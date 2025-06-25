По нашей прихоти герои Гарри Поттера стали котиками
Любовь к истории о Мальчике-Который-Выжил, более известном как Гарри Поттер, у некоторых поколений уже в крови. И пусть многие нынешние подростки недоуменно поднимают брови и недоумевают, почему миллениалы помешались на этой истории, фанаты лишь пожимают плечами и продолжают любить эту вселенную. И мы среди них, так что решили постараться улучшить и так шедевральную вещь и превратить всех героев в котиков.
А в конце вас ждет бонус — герои, которые не получили такого развития событий в оригинале, но вот многим фанатам этого очень хотелось бы.
Изображения в статье созданы с помощью искусственного интеллекта.
Профессор Северус Снейп и Драко Малфой в дуэльном клубе
Профессор Минерва МакГонагалл
Гарри Поттер на метле
Гермиона Грейнджер на Святочном балу
Рон Уизли, который в этой сцене, по его же словам, «выглядит и пахнет как бабушка Тейси»
Луна Лавгуд, такая же нормальная, как и Гарри Поттер
Гермиона и ее знаменитое: «ЛевиОса, а не ЛевиосАаа»
Терпение Гермионы Грейнджер закончилось и она решила показать Драко Малфою, что с ней шутки плохи
Лорд Волдеморт
Грозный Глаз Грюм и Тонкс, которая не любит, чтобы ее называли Нимфадорой
Фред и Джордж Уизли
Беллатриса Лестрейндж
Профессор Долорес Амбридж и ее фирменное «Кхе-кхе»
Сэр Николас де Мимси-Дельфингтон, более известный как Почти Безголовый Ник — привидение Гриффиндора
Профессор Помона Стеббль, показывающая, как нужно пересаживать мандрагору
Бонус: в оригинальной истории этого не было, но многим фанатам такая пара пришлась бы по душе. Гермиона Грейнджер и Драко Малфой
представим что это не Гермиона и Драко, а Эмма Уотсон и Том Фелтон. Пусть хоть здесь мечта маленькой Эммы сбудется - она признавалась в интервью, что была по уши влюблена в Тома во время съемок :)))
Так хулиганить и превращать всех вокруг в котиков нам очень нравится. Ну а если вам нравится смотреть, то предлагаем отвлечься от серых будней и заглянуть еще в эти статьи:
Комментарии
Если есть Виндоус для чайников, то нам представлено убыточное изделие иишного производства: Поттер-для-блюдечек 😒