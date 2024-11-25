Как бы выглядели 18 знаменитых полотен, если бы людей заменили котейки
Художники
18 минут назад
Представьте себе «Девушку с жемчужной сережкой» Вермеера с котиком вместо той самой девушки. Звучит странно? А выглядит потрясающе! Мы взяли самые узнаваемые шедевры мировой живописи и добавили в них пушистых героев. Знаменитые картины, любимые коты — что может быть лучше?
В статье используются изображения, созданные с помощью ИИ.
«Крик в пять утра»
«Мурочка с жемчужной сережкой»
«Кото Лиза»
«Котика»
«Дама с котофеем»
«Странник над безрыбьем морем»
«Котелия»
«Мур-мурная»
«Мечтание о рыбоньке»
«Царевна-Котейка»
«Поцелуй: подлинная версия»
«Котофеевна с персиками»
«Сотворение бупа»
«Рождение Мурлыки»
«Время ночного тыгыдыка»
«Сын мурлыкающий»
«Васильевна за чаем»
«Мир Котеньки»
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Котики всегда прекрасны и актуальны. Их следует постить ежедневно, в качестве терапии против серых будней!
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