Но развелись и хорошо:)
16 женщин, которые, кажется, постигли все премудрости общения с мужчинами
Бывший, который объявляется, чтобы попросить денег в долг. Папа, готовый проехать десятки километров, лишь бы привезти дочери домашний картофель. Или муж, не желающий пользоваться туалетной бумагой, у которой меньше четырех слоев. В сегодняшнем эфире истории о женщинах, которые постигли все оттенки общения с противоположным полом.
- Сын живет в квартире с несколькими студентами. У них там у каждого своя комната, а кухня, ванная и зал общие. Недавно к ним заселилась девушка. Тут же стало намного чище. Спрашиваю, неужели она моет и убирает. Сын с ухмылкой: «Нет, нас заставляет!» © knigi_o_germanii
- Когда мы еще встречались с мужем, он, приходя ко мне домой, говорил: «У тебя слишком мягкая туалетная бумага». У меня 4-слойная была. И он все просил купить обычную, потому что этой ему пользоваться неудобно. Я говорила: «Ходи в туалет дома тогда, а не у меня». И вот мы поженились. Переехали в новый район и в местных магазинах не было моей 4-слойной бумаги — только обычная серая. Муж возмущенно: «И долго мы будем пользоваться этой наждачкой?!» © eduardo.pushkash
- Я чуть из-за перцев не развелась. Я приготовила пятилитровую кастрюлю пюре, огромную миску салата, мяса пару килограммов пожарила с лучком, и до кучи пятилитровый казан перцев с подливой. Принесла мужу ужин к компьютеру, а в ответ вместо спасибо услышала: «Могла бы и косточки из жаренных перцев мне все вычистить». На следующий же день подала заявление на развод. Правда, муж за месяц одумался и понял, как это выглядело, и мы помирились. Живем уже 16 лет. © iasea88
- Муж говорит, что мы развелись из-за моей жадности. А было так: голодная после работы, я купила четыре стейка семги — хотела уютный ужин. Муж был дома. Я пожарила рыбу, нарезала салат, накрыла на двоих и ушла на 10 минут в душ. Вернулась — на столе остался один маленький кусочек рыбы и миска от салата. И тут меня как накрыло! Собрала вещи и подала на развод. © ne_mogy_ne
- Звонит папа:
— Привет, дочь, что делаешь?
— Привет! Картошку режу на винегрет.
— Так у вас же закончилась картошка?
— Ну, я в магазине купила.
— У нас тут полный погреб картошки! А они в магазине покупают! Че муж твой не приехал и не взял пару мешков?
— Пап, ну ты же знаешь — работа, а ехать 50 км за картошкой... Быстрее в магазине купить.
— Сейчас я твою мать с работы заберу и к вам поеду, привезу картошки! © marvi.life
- Утром муж ходил в магазин, а домой пришел бледный как моль. Говорит такой: «Любимая, ты знаешь, на меня сегодня две девчули в магазе так пристально смотрели. Неловко очень было, ты бы только знала... Ну, короче, смотрят они на меня внимательно и говорят такие: „С вас 9 долларов 95 центов“». Я уржалась с него. © GatorDoll92 / Reddit
- Начальник позвал меня в кабинет, дал свою ручку и попросил записать список дел. Я записала, ушла к себе и заметила, что чернила исчезают. Благо я знала, что шеф с причудами — быстро сделала копию на ксероксе. И вот он вызывает меня к себе и спрашивает: «Что я просил тебя сделать?» Я перечисляю. Он останавливает меня и говорит: «Нет, я просил другое!» А я — оппа! — и ксерокопию на стол. Тут даже он растерялся. © evgeniadubai
Ехать 50 км за двумя мешками картошки, потом обратно.
Бензин, наверное, дороже картошки выйдет)
- Бывший написал: «Можешь одолжить 20 тысяч? Срочно нужно». Тот самый, который ушел к «подруге» 2 месяца назад со словами «ты слишком меркантильная». Ответила: «Спроси у той, которая не меркантильная.» © sashaandlove
- Мой муж захотел новую машину. «Кадиллак». Почему именно такую, спросила я, на что получила ответ: «Не знаю, моему папе эта марка всегда нравилась». Звоню свекрови. Спрашиваю, какая любимая марка машины у свекра. Та мне отвечает, что «Кадиллак». На вопрос почему она говорит: «Кажется, его отцу она нравилась». Ну, звоню бабушке. Задаю тот же вопрос. Получаю ответ: «Его любимая машина — это „Кадиллак“. Почему? В 1950-х годах была популярная какая-то песенка про парня на „Кадиллаке“, и деду она запала в душу».
А потом я вспомнила, что мой муж как-то обронил фразу, что, мол, единственные годные клюшки для гольфа делает компания Taylor. На вопрос почему, он сказал: «Мой отец такой клюшкой играл». И я опять позвонила свекрови и спросила, какие клюшки для гольфа и почему нравятся тестю. Она ответила: «Taylor. Наверное, потому что его отец играл такой же». Такой же вопрос был задан бабушке — и ответ я получила предсказуемый: «Конечно, Taylor. Ведь его отец такими клюшками играл».
Мужья — это нечто. © Zealousideal-Bear616 / Reddit
Я бы порадовалась такой тенденции) очень похоже на то, что эти парни верны жёнам)
- С прошлой работы я ушла посте того, когда директор минут десять наезжал на меня из-за задачи, которая была на нем изначально. Я молча дослушала, немного повтыкала в стену, а потом собрала свои вещи и ушла. Я заблокировала начальника везде и больше в этот офис не возвращалась. Расчет мне замдира привез к подъезду. Бывший шеф пытался извиниться, писал бывшим коллегам, мужу и общим знакомым, но никто не стал ему помогать. © alissaeveryday
- Недавно родила и поехала в санаторий отдохнуть. Через неделю муж начал СМС строчить, как он меня любит, ждет и скучает. Мне это показалось немного подозрительным. Вернулась домой. Залезаю в робот-пылесос, а у него внутри белых волос целая куча! Муж приходит, и я спрашиваю: «Гости были?» Он: «Нет». Вот так и попался. © marinagrom
- Муж в 8 вечера сообщил, что завтра у них на работе итальянская туса и надо принести какое-нибудь тематическое блюдо. Он нашел какой-то рецепт десерта канноли, который можно очень быстро приготовить. Ну что, едем в магазин за ингредиентами и берем с собой детей, конечно. Купили, вернулись, детям уже спать надо, ничего не успеваем. Уложили их позже, чем обычно — и взялись за готовку канноли! Готовили и ржали над ситуацией. © kitsbow / Reddit
Всегда удивлялась - зачем ездить в магазин всем выводком, включая детей, бабушку с подругой и деда с клюкой?
- Стою в парке в позе собаки — попой кверху. Йогой занимаюсь. Прикопался мужик. Я ему жестами показала, что не могу говорить. Психанул, ушел. Иду домой и снова вижу его. Сначала хотела тихонько обойти, а потом тоже финт выкинула. Взяла и позвонила подруге. Шла мимо лавочки и специально громко разговаривала, пока он не посмотрел на меня. Видели бы вы его лицо! © myth_4e
- Будит меня жена в семь утра и просит сходить за прокладками, потому что у нее закончились. Без проблем — бегу в магаз. Она звонит и говорит, что надо не забыть взять прокладки с крылышками. Окей, мчу в ресторанчик и беру там крылышки. Возвращаюсь домой. Она видит крылышки и начинает ржать. Я ничего не понял вообще. © hubby458 / Reddit
- Я как-то на свидании была, и он ныл целый час час про бывшую жену, а потом еще и предложил разделить счет. Я сделала ему ответное предложение, мол, оплати мой час как психолога. Так он и счет оплатил, и еще с собой купил десертов. И спросил, если буду его девушкой, бесплатны ли будут сеансы для него. Больше мы не виделись, но с праздниками поздравлял меня еще три года. © yanellika
- Как муж меня скандалить отучил. Пришла я с работы выжатая как лимон. Дверь закрыта на защелку изнутри — никто не открывает. Понимаю, что мой благоверный спит, ведь накануне отработал две смены подряд. Звоню еще, и еще, и еще... Около получаса бегала вниз, набирала номер нашей квартиры на домофоне, параллельно звонила мужу на телефон и бежала опять наверх трезвонить в звонок. Наконец, заветная дверь отворилась и на пороге показалось мое сонное чудо. Сказать, что я была зла — ничего не сказать. Я была в гневе, и, естественно, он обрушился на мою свежепроснувшуюся половинку. Я ожидала любой его ответной реакции, любой! Но он просто посмотрел на меня, повернулся, и ушел обратно спать. © tanyafka / Pikabu
К последней истории - если нельзя мужу поменять работу, то можно хотя бы отвинтить защелку)
У нас в родительской квартире в Казани была внутренняя задвижка, а у брата привычка спать в дальней комнате, закрывшись с головой.
Так мама (женщина корпулентная) разбегалась на площадке и высаживала фанерно-хрущевскую дверь вместе с задвижкой. Мы ее потом сильно и не прикручивали, держалась на двух шурупах 🤣