Мы перенесли 15 любимых киногероев в эпоху Возрождения
Кино
3 часа назад
AI-generated image
Представляете красавчика Эдварда Каллена во времена Ренессанса? А Барби? Мы воспользовались помощью нейросети и переселили любимых киноперсонажей в ту эпоху.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Вивиан («Красотка»)
AI-generated image
Китнисс Эвердин («Голодные игры»)
Бриджит Джонс («Дневник Бриджит Джонс»)
Миранда Пристли («Дьявол носит Prada»)
AI-generated image
Энди Сакс («Дьявол носит Prada»)
AI-generated image
Элли («Дневник памяти»)
AI-generated image
Эвелин («Мумия»)
AI-generated image
Джек Доусон («Титаник»)
Роза Дьюитт Бьюкейтер («Титаник»)
Барби («Барби»)
AI-generated image
Эдвард Каллен («Сумерки»)
AI-generated image
Гарри Поттер (серия фильмов о Гарри Поттере)
AI-generated image
Гермиона Грейнджер (серия фильмов о Гарри Поттере)
AI-generated image
Сара Коннор («Терминатор»)
AI-generated image
Терминатор («Терминатор»)
А вы знали, что Русалочка могла быть блондинкой, а Эльза из «Холодного сердца» — брюнеткой с эффектной стрижкой? Мы узнали, как изначально выглядели любимые мультяшные персонажи. И с помощью нейросети воплотили эти образы в жизнь.
Фото на превью AI-generated image
