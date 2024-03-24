Такое ощущение, что один раз Вы сходили в его лоток и теперь он караулит, что бы больше такого не повторилось. :)))
15+ эмоциональных пушистиков, которым даже Станиславский сказал бы «Верю!»
Животные
22 минуты назад
Готовы поспорить, если у вас есть домашний питомец, то в вашем телефоне хранится минимум сотня-другая его фотографий. И оно неудивительно. Ведь тут пушистик смешно сложил лапки, а тут — состроил забавную мордочку. Все это нужно фотографировать, чтобы потом с удовольствием и умилением пересматривать.
«Каждый раз, когда я иду в туалет, на меня смотрит эта морда»
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«Мы попросили ее перестать вылизывать ковер. Кажется, она не очень довольна»
«Прошло уже больше года, а я до сих пор завидую тому, как они смотрят друг на друга»
«Эта кошка самая странная, милая и пушистая картошка в мире»
У кошки выражение морды прям как у меня выражение лица когда я встаю утром, выглядываю в окно, вижу ужасную погоду и осознаю, что для того, что бы попасть на работу мне придётся пройти через многое.
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«Мой кот наблюдает за тем, как я глажу чужого кота. Думаю, он уже готовит план мести»
«Моя кошка в тот момент, когда учуяла запах нашего новорожденного малыша, которого мы только что принесли домой»
«Каждый раз, когда я обедаю дома, все доедаю и не делюсь, мой кот смотрит на меня с отвращением»
«Мой кот постоянно делает такое выражение „лица“, когда его ловят на какой-то шалости»
«Так мой кот выпрашивает еще одно лакомство»
«Наш пес впервые увидел своих карапузов»
«Сегодня у моего пса появился новый друг. Похоже, его переполняет любовь»
«Моя кошка немного с опозданием поняла, что она вообще-то уже не хочет принимать ванну»
«Кажется, он расстроен тем, что я убираю птицу, которую он принес»
«Стоило на минуту опоздать с кормежкой, как он тут же состроил это лицо»
- Это же кот в сапогах в реальной жизни! © saskford / Reddit
«Я сказал своему коту, что он толстый. Его реакция бесценна»
«Морда моего кота, когда он узнал, что завтра его ждет кастрация»
Завтра кому-то пустят кровь. Клык и хвост на отсечение даю, что не мне.
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Фото на превью IAMSLITHER / Reddit
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