Как бы выглядели наши любимые пары, если им пришлось вести общий быт и бюджет

В романтических фильмах нам редко показывают, как герои после свадьбы начинают жить под одной крышей. И это, наверное, к лучшему. Ведь если бы мы увидели, как Ассоль годами обитает на корабле, обстирывая и обшивая весь экипаж, Золушка забирает мачеху и сестру во дворец, а Красотка пытается поступить в колледж к неудовольствию мужа, — это уже были бы настоящие драмы. Мы представили, какие бытовые реалии ждали бы героев наших любимых мелодрам.

Покупка алых парусов была прекрасным жестом, но продать ткань, которая уже пропиталась солью и пострадала от ветров, задача непростая. Пришлось бы Ассоль и капитану Грею немного затянуть пояса

Сердобольная Золушка никогда бы не бросила Мачеху и сестер на произвол судьбы. Пришлось бы принцу жить с тещей и подыскивать мужей новым родственницам

Насидевшись на морозе в лесу, Настенька топила бы избу и летом и зимой. Бедняга Иван бы просто разорился бы на дровах

Уверенность Лиды в том, что Шурик экстрасенс, вышла бы последнему боком. Бедняге все время пришлось бы искать потерянные ключи, кошельки и прочие вещи

Учитывая, что Анна привыкла хорошо зарабатывать и жить на широкую ногу, Уильяму было бы не просто содержать семью. Или смириться с тем, что Анна делает это

Томас явно обожал риск и бедной Кэтрин пришлось бы внимательно приглядывать за ним в гостях и на вернисажах. Как бы опять чего не умыкнул

Мелисенте было бы непросто привыкнуть к современному быту. Особенно когда в доме нет слуг, готовых накрыть на стол

Эдвард продолжал бы баловать Вивиан, покупая ей наряды и украшения. Хотя девушка предпочла бы потратить деньги на образование

Оказавшись в конце XIX века, Кейт с трудом бы привыкала к местным порядкам. Работать нельзя, в ресторан не пускают, да еще и без шляпки на улицу не выйдешь

Импульсивность Энни быстро бы начала действовать на нервы Сэму. И, правда, строит он планы, а жена вдруг опять срывается куда-то на помощь очередному бедняге

А что если бы Керри после пары лет совместной жизни взяла бы назад свое обещание и захотела бы свадьбу? Бедный стесняга Чарльз не знал бы куда деться

Навряд ли трудоголик Лайнус смог бы легко отойти от дел. Пришлось бы Сабрине наблюдать как муж увлеченно работает и на выходных и во время отпуска

Приятно иногда на каникулах заглянуть в немного безалаберный и шумный дом Уизли. Но постоянно жить с Роном, который не привык к порядку, умнице Гермионе было бы непросто

Олегу Петровичу быстро пришлось бы смириться с тем, что Марианна искренне печется о всех четвероногих и большая часть семейного бюджета уходит на них

А что если бы некоторые медвежьи привычки все-таки остались у юноши? Тогда бедной Принцессе частенько приходилось бы будить его целыми днями

Учитывая, что Саймон был детективом, Николь было бы непросто с ним жить. Надо же постоянно доказывать, что преступные наклонности семейки ей не свойственны

Семейная жизнь с темпераментной итальянкой была бы непростой. Задержишься на работе, а дома тебя уже ждет разгневанная женщина

Когда ты привыкла справляться с любыми проблемами при помощи волшебства, решение бытовых вопросов без заветной палочки может оказаться непростым делом