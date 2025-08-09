Мы перенесли 15 любимых киногероев в эпоху Возрождения

А вы знали, что Русалочка могла быть блондинкой, а Эльза из «Холодного сердца» — брюнеткой с эффектной стрижкой? Мы узнали, как изначально выглядели любимые мультяшные персонажи. И с помощью нейросети воплотили эти образы в жизнь.