15+ эмоциональных пушистиков, которым даже Станиславский сказал бы «Верю!»

Готовы поспорить, если у вас есть домашний питомец, то в вашем телефоне хранится минимум сотня-другая его фотографий. И оно неудивительно. Ведь тут пушистик смешно сложил лапки, а тут — состроил забавную мордочку. Все это нужно фотографировать, чтобы потом с удовольствием и умилением пересматривать.

«Каждый раз, когда я иду в туалет, на меня смотрит эта морда»

«Мы попросили ее перестать вылизывать ковер. Кажется, она не очень довольна»

«Прошло уже больше года, а я до сих пор завидую тому, как они смотрят друг на друга»

«Эта кошка самая странная, милая и пушистая картошка в мире»

© spanishcastle12 / Reddit Катюша Азаренко 1 день назад У кошки выражение морды прям как у меня выражение лица когда я встаю утром, выглядываю в окно, вижу ужасную погоду и осознаю, что для того, что бы попасть на работу мне придётся пройти через многое. - - Ответить

«Мой кот наблюдает за тем, как я глажу чужого кота. Думаю, он уже готовит план мести»

«Моя кошка в тот момент, когда учуяла запах нашего новорожденного малыша, которого мы только что принесли домой»

«Каждый раз, когда я обедаю дома, все доедаю и не делюсь, мой кот смотрит на меня с отвращением»

«Мой кот постоянно делает такое выражение „лица“, когда его ловят на какой-то шалости»

«Так мой кот выпрашивает еще одно лакомство»

«Наш пес впервые увидел своих карапузов»

«Сегодня у моего пса появился новый друг. Похоже, его переполняет любовь»

«Моя кошка немного с опозданием поняла, что она вообще-то уже не хочет принимать ванну»

«Кажется, он расстроен тем, что я убираю птицу, которую он принес»

«Стоило на минуту опоздать с кормежкой, как он тут же состроил это лицо»

Это же кот в сапогах в реальной жизни! © saskford / Reddit

«Я сказал своему коту, что он толстый. Его реакция бесценна»