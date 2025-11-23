16 женщин, которые, кажется, постигли все премудрости общения с мужчинами

К последней истории - если нельзя мужу поменять работу, то можно хотя бы отвинтить защелку)



У нас в родительской квартире в Казани была внутренняя задвижка, а у брата привычка спать в дальней комнате, закрывшись с головой.

Так мама (женщина корпулентная) разбегалась на площадке и высаживала фанерно-хрущевскую дверь вместе с задвижкой. Мы ее потом сильно и не прикручивали, держалась на двух шурупах 🤣