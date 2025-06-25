По нашей прихоти герои Гарри Поттера стали котиками

Любовь к истории о Мальчике-Который-Выжил, более известном как Гарри Поттер, у некоторых поколений уже в крови. И пусть многие нынешние подростки недоуменно поднимают брови и недоумевают, почему миллениалы помешались на этой истории, фанаты лишь пожимают плечами и продолжают любить эту вселенную. И мы среди них, так что решили постараться улучшить и так шедевральную вещь и превратить всех героев в котиков.

А в конце вас ждет бонус — герои, которые не получили такого развития событий в оригинале, но вот многим фанатам этого очень хотелось бы.