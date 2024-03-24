15+ эмоциональных пушистиков, которым даже Станиславский сказал бы «Верю!»

Животные
22 минуты назад

Готовы поспорить, если у вас есть домашний питомец, то в вашем телефоне хранится минимум сотня-другая его фотографий. И оно неудивительно. Ведь тут пушистик смешно сложил лапки, а тут — состроил забавную мордочку. Все это нужно фотографировать, чтобы потом с удовольствием и умилением пересматривать.

«Каждый раз, когда я иду в туалет, на меня смотрит эта морда»

Катюша Азаренко
1 день назад

Такое ощущение, что один раз Вы сходили в его лоток и теперь он караулит, что бы больше такого не повторилось. :)))

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«Мы попросили ее перестать вылизывать ковер. Кажется, она не очень довольна»

«Прошло уже больше года, а я до сих пор завидую тому, как они смотрят друг на друга»

«Эта кошка самая странная, милая и пушистая картошка в мире»

Катюша Азаренко
1 день назад

У кошки выражение морды прям как у меня выражение лица когда я встаю утром, выглядываю в окно, вижу ужасную погоду и осознаю, что для того, что бы попасть на работу мне придётся пройти через многое.

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«Мой кот наблюдает за тем, как я глажу чужого кота. Думаю, он уже готовит план мести»

«Моя кошка в тот момент, когда учуяла запах нашего новорожденного малыша, которого мы только что принесли домой»

«Каждый раз, когда я обедаю дома, все доедаю и не делюсь, мой кот смотрит на меня с отвращением»

«Мой кот постоянно делает такое выражение „лица“, когда его ловят на какой-то шалости»

«Так мой кот выпрашивает еще одно лакомство»

«Наш пес впервые увидел своих карапузов»

«Сегодня у моего пса появился новый друг. Похоже, его переполняет любовь»

«Моя кошка немного с опозданием поняла, что она вообще-то уже не хочет принимать ванну»

«Кажется, он расстроен тем, что я убираю птицу, которую он принес»

«Стоило на минуту опоздать с кормежкой, как он тут же состроил это лицо»

«Я сказал своему коту, что он толстый. Его реакция бесценна»

«Морда моего кота, когда он узнал, что завтра его ждет кастрация»

Еще больше забавных животных в других наших статьях:

Фото на превью IAMSLITHER / Reddit

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