика Эдварда Каллена во времена Ренессанса? А Барби? Мы воспользовались помощью нейросети и переселили любимых киноперсонажей в ту эпоху.

Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Вивиан («Красотка»)

AI-generated image

Китнисс Эвердин («Голодные игры»)

AI-generated image

Бриджит Джонс («Дневник Бриджит Джонс»)

AI-generated image

Миранда Пристли («Дьявол носит Prada»)

AI-generated image

Энди Сакс («Дьявол носит Prada»)

AI-generated image

Элли («Дневник памяти»)

AI-generated image

Эвелин («Мумия»)

AI-generated image

Джек Доусон («Титаник»)

AI-generated image

Роза Дьюитт Бьюкейтер («Титаник»)

AI-generated image

Барби («Барби»)

AI-generated image

Эдвард Каллен («Сумерки»)

AI-generated image

Гарри Поттер (серия фильмов о Гарри Поттере)

AI-generated image

Гермиона Грейнджер (серия фильмов о Гарри Поттере)

AI-generated image

Сара Коннор («Терминатор»)

AI-generated image

Терминатор («Терминатор»)

AI-generated image

А вы знали, что Русалочка могла быть блондинкой, а Эльза из «Холодного сердца» — брюнеткой с эффектной стрижкой? Мы узнали, как изначально выглядели любимые мультяшные персонажи. И с помощью нейросети воплотили эти образы в жизнь.

Фото на превью AI-generated image

