15 историй о том, как люди случайно узнавали чьи-то тайны
Вы думали, что знаете свою семью и друзей на все сто? Как бы не так! Порой достаточно одной открытой двери или случайно брошенной фразы, чтобы обнаружить у сурового мужа тайную страсть, а у любимой девушки — хитрый план. Мы собрали истории, в которых чужие секреты выплыли наружу самым забавным образом и показали: наши родственники, друзья и знакомые полны сюрпризов.
- Муж стал пропадать в гараже. Приходит поздно, глаза светятся, а на вопросы мычит что-то невнятное. Я уже все передумала, а вчера не выдержала, пошла разбираться. Залетаю в гараж, а там мой муж и еще пара мужиков с работы сидят в обнимку с огромным конструктором. Собирают какую-то нереальную модель замка на 10 тысяч деталей. Оказалось, скинулись втайне от жен, потому что «дорого и не поймут».
- Коллега всегда одевалась крайне красочно, любимый цвет — красный. Сочетала не сочетаемое. Как-то раз я попросила коллегу взять из красной папки документы, что ввело ее в ступор. Оказалось, что она не различает несколько цветов, а помогает ей одеваться дочка 6 лет. Ни мужа, ни родни, кто помог бы в этом деле. Теперь каждый мой день начинается с видеозвонка ей. © Подслушано / Ideer
- Муж работает в банке. Вечером приходит уставший, рассказывает про злого начальника. Недавно я шла через парк днем и увидела его с метлой. Оказалось, его уволили 2 недели назад. Ему было стыдно признаться, что он потерял престижное место. Он договорился с жилищной конторой и теперь метет дворы в другом районе, лишь бы я думала, что у нас все по-старому, а сам продолжал искать работу в другом месте.
- Не знаю, как теперь к этому относиться. Недавно я залез в родительскую папку с документами, чтобы найти свидетельство о своем рождении. Удивился, но решил у них разузнать... А эти два кадра и не стали отпираться, что у них, оказывается, есть в собственности двухкомнатная квартира, о которой они никогда не говорили. Оказалось, хотели подарить мне на свадьбу, но не говорили раньше, чтобы я там тусовки с друзьями не устраивал. © Подслушано / Ideer
- Моя бабушка просто обожала одного весьма посредственного автора любовных романов. В его книгах вечно мелькал главный герой по имени Дугласс. Когда пришло время выбирать отцу второе имя, дед с бабушкой вроде как договорились: будет «Дуглас», только с одной «с». Но бабушка, улучив момент, пока дед не видел, тайком приписала вторую букву.
Всплыло все только спустя тридцать лет, когда отцу понадобилось менять паспорт. Получив на руки свидетельство о рождении, он обнаружил, что всю жизнь писал свое имя с ошибкой. В тот же день правда открылась и дедушке. Сказать, что он был в ярости — это ничего не сказать. © lamatans1 / Reddit
- Моя мама была буквально помешана на здоровом образе жизни. Когда я была маленькой, у нас даже хранить сыр дома было нельзя. Когда мне исполнилось 25, папа помогал мне собирать кухонный гарнитур, а я за это готовила ему обеды.
Зашел у нас разговор о бутербродах с сыром и тут-то он и открыл мне свой самый сокровенный секрет: оказывается, он годами втихую покупал себе сыр на работе. Мама, кстати, до сих пор ни о чем не подозревает. Бедный папа уже много лет как на пенсии, так что я даже не знаю, перепадает ли ему сыр сейчас. © rumblemumbles / Reddit
- Мой папа всегда был категорически против животных в доме. Когда я притащила с улицы котенка, он ворчал целый месяц: «Чтобы этой шерсти на моем кресле не было! И кормить будешь сама!». Недавно у меня отменилась пара, я вернулась домой пораньше, тихонько захожу в зал и вижу картину: папа спит на диване, да еще и с моим котом в обнимку! Видимо, шерстяной, все-таки, покорил его.
- Попали с парнем в невероятно глупую историю. Съехались еще полгода назад, начали по очереди готовить завтрак, каждое утро одно и то же — омлет. Я все это время верила, что он у меня обожает его, поэтому и готовила, хотя сама ненавижу яйца. Забавно, но парень думал точь-в-точь как я. На самом же деле мы просто ненавидим яйца и запихивали в себя эти омлеты только для того, чтобы не обидеть друг друга. Узнали правду совершенно случайно, когда утром согласились приготовить овсянку вместе и в один голос сказали: «Только давай без омлета сегодня». © Не все поймут / VK
- Моя девушка всегда очень мало ела. Я, допустим, съедаю кусок пирога, пельмени, колбасу, а она — выпивает чашечку кофе. Недавно стали жить вместе. Захотел ночью в туалет, смотрю — на кухне свет горит. Я клянусь, от того, что я увидел, я ржу до сих пор: моя любимая одной рукой ест блины, а другой раскидывает кусочки блинов по полу, чтобы, как выяснилось, свалить пропажу блинов на кота. © Подслушано / Ideer
- Мы рванули в небольшое путешествие на машине. В какой-то момент замечаю: один из друзей куда-то пропал, причем надолго. Пошел его искать и вижу перед собой картину: стоит этот кадр и с аппетитом наворачивает сыр, который мы купили в качестве сувенира на память.
Самое смешное, что всю дорогу он почти ничего не ел и постоянно нас уверял, что совсем не голоден. Но голод, видимо, все-таки взял свое. И вместо того чтобы просто поесть со всеми, он решил перекусить втихаря. И под руку ему подвернулся именно этот гигантский кусок сыра.
К тому моменту, как я его застукал, он уже успел умять приличный такой кусочек. Ему, конечно, было очень неловко за всю эту ситуацию и он попросил никому об этом не рассказывать. © Daeromarthys / Reddit
- Рассказала мне недавно моя мастер маникюра: «Мы как-то машину покупали у семейной пары. Мужчина-продавец случайно узнал, чем я занимаюсь, и спрашивает: „А почему с гелем-лаком нельзя посуду мыть?“ А я ему без задней мысли: „Почему же нельзя, можно, он же прочный!“ Вы бы видели выражение его лица и взгляд его жены». © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Летом я любил жить у бабули в соседнем доме. И вот проснулась во мне предпринимательская жилка. Я начал продавать ее котлеты. А бабушка радовалась моему аппетиту и жарила еще. А потом меня спалили родители, пришлось все деньги отдать бабуле. А та взяла, добавила денег и купила мне на них велик. Мама же лишь сказала, что это не педагогично. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Когда набивала себе тату на спине, главным требованием было: «Чтобы мама не увидела». Я взрослая женщина, но родителей расстраивать не хочется. Пять лет спокойно прятала под футболками и вот спалилась, когда переодевалась в примерочной, и мама решила заглянуть и что-то спросить. Сказала, что очень расстроена, но теперь это наша общая тайна от папы. © Подслушано / Ideer
- Понравилась новенькая из соседнего отдела, но я сразу заметил, что она с кольцом. В праздники она сама предложила сходить попить кофе. Согласился, но я ее долго динамил, ведь я знаю, что кольцо она сняла только на время встречи. Она была настойчива и в итоге у нас закрутилось. Разумеется, я потом спросил у нее про кольцо. Оказалось, что она сама его себе купила, чтобы отпугивать парней. © Подслушано / Ideer
- Моя мама работает учителем математики. Дети ее обожают, она единственная справляется с самыми трудными классами, с которыми отказываются работать все остальные. Ее дети показывают лучшие результаты на выпускных экзаменах по школе. Но самым страшным секретом моего детства стало, когда я нашла мамин школьный аттестат, и нашла там трояк по математике. Оказалось, что она хотела стать врачом, но в 10 классе на практике в больнице ей стало дурно, и она передумала. Пришлось идти в пединститут. © Подслушано / Ideer
Жизнь была бы слишком скучной, если бы мы знали друг о друге абсолютно все. Ведь именно такие забавные случайности сближают нас куда сильнее любых долгих разговоров и лишний раз напоминают: наши близкие полны сюрпризов, за которые мы их и любим.
