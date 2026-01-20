У него папа граф, мама графиня,фамильный замок и корабль для развлечения - какие там паруса в комиссионку. Мажор !
Как бы выглядели наши любимые пары, если им пришлось вести общий быт и бюджет
В романтических фильмах нам редко показывают, как герои после свадьбы начинают жить под одной крышей. И это, наверное, к лучшему. Ведь если бы мы увидели, как Ассоль годами обитает на корабле, обстирывая и обшивая весь экипаж, Золушка забирает мачеху и сестру во дворец, а Красотка пытается поступить в колледж к неудовольствию мужа, — это уже были бы настоящие драмы. Мы представили, какие бытовые реалии ждали бы героев наших любимых мелодрам.
Покупка алых парусов была прекрасным жестом, но продать ткань, которая уже пропиталась солью и пострадала от ветров, задача непростая. Пришлось бы Ассоль и капитану Грею немного затянуть пояса
Сердобольная Золушка никогда бы не бросила Мачеху и сестер на произвол судьбы. Пришлось бы принцу жить с тещей и подыскивать мужей новым родственницам
Насидевшись на морозе в лесу, Настенька топила бы избу и летом и зимой. Бедняга Иван бы просто разорился бы на дровах
Раззорился? У нее так-то приданное нехилое такое, может себе позволить. А этот приживальщик пусть потише себя ведет.
Уверенность Лиды в том, что Шурик экстрасенс, вышла бы последнему боком. Бедняге все время пришлось бы искать потерянные ключи, кошельки и прочие вещи
Учитывая, что Анна привыкла хорошо зарабатывать и жить на широкую ногу, Уильяму было бы не просто содержать семью. Или смириться с тем, что Анна делает это
А разве она перестала быть актрисой?
Кроме того, показан характер человека, которому все это надоело и уже хочется жить более спокойную жизнь.
Томас явно обожал риск и бедной Кэтрин пришлось бы внимательно приглядывать за ним в гостях и на вернисажах. Как бы опять чего не умыкнул
Мелисенте было бы непросто привыкнуть к современному быту. Особенно когда в доме нет слуг, готовых накрыть на стол
Эдвард продолжал бы баловать Вивиан, покупая ей наряды и украшения. Хотя девушка предпочла бы потратить деньги на образование
Оказавшись в конце XIX века, Кейт с трудом бы привыкала к местным порядкам. Работать нельзя, в ресторан не пускают, да еще и без шляпки на улицу не выйдешь
Импульсивность Энни быстро бы начала действовать на нервы Сэму. И, правда, строит он планы, а жена вдруг опять срывается куда-то на помощь очередному бедняге
А что если бы Керри после пары лет совместной жизни взяла бы назад свое обещание и захотела бы свадьбу? Бедный стесняга Чарльз не знал бы куда деться
с чего бы вдруг? свадьба у нее уже была. Она взрослый адекватный человек, переболевший детскими болезнями.
Навряд ли трудоголик Лайнус смог бы легко отойти от дел. Пришлось бы Сабрине наблюдать как муж увлеченно работает и на выходных и во время отпуска
Приятно иногда на каникулах заглянуть в немного безалаберный и шумный дом Уизли. Но постоянно жить с Роном, который не привык к порядку, умнице Гермионе было бы непросто
Гермионе как раз нужен был кто-то кто был бы на вторых ролях. А уж построить и семью и мужа она бы смогла легко. Вот со свекровью могли бы быть проблемы, это да.
Олегу Петровичу быстро пришлось бы смириться с тем, что Марианна искренне печется о всех четвероногих и большая часть семейного бюджета уходит на них
Так по фильму он и "смирился", в эпилоге это хорошо видно - "морской волк" успешно укрощён :)
А что если бы некоторые медвежьи привычки все-таки остались у юноши? Тогда бедной Принцессе частенько приходилось бы будить его целыми днями
Учитывая, что Саймон был детективом, Николь было бы непросто с ним жить. Надо же постоянно доказывать, что преступные наклонности семейки ей не свойственны
Семейная жизнь с темпераментной итальянкой была бы непростой. Задержишься на работе, а дома тебя уже ждет разгневанная женщина
Когда ты привыкла справляться с любыми проблемами при помощи волшебства, решение бытовых вопросов без заветной палочки может оказаться непростым делом
Посудомойку изобрели в конце 19го века) и да, это самое настоящее волшебство, как и стиральная машина))
Брак с состоятельным джентльменом — большая удача. Но после замужества Элизабет пришлось бы распрощаться с частью своей свободы
С деньгами мистера Дарси гости вообще не проблема, да и любые бытовые заботы тоже)
А как вы себе представляли жизнь после свадьбы романтических пар? Может, Золушка, наоборот, тиранила бы Мачеху, а Вивьен промотала бы все деньги мужа? Делитесь в комментариях.
Ну да, поэтому сказки обычно заканчиваются словами "и жили они долго и счастливо..." без подробностей