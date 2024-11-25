Как бы выглядели 18 знаменитых полотен, если бы людей заменили котейки

Художники
18 минут назад

Представьте себе «Девушку с жемчужной сережкой» Вермеера с котиком вместо той самой девушки. Звучит странно? А выглядит потрясающе! Мы взяли самые узнаваемые шедевры мировой живописи и добавили в них пушистых героев. Знаменитые картины, любимые коты — что может быть лучше?

В статье используются изображения, созданные с помощью ИИ.

«Крик в пять утра»

«Мурочка с жемчужной сережкой»

«Кото Лиза»

«Котика»

«Дама с котофеем»

«Странник над безрыбьем морем»

«Котелия»

«Мур-мурная»

«Мечтание о рыбоньке»

«Царевна-Котейка»

«Поцелуй: подлинная версия»

«Котофеевна с персиками»

«Сотворение бупа»

«Рождение Мурлыки»

«Время ночного тыгыдыка»

«Сын мурлыкающий»

«Васильевна за чаем»

«Мир Котеньки»

У нас еще много статей про картины, почитайте и их:

Комментарии

Уведомления
Фрося Сумочкина
20 минут назад

Котики всегда прекрасны и актуальны. Их следует постить ежедневно, в качестве терапии против серых будней!

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